Korak naprej za Apple Pay v Sloveniji

Ena od velikih prednosti storitve Apple Pay je, da se transakcije ne izvajajo s številko kartice, ki se tako ne pojavlja niti na napravi uporabnika niti na strežnikih družbe Apple.

Namenska številka in dinamične varnostne kode

Sistem namreč napravi, to so lahko iPhone, Apple Watch, iPad ali iMac, dodeli unikatno namensko številko (Device Account Number), ta pa je šifrirano shranjena v napravi. Dodatno plast varnosti zagotavlja potrditev vsake transakcije z enkratno dinamično varnostno kodo.

Prepoznava obraza je ena izmed tehnologij, ki omogoča potrditev vsakega plačila s storitvijo Apple Pay. Uporabnik, ki svojo kartico Mastercard poveže s storitvijo Apple Pay, ohrani tudi vse ugodnosti, ki bi jih prejel z uporabo plastične kartice tako pri nakupih na prodajnih mestih kakor tudi prek spletnih ali mobilnih aplikacij, so pojasnili iz šeste največje slovenske banke.

Predvsem priročno za nakupe prek spleta in mobilnih aplikacij

Storitev Apple Pay je še posebej udobna pri spletnih nakupih z Applovim brskalnikom Safari in znotraj aplikacij, ker ni potrebe po vsakokratnem vnosu podatkov o plačilu in za dostavo.

Tudi v tem primeru je poskrbljeno za varnost, saj vsak nakup z Apple Pay potrjuje tehnologija prepoznave obraza prek kamere (Face ID), prepoznave prstnega odtisa (Touch ID) ali geslo naprave, so še potrdili pri slovenski veji banke Intesa Sanpaolo Bank, nekdanji Banki Koper.

Apple Pay je sicer samo eden od velikih sistemov digitalnega plačevanja – omenimo lahko še Google Pay, Samsung Pay in Garmin Pay, ki so jim nekatere druge države videti veliko bolj zanimive. Apple Pay je prvič prišel v Slovenijo komaj lani poleti, pa še to sprva le prek tujih virtualnih bank.

To sicer ne pomeni, da so slovenski uporabniki plačilnih kartic brezpogojno obsojeni na plačevanje s plastično izvedbo kartic, saj so nekatere večje slovenske banke razvile lastne sisteme oziroma aplikacije, s katerimi so svoje debetne in plačilne kartice prenesle v pametne telefone – tako za Applov operacijski sistem iOS kakor tudi za operacijski sistem Android.