Kibernetske varnostne rešitve za varen digitalni življenjski slog

Oglasno sporočilo

Foto: Getty Images

Nagrajena zaščita računalnikov in mobilnih naprav pred zlonamernimi kodami, prevarami in sodobnimi grožnjami, vključno z izsiljevalsko programsko opremo, še ne videnimi grožnjami in grožnjami ničtega dne.

Zaščita občutljivih podatkov v brskalnikih, osebnih podatkov oziroma identitet ter uporabniških imen in gesel.

Šifriranje občutljivih vsebin v prenosnih računalnikih in v shranjevalnih napravah, kot so USB-ključki in prenosni USB-diski.

Varno povezovanje in uporaba spletnih storitev prek navideznega zasebnega omrežja VPN.

Osrednje in poenostavljeno upravljanje varnostnih rešitev ESET prek spletnega portala in mobilne aplikacije ESET HOME.

Podjetje ESET je domačim uporabnikom ponudilo povsem nove zmožnosti in razširilo svoje premijske rešitve za kibernetsko varnost. Poleg inovativnih zmožnosti, ki krepijo zaščito in odpornost domačih uporabnikov pred vsemi vrstami kibernetskih groženj, so v podjetju dodatno poenostavili tudi upravljanje varnosti računalniških in mobilnih naprav v gospodinjstvih.

Nove rešitve podpirajo različne varnostne potrebe domačih uporabnikov pri uporabi digitalnih storitev, od brskanja po spletu in e-pošte do elektronskega bančništva, igranja igric, prenašanja digitalnih slik, gledanja videa ter oddaljenega dela – ne glede na to ali so v domačem omrežju ali uporabljajo javni brezžični internetni dostop.

Foto: SI SPLET D.O.O. S tremi različicami varnostne rešitve ESET Home Security si lahko domači uporabniki zgradijo kibernetsko varnost, ki najbolj ustreza njihovemu digitalnemu življenjskemu slogu, tako zasebno kot tudi službeno. Enako dobro namreč ščitijo manj zahtevne uporabnike, ki si želijo varnega brskanja po spletu ter digitalne komunikacije, kakor tudi tiste, ki potrebujejo zaščito zasebnosti, osebnih financ in dragocenih vsebin, varovanje identitete ter uporabniških imen in gesel ter varno dostopanje do spletnih storitev prek zasebnega virtualnega omrežja VPN.

"Nove rešitve za ESET HOME Security združujejo najsodobnejše rešitve za potrošnike. To je več kot le zaščita naprav – gre za celovit portfelj, ki je zasnovan tako, da zagotavlja varnost naših strank v današnjem digitalnem okolju," je povedala Petra Veber, direktorica organizacije v podjetju Si splet (ESET Slovenija).

Kot je odkrila Petra Veber, je posebnost ESET-ovega uspeha v tem, da se posvečajo razvoju tehnologije, ne da bi pri tem ogrozili varnost uporabnikov. Gre za znanstveni pristop, ki poleg strokovnega znanja in izkušenj združuje inovacije pri uporabi umetne inteligence, vpogled v človekovo obnašanje ter zaščito v oblaku, ki zagotavlja najsodobnejšo obrambo pred številnimi kibernetskimi grožnjami.

"ESET HOME Security ponuja tri ravni rešitve nagrajene večplastne varnosti, ki varujejo zasebnost ter skrbijo za varnost naprav, domov in dejavnosti uporabnikov. Z varnostnimi rešitvami ESET potrošniki niso le zaščiteni pred naraščajočimi kibernetskimi grožnjami, temveč lahko varno raziskujejo digitalno okolje in storitve, se povezujejo ter razvijajo," je še dejala Petra Veber.

Kot odgovor na vse večje povpraševanje dosedanjih uporabnikov po celoviti rešitvi vse v enem, ki ponuja tudi intuitivno upravljanje novih zmožnosti, so v ESET prenovili spletni portal ESET HOME, ki zdaj predstavlja enovito platformo za upravljanje varnosti. Na voljo je za vse glavne operacijske sisteme, kot so Windows, macOS, Android in iOS, ter vključuje tudi vidnost domačih omrežij in povezanih pametnih naprav.

