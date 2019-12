Oglasno sporočilo

Slogan »Ključ do uspeha je v tebi« nadaljuje kampanjo "uresniči nemogoče"« (make it possible), s katero želi Huawei potrditi, da posamezniki lahko spremenijo svet. Tokrat so v ospredju motivacijske zgodbe , ki dokazujejo, kako pomembna je resnična predanost.

Video prispevek prikazuje štiri junake: baletko, bobnarja, deskarko na valovih in očeta samohranilca. Vsak se po najboljših močeh bori za uresničitev svojih sanj. Sanje so na začetku videti lahko dosegljive, pa vendarle na pot pridejo padci, težke preizkušnje, nemalokrat dvomi in solze. Uspe le vztrajnim.

Huawei s sporočilom želi spodbuditi, da nikdar ne smete obupati in prenehati pisati svoje sanjske zgodbe. Če padete, vstanite in poskusite znova. Ko vam hočejo vzeti pogum, dokažite, da zmorete. Pokažite svojo predanost ciljem in sanjam, v katere resnično verjamete. To je moč, ki lahko premaga katero koli oviro.

Vsakdanje trdo delo in zgodbe, ki človeka oblikujejo, mu dajo značaj. Te zgodbe so bile navdih za Huaweiev video posnetek. Edino v sebi namreč nosimo moč, da dosežemo, kar smo se namenili. Zato je posnetek zgled poguma, ustvarjalne moči, poln čustev in zgodb, v kateri lahko vsak najde svojo.

"Vsak izmed nas se lahko vsaj za en trenutek najde v teh navdihujočih zgodbah, a z zgodbo želimo potrošnikom posredovati jasno sporočilo, da smo in bomo vztrajali za njih," je povedal Matjaž Kermelj, direktor pri Huawei Slovenija.

Huawei želi, da delite svoje zgodbe in preberete zgodbe drugih, ki niso obupali in navdihujejo. Moč je v nas.

Več motivacijskih zgodb najdete na tem mestu, da ni meja pa lahko spoznate tudi v naslednjem video posnetku.

Naročnik oglasnega sporočila je Huawei.