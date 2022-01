Las Vegas in tehnološke novosti se omikronu niso pustili

Kljub grožnjam in izzivom so organizatorji ene od največjih svetovnih prireditev s področja potrošniške elektronike te dni vendarle v živo izpeljali letošnji dogodek – ali CES 2022 odpira upanje, da bomo letošnje tehnološke novosti vendarle spet spoznavali v živo in ne prek videokonferenc?

Sejem potrošniške elektronike CES vsako leto v začetku januarja odpira sezono velikih svetovnih sejemskih dogodkov s področja informacijske tehnologije in zabavne elektronike, toda pandemija covid-19 je tudi tam pustila svoj rušilni pečat.

Veriga odpovedi se je prekinila

Medtem ko so lani zaradi pandemije odpadli vsi sorodni veliki dogodki s tega področja, na naši celini sta to bila med drugim februarski Mobile World Congress v Barceloni in septembrska IFA v Berlinu, so – zlasti ob eksploziji novih okužb zaradi različice koronavirusa omikron – številni pričakovali, da bo podobna usoda doletela tudi letošnji CES v Las Vegasu.

Ni še tako kot prej

Panoga in mediji so zelo zadovoljni, da ni šlo še za en dogodek prek Zooma, in zdaj z veliko več zanimanja in optimizma pričakujemo naslednji veliki svetovni dogodek, tokrat s področja mobilnih komunikacij: Mobile World Congress v Barceloni bo uradno potekal med 28. februarjem in 3. marcem z nekaterimi predstavitvami na vzporednem dogajanju že dan pred odprtjem.

Toda letošnji CES vendarle ni imel svojega polnega blišča in vrveža, značilnega za predpandemijsko obdobje, zatrjujejo tisti, ki ga redno obiskujejo. "Čeprav se je CES letos vrnil v Las Vegas, je bilo čutiti, da se še ni vrnil v vsej svoji veličini," nam je povedala Nika Kramžar iz podjetja Chipolo, enega od štirih slovenskih razstavljavcev na letošnjem sejmu CES.

Negotovost do zadnjega trenutka

Izvedba v živo ni bila samoumevna, saj so številna podjetja odpovedala svojo udeležbo komaj dva tedna pred začetkom.

"Tudi naši partnerji, s katerimi smo bili dogovorjeni, so tik pred zdajci odpovedovali potovanja, zato smo se tudi mi spraševali, koliko je sploh smiselno, da gremo tja. Vendar glede na to, da smo imeli plačan razstavni prostor, letalske vozovnice, prenočišče za celotno ekipo, seveda za večino tega ne bi dobili povrnjenih sredstev, smo se odločili, da vendarle gremo."

"Ker je bilo ljudi manj, smo se lahko obiskovalcem bolj posvetili in se v miru pogovorili, kar je vse skupaj naredilo veliko bolj človeško kot prejšnja leta, ko je bilo vse skupaj veliko bolj hektično," je (ponovno) udeležbo na letos nekoliko drugačnem sejmu v Las Vegasu komentirala direktorica marketinga v trboveljskem podjetju Chipolo Nika Kramžar. Foto: osebni arhiv Nike Kramžar

Duh pandemije na vsakem koraku

Naša sogovornica je vpliv pandemije čutila na vsakem koraku dogodka: "Hodniki niso bili niti približno tako polni, tudi med razstavnimi prostori je bilo dvakrat ali celo trikrat več prostora kot običajno. Prav tako je bilo ogromno nezasedenih razstavnih prostorov, kjer je bilo očitno, da so podjetja odpovedala v zadnjem trenutku, organizatorji pa so imeli premalo časa, da bi prazen prostor zapolnili."

Izvedba v živo ni bila samoumevna, saj so številna podjetja odpovedala svojo udeležbo komaj dva tedna pred začetkom. Foto: Nika Kramžar

"Korona" je prizadela tudi dosegljivost ljudi pri izvedbi dogodka. "Organizatorji so imeli izjemne težave pri postavljanju stojnic, saj so številni delavci ravno pred tem zboleli. Zaradi pomanjkanja ljudi so bili neredki razstavni prostori pripravljeni res tik pred začetkom," je pojasnila Kramžarjeva.

