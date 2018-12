Kjer mestni razvajenci odpovejo…

Foto: Ana Kovač Paradni konj podjetja CAT, ki slovi po izjemno vzdržljivih telefonih, je pravi silak med telefoni – CAT S61. Najbolje se znajde med delovnimi stroji, kjer so razmere tako zahtevne, da bi vsak mestni razvajenec že zdavnaj odpovedal.

Pri CAT S61 se pravo veselje začne šele na gradbišču, kjer se njegove največje prednosti pokažejo v vsem svojem sijaju.

Nova vodilna naprava iz ponudbe telefonov CAT je hkrati tudi njihov najnaprednejši predstavnik, ki nam pomaga pri izvajanju najrazličnejših nalog. CAT S61 je svojega predhodnika S60 prehitel z velikim pospeškom. Zdaj je postal res pravi gradbinec.

Foto: Bojan Puhek Zmagovalni par: v navezi z najrobustnejšim telefonom Plezali smo s CAT S41. To je robusten pametni telefon z veliko in zmogljivo baterijo. Prav to je njegova največja prednost, saj je v raziskavi med 22 tisoč uporabniki telefonov CAT kar tri četrtine uporabnikov kot največjo prednost navedlo prav življenjsko dobo baterije.

Dobro uigrana ekipa potrebuje zanesljivega pomočnika

Foto: Ana Kovač

Vzdržljivost: Gradbišče od delavca zahteva posebno vzdržljivost – mraz, umazanija, telesni napori, sposobnost upravlja največjih strojev in absolutna natančnost mu ne smejo priti do živega. Da bi res lahko doživeli, kako poteka dan na gradbišču, smo ga preživeli z gradbincem Markom.

Kako se gradbinec pripravi na garaški dan? "Posebnih priprav za delo ne potrebujem. Skrbeti moram, da me ne zebe in da sem v dobri telesni kondiciji," je povedal Marko, ki ima za seboj že kar nekaj let delovnih izkušenj. Veseli ga, če je delo dobro opravljeno, še posebej pa je zadovoljen, če vodja gradbišča nima pripomb.

Komunikacija: "Vsi skupaj smo dobro uigrana ekipa, zaupamo si in se včasih tudi malce pošalimo," je še povedal Marko in dodal, da si brez vzdržljivih telefonov v tej panogi ne znajo več predstavljati delovnika. Telefon jim pomaga biti ves čas v stiku, da se lažje dogovorijo ob morebitnih spremembah načrtov in če se pojavijo kakšne težave.

Foto: Ana Kovač

Zanesljivost: Od telefona CAT S61 pričakujejo in tudi dobijo popolno zanesljivost, predvsem pa absolutno vzdržljivost baterije, preprosto uporabo in različne aplikacije, ki jim pomagajo pri delu. Vse to zmorejo prav s to napravo, ki je pred kratkim doživela kar nekaj nadgradenj. Najbolj od vseh aplikacij so navdušeni nad toplotno kamero, saj ta pove veliko več, kot smo sposobni videti na lastne oči. Tudi hitre meritve, ki jih lahko opravijo z vgrajenim laserskim merilcem telefona CAT S61, jih še niso pustile na cedilu.

Foto: Ana Kovač

Tradicija: "Ker je bil že moj oče zidar, sem dobesedno zrasel na gradbišču, zato se med kupi peska in hrupnimi stroji počutim super," nam je razložil nasmejan delavec, ki delo začne že zgodaj, ob peti uri zjutraj ga že zbudi budilka. Če ne bi bil tako vzdržljiv, bi naslednji dan težko spet z vso energijo pripomogel k nastajanju cest, mostov, podvozov, bivališč in drugih stavb.

Kaj gradbince prepriča, da se tako radi odločajo za CAT S61?

Foto: Ana Kovač

CAT S61 je opremljen z aplikacijami za različne obrtnike, še posebej smo veseli izboljšane toplotne kamere FLIR® in laserskega merilca razdalje. Med bolj zanimivimi dodatki je tudi senzor kakovosti zraka.

Negotovosti je takoj konec: kakšen zrak dihamo?

Senzor meri nasičenost zraka z lahko hlapljivimi organskimi spojinami (volatile organic compounds ali VOC oziroma HOS). Foto: Ana Kovač

Vgrajen ima senzor kakovosti notranjega zraka za zaprte prostore z meritvami temperature, vlage in škodljivih organskih spojin (HOS). Glede na to, da je s telefonom CAT S61 mogoče izmeriti visoke stopnje onesnaženosti v zaprtem prostoru, nam bo vedno jasno, v kakšnih razmerah delamo in bivamo.

Najpogostejši izvor hlapljivih snovi so barve, topila, talne obloge, pohištvo in izdelki za čiščenje. Vse te snovi so pogoste spremljevalke delavcev, ki za svoje delovno orodje uporabljajo telefone CAT.

Senzor zazna naslednje onesnaževalce notranjega zraka:

Foto: Ana Kovač • etanol,

• CO,

• vodik,

• toluen,

• formaldehid,

• aceton,

• mešanico hlapljivih organskih spojin,

• cikloheksan,

• limonen,

• butilacetat.

Aplikaciji Air pa lahko zaupamo, da nas bo opominjala, ko bo treba prezračiti delovni prostor ali oditi na svež zrak. Seveda pa sposobnost merjenja kakovosti zraka lahko uporabljamo tudi za spremljanje temperature in stopnje vlažnosti. S tem lažje določimo, kdaj je sveže ometan zid pripravljen za pleskanje.

