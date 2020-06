Kirurški noži in brazgotine po operacijah bodo v nekaterih primerih kmalu zgodovina

Tridimezionalni tiskalniki že zdaj znajo ustvariti ortopedsko protetiko in dele kosti, kože in krvnih žil. Koncept biočrnil, tekočih snovi z živimi celicami in reprodukcijskimi materiali, s katerimi je mogoče ustvariti, pravzaprav natisniti na 3D-tiskalnikih, tkiva ali kar cele organe, ni nov.

Toda pri tako oblikovanih delih telesa ostaja velik izziv, kako jih ustrezno namestiti tam, kjer jim je mesto.

Za zdaj smo pri tem odvisni predvsem od operativnih posegov, ki s sabo prinašajo velike kirurške reze na telesu in močno povečano tveganje pred okužbo, pozneje pa dolgotrajno okrevanje in bolj kot ne trajne brazgotine.

Namesto velikega kirurškega reza samo še majhna luknjica

Znanstveniki državnih univerz Ohio in Pennsylvania ter kalifornijskega inštituta Teraski ustvarjajo pot do boljše in predvsem za bolnika manj invazivne in manj boleče poti.

Za nekatere posege ne bodo več potrebni veliki kirurški rezi, zato bo okrevanje hitrejše, tveganje pred okužbo pa bistveno manjše. Foto: Getty Images

Njihovo novo biočrnilo namreč omogoča ustvarjanje tkiv in organov kar znotraj telesa, na mestu, kjer jih želimo. Biočrnilo pride v pravo mesto v telesu po zelo majhni odprtini z ustreznim postopkom.

Nič več škodljive ultravijolične svetlobe

Velika prednost nove metode v primerjavi z dozdajšnjimi je, da lahko poteka pri običajni telesni temperaturi in da ne zahteva ultravijolične svetlobe, ki je nepoškodovanemu tkivu v količinah, ki jih postopek zahteva, škodljiva.

Znanstveniki upajo, da bodo nekoč s to metodo, ki so jo predstavili v znanstveni reviji Biofabrication, lahko ustvarjali preprostejše dele telesa, a prej kot to lahko pričakujemo, da bodo tako delali manjše popravke poškodovanih organov.