Celovita spletna platforma za upravljanje domače varnosti

Raziskava podjetja ESET med uporabniki njegovih rešitev za domače pisarne in gospodinjstva je pokazala, da se jih večina opredeljuje kot domači skrbniki, torej kot tisti, ki skrbijo za digitalno varnost svojih bližnjih. So sicer dovolj tehnično podkovani, vendar ne želijo porabiti veliko časa za upravljanje varnostnih rešitev ESET.

Ta spoznanja so v ESET izkoristili za izboljšanje programa ESET HOME in oblikovanje kakovostne uporabniške izkušnje pri upravljanju te celovite platforme za kibernetsko varnost doma. Nova različica tako ponuja upravljanje naprav z ESET-ovo zaščito, spletno nakupovanje, aktiviranje in podaljševanje naročnine, prenašanje varnostnih rešitev med napravami ter nadgrajevanje z dodatnimi zmožnostmi, kot je varnost VPN, upravljanje gesel in druge.

Foto: Getty Images

Za izboljšanje uporabniške izkušnje in poenostavitev upravljanja platforme so v prenovljenem uporabniškem portalu ESET HOME na voljo informacije o splošnem stanju zaščite, tako da lahko uporabniki v enem pogledu vidijo celotno raven zaščite za svoja gospodinjstva. Ta združuje tako stanje veljavnosti uporabnikovih licenc kot tudi pregledno stanje varnosti naprav, povezanih z uporabniškim računom, in sicer v treh kategorijah: zaščiteno, potrebna pozornost in varnostno opozorilo.

Cilj teh izboljšav je zagotavljanje vrhunske zaščite ob minimalnih zahtevah za nastavljanje posameznih varnostnih rešitev ESET in njihovih zmožnosti. Hkrati ta novi ekosistem ponuja smiselne možnosti in funkcionalnosti za proaktivne uporabnike, ki si želijo več nadzora in prilagoditev. Portal ESET HOME je enostaven za uporabo tudi kot aplikacija za mobilne naprave iOS in Android.

Zaščita glede na varnostne potrebe in digitalni življenjski slog uporabnika

Kibernetska zaščita za domače pisarne je na voljo v treh različicah, vse tri pa prinašajo najvišjo stopnjo varnosti glede na uporabnikove zahteve: ESET HOME Security Essential, ESET HOME Security Premium in ESET HOME Security Ultimate. Stopnje zaščite segajo od osnovnih zmožnosti nagrajenih ESET-ovih varnostnih rešitev za odkrivanje in preprečevanje kibernetskih groženj do najvišje ravni zaščite, ki celovito varuje zasebnost ter digitalno življenje posameznikov in njihovih gospodinjstev. ESET HOME Security je na voljo za vse glavne operacijske sisteme, ki so v uporabi na računalnikih in mobilnih napravah domačih uporabnikov: Windows, macOS, Android in iOS.

ESET HOME Security Essential prinaša temeljno kibernetsko varnost, vključno z izboljšanimi zmožnostmi sodobne zaščite končnih točk, večplastno zaščito v realnem času ter z dodatnimi orodji, ki še povečajo uporabnikovo odpornost pred različnimi grožnjami. Vključeni sta funkciji Varno bančništvo in Varno brskanje, ki sta namenjeni zaščiti občutljivih podatkov uporabnikov pri uporabi spletnega bančništva drugih storitev na spletu, ter Pregledovalnik omrežnega prometa, diagnostično orodje, ki zagotavlja informacije o varnosti uporabnikovega usmerjevalnika in prikazu naprav, povezanih v omrežje. Povsem nove razširitve brskalnika zagotavljajo izboljšanje funkcije zasebnosti in varnosti podatkov ter informacij o brskanju, kar obsega tudi orodje za čiščenje Browser Cleanup, ki iz brskalnika redno ali na zahtevo čisti piškotke, zgodovino in še veliko več.

