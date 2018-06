Kdo so Srbi, ki Slovencem s kriptovalutami obljubljajo bogastvo

Kaj je DGold Coin?

Vizija DGold Coin je postati univerzalno plačilno sredstvo za vsak dan, ki bo postopoma nadomestilo navadne fiat valute (dolar, evro) in ne bo omogočalo nakupov izdelkov in storitev le na platformi Easy Cloud, ki je eden od načrtovanih korakov nadaljnjega razvoja projekta, temveč tudi pri drugih trgovcih, ki bodo postopoma začeli sprejemati DGold Coin.

Spomnimo, da smo skoraj enake obljube slišali že pri nešteto drugih kriptovalutah, za katere se je izkazalo, da so najverjetneje prevare (Coinspace, ki je imel veliko občinstvo tudi v Sloveniji, na primer, in OneCoin, katerega ustanoviteljica se neznano kje skriva že več mesecev).

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Ekipa projekta DGold Coin na spletni strani trdi, da je kriptovaluto pomagalo razviti več kot 200 znanstvenikov in raziskovalcev z vsega sveta, a ne razkriva, kdo so ti akademiki bili, informacij o tem pa ni mogoče najti nikjer drugje na spletu ali pri uveljavljenih medijih o kriptovalutah, na primer pri vodilnih Coindesk in Cointelegraph.

Na spletni strani DGold Coin je tale pasica, kakršne najdemo tudi na spletnih straneh drugih kriptopodjetij. Po navadi gre za navedbe imen medijev, ki so poročali o njihovem kriptoprojektu, ali pa za partnerska podjetja. Zanimivo je, da se na spletni strani DGold Coin ob kliku na posamezno ime ne zgodi nič, če jih poskusimo iskati z Googlom, pa bomo ugotovili, da se omembe teh medijev oziroma partnerjev DGold Coina na spletu praktično ne pojavljajo oziroma jih sploh ni (klik na sliko za primer). So si jih preprosto izmislili? Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Kako do kriptovalute DGold Coin in kako z njo zaslužiti?

Ob registraciji uporabniškega računa 100 DGold Coinov prejmemo brezplačno, več pa jih lahko dobimo tako, da:

- jih kupimo s kreditno kartico prek storitve PayPal ali z drugimi kriptovalutami (bitcoin, ethereum). Cena enega DGold Coina znaša 0,002 ameriška dolarja (0,0017 evra);

- plačamo rudarjenje kriptovalute DGold Coin. Cene enoletnih paketov rudarjenja znašajo od 42 do kar 85.000 evrov (od 50 do 100.000 dolarjev).

Uporabnik si lahko največ 50 odstotkov izrudarjene kriptovalute izplača v navadni valuti (dolarji, evri), preostanek pa mu ostane na računu. Spodaj je obkrožen najdražji paket rudarjenja, ki stane kar 100.000 dolarjev. Zakaj se računica ne izide, smo opisali v spodnjih odstavkih. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

- v sistem DGold Coin povabimo nove uporabnike, ki se v hierarhijo DGold Coin včlanijo pod nas, in prejemamo provizijo od njihovih nakupov kriptovalute DGold Coin.

Računica se preprosto ne izide

Vodstvo DGold Coin napoveduje, da bo cena kriptovalute do konca tega leta dosegla od 21 do 25 evrov. To bi glede na trenutno ceno pomenilo 12.500-kratno rast. Nekdo, ki bi v rudarjenje danes vložil 85.000 evrov in tako prejemal 400.000 DGold Coinov dnevno, bo po enem letu pridobil 146 milijonov enot kriptovalute in torej postal milijarder, saj bi vrednost njegovih DGold Coinov, če predpostavimo, da bi se rast cene ustavila pri 25 evrih, znašala 3,65 milijarde evrov.

DGold Coin ima v resnici pravi kriptožeton na omrežju ethereum. Zaloga kovancev DGold Coin je omejena na kar 900 bilijonov (tisoč milijard) enot. Lasten kriptožeton sam po sebi sicer ni dokaz za legitimnost, saj ga lahko danes naredi vsak, ki ima dvajset minut časa, sposobnost slediti navodilom na zaslonu in nekaj enot kriptovalute ethereum. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

DGold Coin zaustavitve rasti cene svoje kriptovalute sicer ne predpostavlja - po njihovih napovedih bo do leta 2020 dosegla že 500 ameriških dolarjev (425 evrov). Naš vlagatelj, ki je kupil najdražji paket rudarjenja (85.000 evrov), bo takrat vreden že 62 milijard evrov, kar je toliko, kot danes znaša vrednost premoženja ustanovitelja Facebooka Marka Zuckerberga. Če bi rudarjenje DGolD Coin z novim paketom za 85.000 evrov podaljšal še za eno leto, pa bi v dveh letih postal najbogatejši človek na svetu.

Tako bogat bi bil naš vlagatelj seveda le na interni borzi DGold Coin (ki še ne obstaja), saj izplačil, kot smo jih pravkar opisali, ne omogočajo. Po enoletnem rudarjenju je mogoče izplačilo 50 odstotkov vrednosti izrudarjenih DGold Coinov v fiat valuti (dolarjih), preostanek se prenese na uporabnikov DGold Coin račun.