Nekoč nemogoče: ogled vsega v dveh dneh

Med prisotnimi razstavljavci so številni prilagodili, pravzaprav okrnili svoje predstavitvene prostore. Morda najboljši primer je LG, kjer ni bilo fizično razstavljenega niti enega samega izdelka: "Imeli so zgolj leseno konstrukcijo s QR-kodami, ki so vodile do digitalnih predstavitev nesojenih razstavljenih izdelkov."

Letošnji razstavni prostor je bil tako veliko manjši kot sicer. "Brez težav si je bilo mogoče ogledati vse tudi v zgolj dveh dneh," kar bi bilo na običajnem CES-u popolnoma neizvedljivo. "Vzporedno se je CES dogajal tudi prek digitalne platforme, vendar se v resnici tam ni kaj veliko dogajalo," je še pojasnila letošnja udeleženka.

Organizatorji so zelo temeljito poskrbeli za epidemične ukrepe. "Vsi razstavljavci in obiskovalci so morali biti cepljeni že za vstop v razstavni prostor. Ob registraciji smo dobili brezplačne teste za samotestiranje, saj so organizatorji priporočali, da se med sejmom še samotestiramo. Omogočali so tudi brezplačne PCR-teste, česar so bili najbolj veseli tisti, ki so jih potrebovali za vrnitev domov. Ves čas smo morali nositi maske, kar smo vsi upoštevali. Razkužila so bila na vsakem koraku, zagotavljali so jih organizatorji in razstavljavci. Ti ukrepi so naše predsejemsko nelagodje zaradi omikrona hitro spremenili v pomirjenost."

"Tam se vse dogaja"

Po koncu sejma pa kljub občutno manjšemu obisku ocenjujejo, da je bila udeležba koristna in kakovostna. "Ker je bilo ljudi manj, smo se lahko obiskovalcem bolj posvetili in se v miru pogovorili, kar je vse skupaj naredilo veliko bolj človeško kot prejšnja leta, ko je bilo vse skupaj veliko bolj hektično."

Letošnji razstavni prostor je bil veliko manjši kot sicer. Foto: Reuters

Zakaj pa je razmeroma majhnemu slovenskemu podjetju, ki je v svojem segmentu eden od pomembnejših svetovnih igralcev, udeležba na CES-u pomembna? "Ker smo razvojno podjetje, želimo biti v koraku s časom pri razvoju tehnologije, zato prisotnost na CES-u sploh ni vprašanje. Tam se vse dogaja, tam se predstavljajo največje inovacije na svetu in zato je logično, da smo tam tudi mi."

Moč medijske prisotnosti

CES (in sorodni veliki svetovni tehnološki dogodki) so mesto srečanja z obstoječimi partnerji in priložnost za iskanje novih, medijska izpostavljenost takšnih dogodkov pa je tudi velik magnet za razstavljavce. "Naša letošnja novost, iskalnik denarnic, ki je združljiv z Applovo lastno aplikacijo za iskanje strojne opreme Apple Find My, je prav na CES-u sprožila veliko zanimanje tehnoloških medijev, tudi največjih."

"Ker smo razvojno podjetje, želimo biti v koraku s časom pri razvoju tehnologije, zato prisotnost na CES sploh ni vprašanje." Foto: Nika Kramžar Kdaj pa lahko podobno novost pričakujejo uporabniki androidnih telefonov? "Največja podjetja, kot sta Apple in Google, vlečeta precej podobne poteze, zato lahko pričakujemo, da bo tudi Google še naprej razvijal svoj sistem in ga morda celo odprl za partnerje, kot je to storil Apple," odgovarja Kremžarjeva. "Ko se to zgodi, bomo lahko tudi uporabnikom naprav z operacijskim sistemom Android ponudili podobno izkušnjo iskanja izgubljenih stvari."