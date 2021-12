Kakšen je bil svet pred spletom?

Splet je razmeroma mlad, saj šteje le 32 let. Zato nikakor ne krivi mame ali očeta, če ne razumeta tvoje potrebe po stalni povezanosti in dosegljivosti. Živela sta v svetu, ko odgovori na vsa vprašanja tega sveta niso bili oddaljeni le en klik, kaj so pretočne vsebine, pa niti niso vedeli. Včasih je bilo odgovor na preprosto vprašanje treba poiskati v knjižnici, najnovejši film pa si si lahko ogledal le v kinu.

"Deljenje slik s frendi? Da, če pridejo na obisk."

Ugodnosti, ki sta nam jih v življenje prinesla hiter internet in z njim možnost porabe velikega števila podatkov, niso bile vedno na voljo. Tudi tvoji starši so morali znati živeti in preživeti brez svetovnega spleta.

Poslušanje glasbe. Pred internetom želenega komada nisi dobil v le nekaj sekundah. Glasbo si lahko poslušal na radiu, če si želel imeti kakšen komad posnet za poznejše poslušanje, si ga lahko posnel na kaseto. Ker si to naredil med radijskim programom v živo, si lahko pogosto zamudil začetek pesmi ali pa si na posnetek ujel še špico oddaje, glas voditelja in tako dalje. Da o tehnikah poslušanja glasbe na kaseti niti ne govorimo.

Poslušanje najljubšega komada ni bilo vedno mogoče ravno takrat, ko si si zaželel.

Seveda si lahko odšel tudi v trgovino in si kupil CD najljubše glasbene skupine. Morda si želel le en komad, a kupiti si moral ves album istega izvajalca. Samo predstavljaj si, kaj je to pomenilo, če si želel več komadov različnih izvajalcev.

Podobno je bilo z gledanjem najljubših serij in filmov. Ni bilo ponudnikov pretočne vsebine. Serijo si lahko gledal le takrat, ko je bila na sporedu. Vsa družina se je zbrala za ogled posamezne epizode, kdor je zamudil, je pač ni videl. Ogled več epizod zaporedoma preprosto ni bil izvedljiv.

Seminarske naloge. Moji in tvoji starši so se za pripravo seminarske naloge morali srečati osebno. Skupaj so morali prebiti ves tisti čas, ko so pripravljali nalogo, četudi je to pomenilo, da so se morali zbrati večkrat. Si predstavljaš, koliko časa so porabili?

Obisk knjižnice, najti knjigo, poiskati pravo poglavje in nato odgovor. Ga knjiga ne ponuja? Ponovimo postopek, poiščemo drugo knjigo in tako dalje. Da, iskanje odgovorov ni bilo vedno tako preprosto. Foto: Getty Images

Posneti dobro fotografijo. Nemogoče. Naši starši so morali biti ob fotografiranju bolj skromni. Film za fotografije je štel navadno 24 ali 36 slik, razvijanje slik ni bilo preveč ugodno, tudi filmi ne. Zato se je fotografiralo občutno manj. Da si videl, ali je fotografija uspela, si moral najprej dokončati film in jo razviti. Oboje skupaj je lahko trajalo tudi mesec dni ali še dlje. Filter? Tega je imel navadno le fotograf. Deljenje slik s frendi? Da, če so prišli na obisk, da so si jih ogledali.

Čeprav je bilo tudi življenje tvojih staršev zanje prav zabavno, se gotovo strinjaš, da imaš srečo, da živiš v času interneta, ki ga lahko tudi po zaslugi Telekoma Slovenije, uporabljaš po mili volji. Važno je, da ti ne zmanjka podatkov. To pa ti omogoča paket SUPR.