Toplota se skriva tudi v napeljavi

CAT S61 ima vgrajeno izboljšano termovizijsko kamero podjetja FLIR® z zajemom temperature od –20 do 400 stopinj Celzija. Foto: Ana Kovač

Infrardeča toplotna kamera FLIR z nadgradnjo programske opreme se odlikuje z večjim kontrastom slike, večjim razponom temperature in večjo ločljivostjo kamere, ki omogoča celo HD-sliko. Aplikacija MyFLIR nam omogoča tudi neposredni prenos snemanja s toplotno kamero, kar je praktično za hitra posvetovanja in sestanke. Zapis lahko delimo in ga nadalje obdelujemo ter se veliko hitreje dogovorimo za morebitne popravke in izboljšave.

S toplotno kamero lahko opravljamo diagnostiko na vozilih, nadzor asfalta in opreme, ugotavljamo toplotne izgube okrog oken in vrat ter pomanjkanje izolacije. Odkrijemo lahko, ali prihaja do pregrevanja električne napeljave in preobremenjenosti električnega toka. Še bolj zanimivi pa so posnetki dogajanja v popolni temi brez izvora svetlobe ali skozi svetlobno meglo oziroma dim.

Lasersko natančno merjenje razdalj

Vgrajen laserski merilec omogoča merjenje razdalje do osem metrov. Foto: Ana Kovač

Kot izkušeni gradbinec nam telefon CAT S61 samo z enim pogledom natanko izračuna, koliko materiala potrebujemo za obdelavo določenega prostora. S tem ko iz ene fotografije pridobi ogromno podatkov, nam hkrati prihrani veliko časa. Z meritvami dobimo hitro analizo prostora.

Tako veliko lažje ocenimo, koliko barve, talnih oblog, ploščic ali drugih surovin bomo potrebovali za opremo prostora. Z aplikacijami za izdelavo končnega videza pa bomo še pred končnimi deli lahko videli pričakovan rezultat.

Popolnoma odporen proti prahu Foto: Ana Kovač Telefon izpolnjuje tudi standard IP68 in vojaški standard MIL SPEC 810G, kar pomeni, da ga odlikuje povečana odpornost proti vodi in prahu ter proti vlagi, tresljajem, udarcem in drugim zunanjim dejavnikom. Vojaška specifikacija za odpornost MIL Spec 810G, ki je tudi najvišji industrijski standard za odpornost, pomeni, da prenese več padcev na beton z višine 1,8 metra. Kaj pomenita certifikata odpornosti IP67 in IP68IP je kratica za mednarodni standard odpornosti International Protection. Prva številka, v obeh primerih 6, predstavlja odpornost telefona proti vdoru prahu, peska in drugih majhnih delcev. 6 je najvišja ocena, kar pomeni, da je naprava vakuumsko zatesnjena in da se vanjo ne more prebiti niti drobec umazanije. Druga številka predstavlja raven odpornosti proti vdoru vode. Ocena 7 zagotavlja polurno zaščito pred uhajanjem vode v notranjost naprave do globine največ enega metra. Ocena 8 zagotavlja, da lahko naprava eno uro preživi v od enega do 1,5 metra (odvisno od proizvajalca) globoki vodi.

Vročina, mraz, praske in voda: brez težav

Foto: Ana Kovač

Vse nevšečnosti, ki gradbince in obrtnike vsakodnevno spremljajo na deloviščih, VAT S61 premaga z lahkoto baletnika in močjo oklepnika. Njegovo robustnost zagotavlja ojačan liti aluminijast okvir.

Mogoče ga je uporabljati v temperaturnem območju od –25 do + 55 stopinj Celzija. Odporen je tudi proti ekstremnim temperaturnim spremembam: zelo hitro spreminjanje med hladnim in toplim ali obratno.

Ima izjemno svetel zaslon FHD z diagonalo 13,2 centimetra (5,2-palčni zaslon), ki je občutljiv tudi za sledenje z mokrimi prsti ali z rokavicami. Zaslon je ojačan s steklom najnovejše generacije Corning® Gorilla® Glass 5, ki ga ščiti pred odrgninami.

Vodotesnost zagotavlja do globine treh metrov, kjer zdrži kar eno uro. Lahko ga uporabljamo tudi pod vodo in z njim fotografiramo ter snemamo.

Orodje, s katerim bomo kos vsaki nalogi

Foto: Ana Kovač

Baterija: zelo zmogljiva baterija s kapaciteto 4.500 mAh je kompatibilna s polnilcem QC4.0. Ta v petih minutah polnjenja zagotovi pet ur delovanja baterije.

Čas pogovora: do 2.100 minut, čas pripravljenosti: do 888 ur.

Video: ultravisoke ločljivosti 4K. Tehnologija 4K zapisuje in predvaja videovsebine v ločljivosti osem milijonov slikovnih točk. Zadnja kamera ima 16 milijonov točk. Sprednja kamera ima osem milijonov točk.

Spomin: ima 64 GB vgrajenega spomina, od tega ga je kar 44,11 GB na voljo za uporabnika. S pomnilniško mikrokartico lahko pridobimo dodaten spomin.

Procesor: osemjedrni procesor Snapdragon 630 s taktom 2,3 GHz ameriškega proizvajalca Qualcomm.

Komunikacija: vgrajen ima izboljšani sprejemnik signala GPS, brezžični signal bluetooth 5.0, tehnologijo NFC za komunikacijo kratkega dosega in dvopasovni Wi-Fi usmerjevalnik (2,4 GHz/5 GHz).

Omrežje: podpira omrežje LTE kategorije 13, omogoča klicanje prek omrežja LTE/4G (VoLTE) in govorne storitve prek brezžičnega omrežja Wi-Fi (VoWi-Fi).

Sistem: opremljen je z operacijskim sistemom Android 8.1 v slovenščini. Telefon nam ponudi bogat katalog aplikacij za obrtnike in adrenalinske navdušence.