ESET HOME Security Premium predstavlja srednjo raven varnosti, ki jo dodatno krepi z varnostnimi zmožnostmi najvišjega razreda. V sistem kibernetske zaščite domačih digitalnih uporabnikov prinaša Upravljavca gesel za varovanje občutljivih podatkov, kot so uporabniška imena in gesla. Ta omogoča tudi samodejno in natančno izpolnjevanje obrazcev, kar uporabnikom prihrani čas pri vnašanju podatkov v različne obrazce za spletne storitve. Funkcija Varni podatki pa še povečuje njihovo zasebnost in varnost z zmogljivim šifriranjem datotek v računalniku in izmenljivih medijev. To preprečuje krajo podatkov v primeru izgube USB-ključka ali prenosnega računalnika ter zagotavlja varno sodelovanje in izmenjavo podatkov med domačimi uporabniki ali s sodelavci. ESET HOME Security Premium vključuje tudi profesionalno zmožnost ESET LiveGuard, ki je sicer na voljo v poslovnih rešitvah in je posebej zasnovana za obrambo pred še nikoli prej videnimi grožnjami, grožnjami ničtega dne ter pred izsiljevalsko programsko opremo.

ESET HOME Security Ultimate je trenutno najbolj celovita ESET-ova varnostna rešitev za domače uporabnike. Ne samo da brezhibno zagotavlja kompleksno zaščito vse v enem, temveč uvaja tudi povsem novo zmožnost, ki je doslej ESET še ni ponudil. Gre za zmožnost VPN, ki vzpostavlja zaščitene povezave do občutljivih spletnih storitev, vključno z uporabo storitev, ki jih zaposleni uporabljajo pri delu od doma. To funkcijo dopolnjuje tudi funkcionalnost razširitve brskalnika Zasebnost in varnost brskalnika, ki zagotavlja, da je uporabnikovo brskanje zaščiteno pred zlonamernimi nepridipravi. Poleg tega funkcija za čiščenje metapodatkov odstrani metapodatke iz prenesenih slik v brskalnikih v operacijskem sistemu Windows. Za dodatno zaščito pred prevarantskimi spletnimi stranmi pa poskrbi zmožnost Pregled nastavitev spletnih strani, ki uporabnikom omogoča enostaven pregled in spreminjanje dovoljenj, dodeljenih posameznim spletnim stranem. Najvišja raven zaščite domačih uporabnikov prinaša storitev Zaščite identitete, ki prek spremljanja temnega spleta odkriva občutljive informacije o posameznikih, na primer, če so bili njihovi podatki zlorabljeni v okviru kibernetskega vdora ali kakšne druge množične kršitve varnosti podatkov in so se pojavili na podtalnih tržnicah.

VPN: več zasebnosti in zmanjšanje tveganj pri uporabi spletnih storitev

ESET-ova nova funkcionalnost VPN uporabnikom ponuja zaupno internetno izkušnjo z vzpostavitvijo zasebne omrežne povezave. Ta na primer uporabnikom prenosnih naprav zagotavlja zaščito med uporabo javnih omrežij Wi-Fi, pri čemer omogoča uveljavljanje stroge politike prepovedi beleženja uporabnikovih prijav, kar kibernetskim kriminalcem otežuje sledenje. VPN šifrira spletne dejavnosti uporabnikov in omogoča neomejeno hitrost dostopa do vsebin z geografskimi omejitvami, vključno z neomejenim in zasebnim dostopom do spletnih mest v več kot 60 državah po vsem svetu. S to funkcijo lahko uporabniki med potovanjem varno dostopajo do televizijskih oddaj in filmov, ki so jim na voljo v domovini, ali uživajo v priljubljenih storitvah pretakanja iz različnih delov sveta. Še več funkcij pa je na voljo v storitvi VPN, ki deluje v namizju. Tu so recimo zaščita pred uhajanjem DNS-naslovov in podvajanjem MAC-naslovov naprav, posredniški prehod za druge naprave, požarni zid in zmožnost za ločevanje komunikacijskih predorov na isti internetni povezavi. Z dodajanjem storitve VPN v naprave iOS ESET krepi svojo prisotnost tudi na tej priljubljeni mobilni platformi, kjer sta se med uporabniki že uveljavila Password Manager in ESET HOME.

Naročnik oglasnega sporočila je SI SPLET, D. O. O.