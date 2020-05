Ko so saloni zaprti, se na spletu krepi učenje striženja las

Karantena je v več pogledih vsaj začasno spremenila naše navade in način življenja. Spletna nakupovanja in virtualna doživetja so v tem obdobju doživela pravi razcvet, našli smo tudi čas za pridobivanje novih znanj in veščin s spletnim učenjem, ugotavlja raziskava družbe Mastercard.

Zagotovo ni nobeno presenečenje, da je v obdobju karantene, ko je bila velika večina trgovin prisiljena zapreti svoja vrata, spletno nakupovanje prehitelo vse druge oblike potrošnje.

Ravno tako je ob nenadnem pogostejšem bivanju med domačimi stenami število ljudi, ki so se odpravili po virtualna doživetja, poletelo v nebo.

Kako so se v obdobju karantene spremenile naše navade? V naslednjem videu preverite podrobnejše rezultate raziskave.

Splet kot glavno okno nabave in zabave

Kar 57 odstotkov sodelujočih v anketi, ki so jo opravili v 15 večjih evropskih državah, je potrdilo, da so v obdobju karantene kupovali prek spleta več kot kadar koli prej.

Skoraj vsak tretji pa je odgovoril, da so povečali porabo denarja za virtualna doživetja, kot so tečaji vadbe doma, spletne naročnine za predvajanje televizije in filmov ter spletno učenje (četudi so številni ponudniki po vsem svetu, tudi Telekom Slovenije in drugi slovenski komunikacijski operaterji, v tem obdobju marsikatero sicer plačljivo vsebino odprli za brezplačno rabo).

Prek spleta do okusnih jedi

Spletno bančništvo je v obdobju karantene pridobilo kar nekaj novih uporabnikov, še ugotavlja omenjena raziskava, ki je tudi pokazala, da se je v času karantene splet pokazal kot odličen način za pridobivanje novih znanj in veščin, od kuhanja in upravljanja zdravja do tujih jezikov – in navodil za striženje las in ličenje.

Približno desetina se je učila programiranja, nekaj manj ljudi pa se je prek spleta (na)učilo igrati glasbeni instrument.

Kaj smo najpogosteje nakupovali prek spleta v obdobju karantene? Kaj smo se učili? Preverite te in druge podrobne rezultate raziskave v naslednjem video prispevku.

Stare navade na nov način

Navade spletnega nakupovanja očitno zrcalijo vedenja v običajnem življenju, je še pokazala raziskava. Štirje od petih kupcev (tudi) prek spleta iščejo najboljše ponudbe za nakup, a dobra polovica vendarle tudi prek spleta kupuje pri natanko istih ponudnikih, pri katerih kupujejo tudi v običajnem času in v njihovih fizičnih trgovinah.

A je kar 36 odstotkov več tistih, ki so v obdobju karantene tudi osnovne dobrine nakupovali prek spleta. Največjo rast so zaznali pri nakupu knjig, kuhinjskih pripomočkov, strižnikov za lase in fitnes pripomočkov za vadbo doma, kot so ročke in podloge za vadbo.

Od Ukrajine do Portugalske, od Švedske do Italije

Raziskavo je za družbo Mastercard med 4. in 11. majem na vzorcu 12.500 polnoletnih anketirancev iz 15 večjih evropskih držav izvedlo odvisno raziskovalno podjetje Fly Research. Med državami, zajetimi v raziskavi, ni Slovenije, Švice, Luksemburga ali Češke, so pa vse slovenske sosede z izjemo Hrvaške.