Maksimalno izplačilo je omejeno na 144.000 dolarjev oziroma 122.000 evrov, kar je trenutna skupna cena 72 milijonov kovancev DGold Coin. Če bi zrasla na 25 evrov, kot napoveduje vodstvo projekta, bi izplačilo torej znašalo 1,8 milijarde evrov.

DGold Coin ima ob glavni še dve drugi spletni strani (to je ena od njiju), na kateri uporabnike poziva, naj čim hitreje kupijo čim več enot kriptovalute DGold Coin, dokler je še poceni. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

DGold Coin na spletni strani navaja podatek, da je oziroma bo pri nakupu kriptovalute sodelovalo več kot 300.000 posameznikov. Če bi vsak kupil paket rudarjenja za 85.000 evrov in za povrh še za 15.000 evrov DGold Coinov (pri tej predpostavki smo zelo radodarni), bi to skupaj zneslo za 30 milijard evrov vplačil. To pomeni, da bi lahko DGold Coin po enem letu rudarjenja izplačal 16 vlagateljev, preostalih 299.984 (spomnimo, vsi so kupili najdražji paket rudarjenja) pa ne.

Drugih javno razkritih prihodkov od nakupov kriptovalute in paketov rudarjenja DGold Coin trenutno nima, saj trgovine, kjer bi bilo mogoče zapravljati DGold Coine, ali trgovanja z DGold Coini na borzi, niti interni, kjer bi od vsake transakcije vzeli provizijo, še ni.

Takole k nakupu kriptovalute vabi DGold Coin: veliko je kupite zdaj, ko je še poceni, in na naši interni borzi boste nato lahko hitro ustvarili petkratnik naložbe. Borza se se bo domnevno odprla takoj, ko cena kriptovalute DGold Coin doseže 0,01 ameriškega dolarja. Kako in zakaj cena DGold Coina raste, ni znano, saj kriptovaluta ne kotira na odprtem trgu, ker ni borze, niti interne, pa tudi ni ponudbe in povpraševanja. DGold Coin na spletni strani tudi dvajsetkrat omeni ICO, torej javno prodajo kriptovalute, ki se domnevno začne julija, a konkretnih podatkov o tem, kdaj točno, kako dolgo bo trajal in kakšna bo takrat začetna cena DGold Coin, ni. Foto: Matic Tomšič

Kdo je v ozadju kriptovalute DGold Coin in kakšna je vizija ustanoviteljev?

Zgodba o DGold Coinu tukaj postane še bolj zanimiva. Ključne osebe projekta so po podatkih na spletni strani trije državljani Republike Srbije:

- Miroslav Kiš, nasprotnik globalizacije in raziskovalec alternativnih življenjskih poti, terapij in vej medicine, ki med drugim podpira teorijo, da je mogoče iz sonca pridobivati hranilno energijo;

- Nikola Aleksić, vodja novosadske ekološke civilne iniciative, ki se bojuje proti genetsko spremenjenim organizmom in cepljenju ter podpira teorijo zarote, da letala po človeštvu načrtno škropijo različne strupe in snovi za nadzor misli (chemtrails).

Ekipa DGold Coin želi prihodke od prodaje kriptovalute nameniti raziskovanju sledi, ki jih za sabo vlečejo potniška, tovorna in vojaška letala. Foto: Thinkstock

- Dragan Davidovac, ki je v preteklih letih, sodeč po objavah na njegovem profilu na Facebooku, promoviral precej denarnih mrež, ki so obljubljale oziroma še vedno obljubljajo hiter zaslužek (Wealth Start Business WSB, B Epic, Easy24Doubler, Jolly5Pro, RubMLM, Yroo, Whirlvid in tako naprej).

Načrt, ki ga imajo s prihodki od prodaje kriptovalute DGold Coin glavni akterji, sovpada s prepričanji prvih dveh ustanoviteljev.



Že prihodnje leto želijo namreč zgraditi znanstvenoraziskovalni center, v katerem bodo proučevali pojave, ki jih svetovni znanstveniki sicer že leta uvrščajo med teorije zarot: kemično zapraševanje neba, vsesplošno škodljivost cepiv, strupenost genetsko spremenjenih rastlin za človeško telo, domnevni genocid nad človeštvom, ki naj bi ga svetovna elita že desetletja izvajala prek mednarodnega standarda za zaščito zdravja potrošnikov Codex Alimentarius, prevelika koncentracija fluora in klora v pitni vodi in tako dalje.



Vizija ekipe DGold Coin za leto 2020 je še bolj ambiciozna: kot pojasnjujejo na spletni strani, bodo v več korakih zgradili varno ekološko mesto, ki bo energijo pridobivalo iz sončnih celic, skupaj pa bo večje od vseh mest na svetu, torej tudi od New Yorka, Mexico Cityja in Tokia. Kje ga želijo graditi, še ni jasno.



Vsi ti načrti bodo seveda ostali le sanje, če DGold Coin ne bo mogel izplačevati vlagateljev, ki bodo kupovali pakete rudarjenja kriptovalute.

