Klavrn konec najslavnejšega hladilnika na svetu

Coolest Cooler je na Kickstarterju pritegnil več kot 62.000 ljudi, ki so za njegov razvoj in proizvodnjo skupaj prispevali več kot 12 milijonov evrov. Izkazalo se je, da je bilo to veliko premalo.

Coolest Cooler je na Kickstarterju pritegnil več kot 62.000 ljudi, ki so za njegov razvoj in proizvodnjo skupaj prispevali več kot 12 milijonov evrov. Izkazalo se je, da je bilo to veliko premalo. Foto: Coolest

Kaj je (bil) Coolest Cooler?

Coolest Cooler so na Kickstarterju leta 2014 predstavili kot edinstveni hladilnik za zabave in piknike, saj je imel vse: velik prostor za hlajenje pijače, odpirač za steklenice, prostor za odlaganje kozarce, vodotesen zvočnik, drobilec za led, ročno svetilko in še celo vrsto "dodatne" opreme.

Seznam vsega, kar je zmogel Coolest Cooler, je na Kickstarterju prepričal več kot 62.600 podpornikov. Najnižji znesek, ki ga je moral plačati podpornik, da bi si zagotovil svoj hladilnik, je bil 185 ameriških dolarjev (166 evrov) oziroma 200 dolarjev skupaj s poštnino (180 evrov).

Danes, ko vtičnico USB za polnjenje prenosnih naprav najdemo na vsakem koraku, takšna prvina ne bi bila nič posebnega, pred petimi leti pa je možnost polnjenja pametnega telefona prek kabla, ki je priklopljen v prenosni hladilnik, očarala marsikoga. Foto: Coolest

Coolest Cooler je zbral skoraj 12 milijonov evrov kapitala in je tako za pametno uro Pebble Time drugi najuspešnejši projekt v zgodovini platforme Kickstarter. "Najbolj kul hladilnik" je sicer slavo dosegel tudi onkraj meja Kickstarterja. Revija Time ga je med drugim razglasila za enega od najboljših izumov leta 2014.

Brez tako želenega hladilnika je ostalo več kot 20 tisoč ljudi

Težave z dobavo hladilnikov so se začele tako rekoč takoj. Prvi podporniki bi jih morali dobiti januarja ali najpozneje februarja 2015, a se je zaradi težav z proizvodnjo, Coolest Cooler so za podjetje Coolest delali Kitajci, vse skupaj zavleklo do novembra 2015.

Do takrat so hladilniki prispeli do nekaj več kot 25 tisoč podpornikov, nato pa se je vse skupaj ustavilo. Šef podjetja Coolest Ryan Grepper je spomladi 2016 priznal, da jim je zmanjkalo denarja in da bi za izpolnitev vseh naročil potrebovali še dodatnih 13 milijonov evrov.

Ko je bilo že očitno, da ima Coolest z dobavo hladilnikov velike težave, je Ryan Grepper večkrat javno potarnal, da so jih podpornikom na Kickstarterju prodajali po prenizki ceni. Foto: Coolest

Podporniki, ki so za hladilnik že plačali 180 evrov, so takrat dobili možnost dodatnega plačila v višini skoraj 90 evrov za prioritetno obdelavo njihovega naročila. To možnost jih je izkoristilo okrog 10 tisoč.

Tisoči so čakali na že plačani hladilnik, medtem pa ga je Coolest drugje prodajal s 60-odstotnim popustom

Do marca 2018 je Coolest, ki je hladilnik za precej višjo ceno medtem začel prodajati v spletnih trgovinah, izdelek Coolest Cooler dolgoval še nekaj več kot 20 tisoč podpornikom, ti ga najverjetneje ne bodo dobili nikoli.

Podjetju je namreč dokončno zmanjkalo denarja, kar je med drugim dokazovalo tudi dejstvo, da je, medtem ko so tisoči podpornikov čakali na svoj že plačani hladilnik, izdelke prek uradne spletne strani prodajalo s kar 60-odstotnim popustom:

There should be a unique place in purgatory for @kickstarter projects that (a) ship a product but fail to send backers the product and (b) four years later sell the product for less than a backer paid while the BACKER still has not received their @Coolest_Cooler . pic.twitter.com/KtOirAkdQ6 — ⚡️Kathy E Gill (@kegill) December 6, 2019

To so, je pojasnil direktor Grepper, storili zato, da bi pridobili nekaj svežega kapitala in ga vložili v dobavo novih hladilnikov.

Za propad krivijo višje uvozne dajatve

S tem zdaj ne bo nič, saj je okrog 20 tisoč podpornikov prejšnji teden prejelo obvestilo, da podjetje Coolest nepreklicno zapira vrata. Razlog za to je, tako pravijo, nov 25-odstotni ameriški davek na uvoz izdelkov, ki so bili narejeni na Kitajskem, kjer je hladilnike proizvajal tudi Coolest. "Za nas je bila to preprosto previsoka ovira," so zapisali v sporočilu podpornikom.

I just got the announcement email from @Coolest_Cooler that they are closing their business due to the trade war. I was an original backer but never received my cooler.



Win some. Lose some. pic.twitter.com/IyCTigHiPG — Chris Sistrunk (@chrissistrunk) December 7, 2019

Ti lahko zdaj računajo zgolj še na simbolično vračilo denarja v vrednosti 20 ameriških dolarjev. Sodišče v ameriški zvezni državi Oregon je pred dvema letoma namreč odločilo, da mora Coolest toliko plačati vsakemu podporniku, ki ne bo prejel hladilnika. Veliko vprašanje je sicer, ali si podjetje glede na to, da domnevno nima več denarja, to sploh lahko privošči.

Preberite tudi