Kako nov telefon iz serije Huawei P40 pripraviti na prvo uporabo?

Verjetno imate pametni telefon in na njem je vse, kar vam je ljubo, brez česar ne morete. Seznam stikov, kratka sporočila, fotografije pomembnih življenjskih trenutkov in še veliko drugega. Strah, da boste vse to izgubili zaradi prehoda na novo napravo iz družine Huawei P40, je razumljiv, a odveč zaradi aplikacije Phone Clone.

Prvi vklop in nastavitev novega pametnega telefona pričakujete z navdušenjem, vendar nočete začeti z ničle, z napravo, na kateri ni delčka vašega digitalnega življenja. Prenos podatkov iz starega telefona pa je lahko izziv, še posebej če gre za napravi z različnima operacijskima sistemoma. A tudi to ni več ovira, ki je ne bi bilo mogoče preseči. Zahvaljujoč aplikaciji Phone Clone je prenos podatkov, med te pa spadajo stiki, fotografije, videoposnetki, sporočila, zgodovina klicev, preprost tudi v primerih, ko na starem telefonu teče sistem iOS.

Preseganje običajnih skrbi

Predstavitve novih modelov pametnih telefonov so vse pogostejše in tudi vi vesta za vsaj enega, ki bi ga z veseljem imeli. A vztrajate pri starem, saj vas skrbi, kaj bo s podatki na njem. Skrb ni le pogosta, temveč tudi razumljiva, saj so telefoni vedno bolj vključeni v delo, življenje in zabavo, zasebni podatki pa zato postajajo vse bolj pomembni in hkrati dragoceni.

Nedavno ste se morali za prenos podatkov zanesti na orodja neodvisnih razvijalcev in celo na povezavo med staro in novo napravo prek kabla. Odveč je pripomniti, da je bil tudi zato postopek prenosa največkrat naporen, zamuden in ne najbolj varen, rezultati pa ne vedno takšni, kot ste si jih želeli.

Hiter in varen prenos podatkov

Postopek prenosa podatkov na nov pametni telefon lahko z aplikacijo Phone Clone opravite hitreje in bolj varno, pri tem pa ni pomembno, kateri operacijski sistem je na stari napravi. Nič neobičajnega ni tudi, če je na starem sistem iOS, podatke pa prenašate na novi telefon Huawei s sistemom Android. Poleg tega je prenos podatkov tudi hiter, saj doseže hitrost do 1 GB na minuto. Ni torej važno, koliko fotografij in video posnetkov imate na starem telefonu, vse bo preneseno na novega.

Najpomembnejše pa je, da je postopek tudi varen zaradi varnega mehanizma šifriranja prenosa v brezžičnem omrežju. Naprav med seboj namreč ni treba povezati s kablom, saj prenos poteka prek brezžične povezave. Ker pa ne poteka preko strežnikov v internetu in se podatki nikjer drugje ne shranijo, so tudi skrbi, povezane z zasebnostjo, odveč.

6 korakov priprave novega telefona

Uporaba aplikacije Phone Clone je preprosta. Na pametnih telefonih Huawei je že naložena, na starega pa jo boste morali najbrž prenesti z ustrezne tržnice. Pomembno pa je tudi, da je nadgrajena na zadnjo različico. Nato pa sledite preprostim korakom, ki vam jih zapoveduje aplikacija.

Na novem telefonu zaženite aplikacijo Phone Clone in izberite možnost "To je nov telefon". Enako storite še na starem telefonu, le da na njem izberete "To je star telefon". Povežite oba telefona na način, da na starem telefonu preberete kodo QR, ki jo na zaslonu pokaže nova naprava. Na seznamu izberite podatke, ki jih želite prenesti na nov telefon. Ni nujno, da prenesete vse podatke in aplikacije, saj vam je omogočen izbor le tistih, ki jih potrebujete. Zaradi tega je postopek prenosa krajši, na novem telefonu pa podatki zasedejo manj prostora. Pomembno pa je tudi, da na starem telefonu nič ne bo izbrisano, izgubljeno. Še vedno bo tak, kot je bil. Počakajte, da se prenos dokonča. Zdaj lahko začnete uživati v novi napravi, na kateri so podatki, aplikacije in nastavitve iz starega.

AppGallery vaša nova tržnica

Rešitev za nameščanje aplikacij je tudi tržnica AppGallery, ki je v svojem kratkem obstoju uspela postati tretja največja na svetu. Kot uradna za vse naprave Huawei je tudi varna in hkrati preprosta za rabo.

Na novem telefonu odprite tržnico AppGallery ter potrdite vsa dovoljenja, za katera vas bo prosila. V iskalno polje vnesite ime aplikacije, ko jo želite. Ko jo tržnica najde, jo namestite. In to je vse!

Prenos prek brskalnika

Na glede na to, katero napravo Huawei uporabljate, lahko priljubljene aplikacije, kot sta Facebook in WhatsApp, naložite prek brskalnika.

Odprite brskalnik Huawei. S pomočjo iskalnega polja poiščite aplikacijo. Kliknite na povezavo za namestitev aplikacije na njeni uradni strani.

Z enim od omenjenih načinov lahko poskrbite, da boste tudi na novem telefonu imeli vse podatke in aplikacije, brez katerih ne morete in jih prav tako nujno potrebujete.

Napotki za prenos podatkov in namestitev aplikacij bodo pomagali uporabljati vrhunske naprave družine Huawei P40. Pametna telefona Huawei P40 in Huawei P40 Pro sta že na voljo, najbolj zmogljiv model Huawei P40 Pro + in ura Huawei Watch GT 2e pa bosta na voljo predvidoma enkrat v prihodnjem mesecu. Pred kratkim pa je Huawei predstavil pametni telefon Huawei P40 lite z osupljivo zasnovo, inovativnim sklopom štirih zadnjih kamer, veliko baterijo in zmogljivim sistemom na čipu Kirin 810. Novi telefon izboljšuje uporabniško izkušnjo, zato generaciji mladih prinaša popolnoma nove vrednosti. Prvi kupci, ki bodo kupili pametni telefon Huawei P40 lite pri Telekomu Slovenije, A1 ali Telemachu, bodo ob naročilu dobil kot darilo športno zapestnico Huawei Band 4. Prav tako niso pozabili na tiste, ki bi radi naročili telefon v prosti prodaji, saj bodo prav tako deležni omenjenega darila. Za podrobne informacije se obrnite na posamezno prodajno mesto.

Novi izdelki bodo obogatila Huaweievo ponudbo za vse primere rabe, saj so zasnovani, da pomagajo uporabniku živeti boljše digitalno življenje ter so opremljeni z njegovo lastno tržnico aplikacija AppGallery.

