Konec za enega najbolj priljubljenih pametnih telefonov

Vse kaže na to, da največji proizvajalec pametnih telefonov na svetu, južnokorejski Samsung, ukinja eno svojih najbolj prepoznavnih znamk. Letnik 2021 naj bi bil tako zadnji za serijo izredno zmogljivih in prodajno tudi precej uspešnih pametnih telefonov Galaxy Note, ki jo je Samsung prvič predstavil pred desetimi leti .

Samsung je pred tremi meseci oznanil, da letos ne bo novih pametnih telefonov serije Galaxy Note. Prvine, ki jo odlikujejo, bodo letos dobili drugi Samsungovi pametni telefoni, je takrat napovedal predsednik Samsunga TM Roh.

Južnokorejski viri zdaj poročajo, da je usoda serije Galaxy Note, ki je že desetletje sinonim za Samsungove najbolj zmogljive in tudi največje pametne telefone, že zapečatena.

Samsung naj bi namreč zavrgel načrte za razvoj serije Galaxy Note za leto 2022, obenem pa je tudi začel ugašati proizvodnjo aktualne družine Galaxy Note 20, ki je izšla lani poleti, je poročal južnokorejski portal ET.

Da bi se to lahko zgodilo, smo že decembra lani ugibali tudi na Siol.net.

Neke vrste namestnik serije Galaxy Note je letos postal prepogljivi model Samsung Galaxy Z Fold3. Foto: Samsung

Razlog za ukinitev linije Galaxy Note, ki sicer velja za utemeljitelja tako imenovanega phableta, križanca med pametnim telefonom in tablico, naj bi bila Samsungova velika osredotočenost na pregibne pametne telefone.

Samsungov prepogljivi model Galaxy Z Fold se kljub visoki ceni namreč prodaja zelo dobro in se je v zadnjem letu in pol tudi približal prodajnim številkam serij Galaxy Note 10 in 20.

Pametni telefoni Samsung Galaxy Note sodijo med najbolj prodajane modele zadnjega desetletja. Serija Galaxy Note se je v letih 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 in 2018 uvrstila v sam vrh globalne lestvice prodajanosti.

