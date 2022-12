Kdo bi si mislil!? Najboljši in najbolj zanesljiv pomočnik med prazniki je …

Oglasno sporočilo

Da, vsi vemo, da je danes praktično ni stvari, ki je sodobni pametni telefon ne bi zmogel. V resnici je le naša domišljija tista, ki nas omejuje pri idejah, kako ga uporabimo v lastno dobro in pomoč. Vzemimo na primer kar aktualne božično-novoletne praznike. Poseben in topel čas, ki ga najraje preživimo s svojimi najbližjimi, a za marsikoga tudi zelo hektičen in logistično zahteven.

Zakaj? Najprej je treba priskrbeti smrečico, ustrezne okraske zanjo, kupiti darila in poskrbeti za praznike primerno jedačo in pijačo. Vmes stisniti še večerna druženja s prijatelji v veselo razpoloženih mestnih središčih in službene zabave. Da ne omenjamo še potencialnega odhoda na lepše v tem zadnjem tednu decembra, ki ga marsikdo izkoristi za družinsko dopustovanje. Saj veste, otroci imajo počitnice in najbolje jih zamotimo, če jim organiziramo zimske aktivnosti. In seveda tudi sebi. Pa še najlepši spomini se ustvarijo tam.

Skratka, december, zlasti njegov zaključek, je lahko prava norišnica. In zakaj si ne bi pri tem malce olajšali življenja in prihranili nekaj živcev ter se obrnili po pomoč? K pomočniku, ki nikdar ne zataji in je vedno ob vas. Vašemu telefonu, seveda! Preizkus smo naredili kar na telefonu Huawei Mate 50 Pro . Gre za enega najbolj zmogljivih telefonov ta trenutek, hkrati smo želeli dokazati, da se lahko zanesete na katerikoli telefon. Okoli namreč kroži nekaj neresnic, da na Huaweievih telefonih določene zadeve ne delujejo, kar niti pod razno ne drži.

Se odpravljate na lepše?

Vaš prvi vir pri organizaciji prazničnega zaključka decembra naj bo tako trgovina z aplikacijami AppGallery . Za začetek lahko poiščete aplikacijo, ki vam bo pomagala pri sledenju nalog. Takšna je na primer To Do List, s katero boste imeli boljši pregled nad tem, kaj vse še morate storiti. Sem si lahko zapišete tudi ideje za darila za vsakega od vaših bližnjih in tudi opombo, kje to darilo najdete. Ali pa za to nalogo uporabite aplikacijo Shopping list, ki je odlična tudi za vsakodnevno uporabo pri osnovnih nakupih. Ko imate tako postavljeno ogrodje, se lotite še posameznih nalog, kot najbolj priden Božičkov škrat.

Če nameravate vstop v novo leto z družino pričakati nekje na lepšem, bodisi doma ali kje v tujini, morda tudi v toplejših krajih, naj bo vaš prvi vir Booking.com. Znana aplikacija vam bo pomagala pri iskanju ugodnih in udobnih namestitev, kamorkoli se boste podali. Podobno kot tudi Airbnb, če niste toliko osredotočeni na klasične hotelske nočitve, ampak iščete apartmaje oziroma stanovanja, kjer si boste vse organizirali sami. V kombinaciji z obema pride prav še Tripadvisor, kjer lahko preverite najboljše destinacije za silvestrsko praznovanje.

Mmmm, kako lepo diši iz kuhinje!

Naslednja pomembna reč je priprava prazničnih jedi. Ni pravih praznikov brez narezka, šunke, pečenke in seveda piškotov. Mmmm, kako domače vzdušje pričara njihova peka. Kot bi se vrnili nazaj v otroštvo v babičino kuhinjo. In zakaj si ne bi sposodili tudi njenih receptov? Internet je prava njihova zakladnica. Pa tudi namenskih aplikacij, ki vam pomagajo v kuhinji, je na voljo kar precej. Na primer Tasty ter Hitri in enostavni recepti. Virov za pripravo dobrot je praktično neskončno.

Če potrebujete še nekoliko temeljitejšega pomočnika, ki vas bo bolj vodil za roko v kuhinji, svetujemo kar ogled kakšnega videa. Do teh lahko med drugim pridete prek aplikacije Gspace, ki vam ponudi še nekaj več izbire pri aplikacijah.

Cin cin cin, zvončki pojejo …

Da bo praznično vzdušje popolno, seveda ne smete pozabiti na zabavo. Medtem ko kuhate in pečete, vklopite najbolj znane božične pesmi in razpoloženje bo takoj še bolj veselo. Vi boste z večjim veseljem poplesavali po kuhinji, vaši družinski člani bodo rajali in prepevali z vami. Zvečer lahko še skupaj pogledate kakšno zimzeleno božično filmsko klasiko. Saj nam ni treba posebej poudarjati, katere so to, kajne?

No, in za konec, da bo večer popoln, naredite še skupinsko družinsko fotografijo. Ker gre za izjemno pomemben spomin, seveda ničesar ne želite prepustiti naključju. In z Mate 50 Pro tudi ne boste, saj naravnost blesti v fotografiji. Med drugim se namreč lahko kot prvi pohvali tudi z desetstopenjsko fizično nastavljivo zaslonko. Tako se v praksi odlično odreže pri fotografiranju portretov, pokrajin, bližinskih kadrov in tudi nočnega sveta. V Sloveniji je telefon na voljo v črni in srebrni barvi.

Naročnik oglasnega sporočila je HUAWEI TECHNOLOGIES LJUBLJANA D.O.O.