Kar štiri kamere, ki presegajo vsa pričakovanja: tudi s stokratno povečavo

Tako imenovana dvojna matrica (Dual Matrix) je oblika, ki obljublja vrhunske fotografije in video, ki presega vsa pričakovanja. Dvojna matrica, ki vključuje barvni (RGB) objektiv, monokromatski objektiv in večspektralno tipalo svetlobe, na novo izumlja proces digitalnega fotografiranja.

Naboru telefonov v seriji P se je pridružil pametni telefon Huawei P50 Pro .

Najboljša mogoča reprodukcija tega, kar vidi človeško oko

Dvomatrična kamera telefona Huawei P50 Pro True-Form z optično tehnologijo Huawei XD Optics prinaša še jasnejšo sliko, medtem ko nadgrajeni slikovni mehanizem Huawei XD Fusion Pro pomaga pri reprodukciji zelo natančnih podrobnosti slike.

Njuna glavna odlika je, da lahko v telefon vstopi več svetlobe, ki zajema vzorce in teksture z več podrobnostmi, optika XD pa prinaša prvo tehnologijo popravljanja slikovnega signala, še preden doseže procesor slikovnega signala (ISP).

Tudi do stokratna povečava, ki ne izgubi kakovosti

Matrica glavne kamere pokaže svet pravih barv, matrika SuperZoom pa lahko posname zelo ostre slike, od blizu ali daleč, široko ali od blizu. Mogoči so makroposnetki drobnih predmetov z razdalje samo 2,5 centimetra, tako da si resnično lahko približate vse teksture in podrobnosti.

Zelo dobro si lahko približate tudi oddaljene predmete. 64 MP periskopska telefoto kamera ujame oddaljene stvari, medtem ko tehnologija Huawei XD Optics močno izboljša kakovost slike. Matrika SuperZoom doseže tudi stokratno povečavo, pri tem pa lahko računate na stabilen posnetek, saj Huawei P50 Pro z optično stabilizacijo poskrbi za jasno sliko. Funkcija hitrega zajemanja True-Focus pa pomaga pri fotografiranju predmetov ali oseb v gibanju.

Odkrijte izjemne lastnosti pametnega telefona Huawei P50 Pro.

Portretne fotografije osupnejo tudi v slabih svetlobnih razmerah

Posebno poglavje Huawei P50 Pro so vrhunske portretne fotografije, ki osupnejo tudi v slabih svetlobnih razmerah, kar ni presenetljivo, saj je Huawei že dolgo v ospredju mobilne fotografije in prinaša nove dimenzije zajemanja portretov in selfijev. Ti imajo zdaj še globlje in čistejše barve, z bolj gladkimi in naravnimi barvnimi prehodi. Objektiv podpira tri načine obrezovanja, kar vam omogoča, da izberete, koliko okolice boste vključili v fotografijo.

Glavna kamera Huawei P50 Pro pokaže prave barve in skupaj z ultraširokim objektivom z goriščno razdaljo 13 mm ponuja vsestransko zajemanje fotografij.

S 120-stopinjsko ultraširoko zadnjo kamero lahko ujamete širok razgled, kar boste z veseljem uporabili na potovanjih. Panoramski posnetki tako postanejo prava paša za oči.

Pogon True-Chroma Image Engine ima nadgrajen sistem zaznavanja zunanje svetlobe, široko barvno paleto P3 in prilagoditev več kot dva tisoč barv, da prikaže svet v vseh njegovih resničnih barvah. Na osupljivem zaslonu visoke ločljivosti OLED lahko uživate v več kot milijardi barv.

Nabor fotografske opreme za amaterje in profesionalce

Nabor fotografske opreme pametnega telefona Huawei P50 Pro omogoča uporabnikom, da izberejo svojo raven nadzora ali funkcij. Ti segajo od osnovnega načina fotografiranja, ki omogoča nemoteno preklapljanje med štirimi kamerami, do možnosti, kot sta način Pro ali način visoke ločljivosti, ki uporabnikom omogočata nadzor nad zaslonko. Tako lahko fotografirate s samodejnimi nastavitvami ali kot profesionalni fotograf, ki ničesar noče prepustiti naključju.

Z različnimi načini fotografiranja je na fotografiji preprosto doseči tudi zares dramatično zameglitev.

Ultra širokokotna kamera: 13 MP/13 mm, f/2.2

Kamera True-Chroma: 50 MP, 23 mm, barva, f/1.8, OIS

Kamera True-Chroma: 40 MP, 26 mm, Mono, f/1.6

10-kanalni večspektralni senzor

Laserski senzor fokusa

Telefoto kamera: 64 MP, 90 mm, 3.5x optično, periskop, f/3.5, OIS