S paketom SUPR ti podatkov ne bo zmanjkalo Najboljši paket za mlade. Paket SUPR po SUPR ceni. Paket SUPR, ki ga mladim ponuja Telekom Slovenije, je vsekakor poskrbel za to, da podatkov ne bo zmanjkalo. Za SUPR ceno 16 evrov na mesec dobiš namreč kar 100 GB prenosa podatkov. V paketu SUPR poleg 100 GB na mesec, ki jih lahko po želji deliš s frendi, starši ali pa kar babico in dedkom, ter neomejenega števila klicev in sporočil v Sloveniji ali v območju EU-tarife prejmeš tudi vsak mesec en dodaten GB, ki ostane s tabo za vse življenje. Kaj dobiš za 100 GB podatkov? Če gigabajte pretvorimo v uporabo spleta, koliko ur lahko preživimo v spletu in kaj lahko počnemo? Za 100 GB na mesec lahko: 30 ur gledaš videoposnetke v visoki resoluciji ali

vsak dan brskaš po spletu šest ur, poslušaš glasbo šest ur in pogledaš štiri filme v srednji kakovosti.

Pomembno je, da ti ne zmanjka podatkov

Da bo tudi tvoje življenje razgibano, kot je bilo življenje tvojih staršev, hkrati pa ti ne bo zmanjkalo podatkov, se spravi ven v naravo in osvoji nove gigabajte, ki jih boš lahko porabil po svoje. Povsod po Sloveniji so skriti gigaspoti, kjer dobiš en gigabajt podatkov za vedno. Nate čaka kar 40 gigaspotov.

Te zanima, kako?

Kako poteka prenos gigabjata na gigaspotu, ti bo v spodnjem videu pokazala Anabel.

Poiščite takšen gigaspot Telekoma Slovenije in naložite dodaten gigabajt za celo živeljenje. Foto: Telekom Slovenije Imeti moraš najbolj ekstravaganten paket v Sloveniji. Govorimo o paketu SUPR Telekoma Slovenije. V aplikaciji Moj Telekom nate čaka interaktivni zemljevid, na katerem lahko poiščeš številne lokacije po Sloveniji, na katerih najdeš gigaspote. Izberi enega in se odpravi na izlet. Ko prispeš na izbrano lokacijo, se v aplikaciji Moj Telekom na mobitelu prikaže poseben namig. Reši namig in našel boš natančno lokacijo gigaspota. Vklopi NFC in naloži dodatni gigabajt. Ta bo se bo dodal tvojim mesečno zagotovljenim gigabajtom in bo tako s tabo ostal vse življenje!

Potrebuješ namig? Preveri, kateri gigaspot ti je najbližje.

Že res, da lahko na mesec na posamezni lokaciji naložiš le en gigabajt. Lahko pa se odpraviš na več lokacij. Izbiraš lahko med tebi bližnjimi in tistimi bolj oddaljenimi, na osnovi katerih si lahko začrtaš zabaven celodnevni izlet.

Idejo za naslednji izlet, ki ti bo poleg rekreacije prinesel še dodaten gigabajt prenosa podatkov, lahko poiščeš s sodelovanjem v nagradni igri:

95 milijonov objav na dan na Instagramu

Zagotovo se ne sprašuješ, zakaj bi potreboval še več podatkov, saj že veš, da je poraba podatkov v stalnem porastu. Danes je na spletu več kot 60 odstotkov vsega svetovnega prebivalstva, ob čemer se vsako leto število uporabnikov poveča še za sedem odstotkov. Povprečen uporabnik na spletu danes preživi kar sedem ur na dan, to je približno 40 odstotkov našega budnega časa Povprečen uporabnik svetovnega spleta že danes porabi več kot 10 GB podatkov na mesec.

Služba ali študij, vse poteka le na spletu. Foto: Getty Images

V svetovni splet vsak med nami pošlje za 1,7 MB podatkov na sekundo, skupaj torej na dnevni ravni ustvarimo kar 2,5 kvintiljona bajtov podatkov. Če se sprašuješ, koliko je kvintiljon, ti lahko sliko oriše podatek, da se kvintiljon zapiše s kar 18 ničlami. Se sprašuješ, kako je to mogoče? Vsak dan je poslanih:

306,4 bilijona e-sporočil,

500 milijonov tvitov,

95 milijonov objav na Instagramu,

več kot 300 milijonov objav slik na Facebooku,

na YouTube vsako minuto naložimo za več kot 300 ur posnetkov.

Pa smo našteli le nekatera od najbolj priljubljenih družabnih omrežij.

Izlet v naravo ti lahko pri Telekomu Slovenije prinese nov dodaten gigabajt za vedno.