Kako vsak mesec prihraniti nekaj evrov #video #mladostni

Ko začne pritekati prvi denar – kako izbrati pravi račun?

Začne se z žepninami, potem pa še s prvim delom prek študentskega servisa. In ker prvi prihodki v življenju povprečnega najstnika niso ravno gromozanski, šteje čisto vsak evro. En evro manj za stroške pomeni en evro več za kavico s prijatelji, ali celo en evro več za varčevanje za prve načrte za prihodnost.

In kakšno vlogo ima pri tem izbira prve banke in odprtje prvega bančnega računa? Zelo veliko. To je zelo dobro spoznal Rene, ki se je na različnih bankah zelo dobro pozanimal, kaj vse lahko dobi ob odprtju računa, in seveda, kakšni stroški so povezani z vsemi temi storitvami.

Največja težava številnih ponudnikov so pravzaprav stroški – že samo dvigovanje denarja na bankomatih je strošek, da ne govorimo o spletni banki, o povečanju limita … in še in še! Vsako stvar, vsako storitev je treba plačevati ločeno, kar na koncu meseca nanese kar nekaj dodatnih evrov – namesto da bi jih shranil v hranilnik!

Še sreča, da je Rene našel pravo rešitev: NLB Paket Mladostni!

NLB Paket Mladostni? Rene pravi, da je kul, saj ponuja ogromno simpl ugodnosti za vse mlade do 27. leta. Ena od teh je sigurno plačevanje s telefonom.

NLB Paket Mladostni – brez dodatnih stroškov

Pri NLB so ravno z namenom, da bi svojim komitentom omogočili nižje stroške, pripravili prav posebne paketne ponudbe, s katerimi lahko vsak mesec celo privarčuješ. Za vse mlade do 27. leta starosti so tako pripravili NLB Paket Mladostni, za katerega boš odštel samo 1,99 evra na mesec*. Sliši se noro, ampak je resnično!

"To si moraš nujno zrihtati!"

To so bile prve Renejeve besede Žanu, ki razmišlja, da bi občasno opravil kakšno delo prek študentskega servisa. Ker ne ve, kako to gre, mu je pomagal Rene, ki je že nekaj mesecev zadovoljni komitent NLB.

"Ko boš odprl račun pri NLB, boš dobil svojo kartico Maestro, s katero boš lahko dvigoval na bankomatih ali pa z njo plačeval praktično povsod, tudi na spletu ali v tujini, super je, ker ti ni treba za vsak dvig na bankomatu plačati provizije, pri NLB je dvig brezplačen, kar je res kul – tukaj lahko takoj privarčuješ nekaj evrov na mesec."

Manj mesečnih stroškov pomeni več denarja za uresničitev svojih sanj - privarčuj in odpotuj. Ali pa privarčuj za novo športno opremo, avtomobil ali karkoli te osrečuje.

Rene je že po nekaj mesecih odpotoval na krajše potovanje v tujino, in ker ni imel toliko privarčevanega denarja, je porabil del limita, ki ga dobiš kar samodejno zraven pri NLB Paketu Mladostni. Običajno bi moral namreč zanj odšteti dodatne stroške odobritve. Poleg tega je na poti plačeval tudi s kartico Mastercard, ki je pri paketu kar 50 odstotkov cenejša.

NLB Paket Mladostni ponuja resnično tisto, kar potrebuješ na začetku samostojne finančne poti – tudi upravljanje prek spleta in telefona – Klikin in NLB Klik sta prav zakon, zagotavlja Rene. Vse svoje stroške in prihodke ima tako ves čas pod nadzorom, najbolj praktično pa je to, da lahko svoje položnice plača v nekaj sekundah in s hitrim skeniranjem kode – prek aplikacije Klikin kar z mobilnim telefonom.

Žana pa je najbolj navdušila mobilna denarnica NLB Pay, s katero lahko plačuješ na POS-terminalih kar s telefonom – čisto tako, kot si do zdaj plačeval s karticami. Vse, kar potrebuješ, je mobilni telefon z NFC in operacijskim sistemom Android (Lollipop 5.0 in višje).

Si že slišal za in-plačila? To je nova možnost plačevanja, ki jo za zdaj omogoča le aplikacija Klikin. Prijatelju, ki ima prav tako račun pri NLB in ima omogočeno funkcijo in-plačil v mobilni banki Klikin, lahko takoj nakažeš denar, na primer za kavo, za vstopnice za koncert. In-plačilo se izvede kar na njegov račun, brez zapletenega vpisovanja dolgih številk osebnega računa, ampak kar prek imenika.

Ker je kul in poceni Ko začnejo pritekati prvi evri na račun, tudi če si še vedno bolj ali manj odvisen od žepnine staršev, je nedvomno čas, da si odpreš račun in uživaš v vseh prednostih, ki jih je NLB pripravila za vse mlade do 27. leta.

Čakaš nakazilo s študentskega servisa? Takoj, ko bo na računu, boš to izvedel kar po SMS-sporočilu. V okviru paketa boš s SMS-Alarmi in SMS-Opomniki vedno na tekočem in ažurno obveščen o prilivih na tvoj račun in tudi o tem, kaj se dogaja s tvojimi varčevanji in depoziti, ter o dogajanju v NLB Kliku.

Kje lahko dobiš NLB Paket Mladostni?

Čisto preprosto: sprehodi se do najbližje poslovalnice NLB. S seboj pa ne pozabi prinesti tudi osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list) in potrdila o davčni številki, ki ju potrebuješ ob novem odprtju računa.

Če imaš pri NLB že odprt račun, lahko v poslovalnici skleneš NLB Paket Mladostni že samo z osebnim dokumentom. Samo novi komitenti morajo pri sklenitvi predložiti še potrdilo o davčni številki.

Če pred sklenitvijo želiš podrobnejše informacije o paketu, lahko kadarkoli, 24/7 vse dni v letu, pišeš na info@nlb.si ali pokličeš na 01 477 2000 (24/7).

Na sestanek pa se lahko naročiš že kar takoj, kar prek spleta.

Izpolni spletni obrazec za naročilo in prihrani čas. Po oddaji vloge te bo poklical bančni svetovalec, s katerim se lahko dogovoriš, kje in kdaj ti najbolj ustreza urediti vse podrobnosti.

**Osnovni ali izredni limit vam banka odobri glede na vašo kreditno sposobnost, ki jo oceni v skladu s poslovno politiko banke. Pred odobritvijo osnovnega ali/in izrednega limita bo banka v sistemu SISBON preverila korektnost vašega poslovanja. Več informacij: www.sisbon.si. Vlogo lahko oddate osebno v poslovalnici, ki vodi vaš osebni račun ali prek NLB Klika.

***Nova stranka je stranka, ki v NLB pred sklenitvijo novega paketa še ni imela odprtega osebnega računa oz. paketa za fizične osebe. Popusti se ne seštevajo.