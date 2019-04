Ko pametni telefon navdahne slavnega modnega oblikovalca

Pri Huaweiu so poleg vseh funkcionalnih lastnostih novih telefonov P30 Pro (o njih že kmalu v naši rubriki Vtisi) in P30 želeli poudariti, da so pametni telefoni tudi način vizualne komunikacije in identitete njihovih uporabnikov ter obenem tudi modni gradnik in dodatek.

Vodja slovenske podružnice Huawei Device Matjaž Kermelj o povezavi med pametnimi telefoni (predvsem serije P30) in modo

Vodja slovenske podružnice Huawei Device Matjaž Kermelj: "Telefon že dolgo ni več samo naprava, temveč je predvsem tudi modni dodatek." Foto: Ana Kovač

Zato je bil eden od glavnih poudarkov uradne slovenske predstavitve trenutno najbolj zmogljivih telefonov s podpisom družbe Huawei modna revija kolekcije znanega modnega oblikovalca Petra Movrina, ki je navdih za svoje drugačne in predvsem barvno žive kreacije našel prav pri teh novih pametnih telefonih.

Njegovih pet kreacij, kot je razložil Peter Movrin, odraža vsakdanjo žensko, ki se želi kdaj pa kdaj preizkusiti kot model v modni zgodbi, pa četudi to stori za štirimi stenami svojega stanovanja: "Nase navleče vse, kar ima v omari, in z vrhunskim telefonom naredi nadvse kakovostne modne fotografije."

Modni oblikovalec Peter Movrin: "Navdih je bil vsakdanja ženska, ki se želi kdaj pa kdaj preizkusiti kot model v modni zgodbi, pa četudi to stori za štirimi stenami svojega stanovanja, in z vrhunskim telefonom naredi nadvse kakovostne modne fotografije." Foto: Ana Kovač

Več o tem, kaj je pokazal (in tudi razkril) Peter Movrin , v rubriki Trendi, kmalu pa bodo v rubriki Vtisi sklopa Digisvet sledili opisi naših prvih izkušenj z zmogljivejšim v dvojčku serije P30.

Preberite še: