Kako izbrati pravi televizor, ki vam bo dal več kot drugi?

Televizorji niso več le naprave, ki jih imamo za spremljanje televizijskega programa, to so postali multimedijski centri, ki nam omogočajo spremljanje programa tudi za nazaj, spremljanje posnetkov na drugih kanalih, pretočne vsebine, igranje igric in še kaj, kar nam krajša prosti čas, nas zabava in združuje.

Najnaprednejše tehnologije zagotavljajo vrhunsko izkušnjo gledanja televizije. Foto: Hisense

Vrhunska kakovost slike in zvoka nove linije televizorjev Hisense nas bo ponesla v svet, kjer ni nobenih omejitev, kjer se bomo potopili v zgodbo na zaslonu. Priročne funkcije televizorjev Hisense dvignejo izkušnjo gledanja, igranja iger in brskanja na povsem novo raven.

Izbrati televizor, ki bi zadovoljil pričakovanja glede kakovosti slike, zvoka, uporabniške izkušnje in funkcionalnosti, je postalo prava umetnost. Za vse, ki iščete novo televizijo za svoj dom, počitniško stanovanje, pisarno ali otroško sobo, so na voljo številne novosti in tehnologije različnih modelov televizorjev.

Jasna slika, odličen zvok in preprosta namestitev

V podjetju Hisense so pred kratkim predstavili novo linijo televizorjev 2023 v vseh razpoložljivih kategorijah. Široko paleto izdelkov odlikujejo jasna slika, odličen zvok, enostaven in prilagodljiv operacijski sistem ter preprosta namestitev.

Od revolucionarne TriChroma Laser 4K TV-tehnologije do najnovejše tehnologije Mini-LED s QLED, OLED in izjemno visoko ločljivostjo televizorji prinašajo vrhunsko izkušnjo, ne glede na to, kam ga boste postavili.

Brezplačni operacijski sistem VIDAA, ki ga je Hisense razvil posebej za svoje televizorje, uporabnikom omogoča hitro komunikacijo s televizijskim sprejemnikom in prilagajanje nastavitev različnim potrebam.

Ko se črni odtenki med seboj prav zares razlikujejo

Podjetje Hisense je predstavilo novo linijo televizorjev 2023. Foto: Hisense

Dobra vsebina zares zasije šele na pravem televizijskem sprejemniku, ki nam omogoča, da vidimo prave barve, tudi če je prizor temačen.

Televizorji Hisense se odlikujejo po številnih novih funkcijah, ki spreminjajo izkušnjo gledanja televizije. Tako na primer funkcija Infinite Black izboljšuje kontrast med svetlobo in temo. Poskrbela bo, da bo črna barva na zaslonu resnično črna.

Vedno več vsebin je na voljo v HDR-kakovosti. Gre za visok dinamični razpon, ki prikaže vse podrobnosti na sliki, zahvaljujoč širokemu razponu formatov HDR in funkciji Total HDR Solution. Tako gledalci ne boste imeli več težav s slabšo kakovostjo videoposnetkov ali združljivostjo, saj lahko izberete in predvajate katerokoli vsebino v popolnih podrobnostih, izboljšanih barvah in globljih črninah.

Hisense je v kategoriji televizorjev OLED letos predstavil model A85K, ki je na voljo v dveh velikostih, 139 in 164 centimetrov (55 in 65 palcev). S frekvenco osveževanja zaslona 120 Hz televizor tudi hitro premikajoče se predmete prikaže ostro, tekoče in izjemno jasno.

Televizor modela A85K zagotavlja jasno sliko tudi pri hitrih premikih predmetov. Foto: Hisense

Ena najučinkovitejših tehnologij za svetle in natančne barve

Televizorji Hisense v kategoriji QLED se kot člani družine, ki vključujejo tehnologijo kvantnih pik, t. i. Quantum Dot TV, ponašajo z eno najučinkovitejših tehnologij za svetle in natančne barve.

Z uporabo kvantnih pik za oddajanje izjemno natančnih valovnih dolžin svetlobe ustvarjajo možnost opazovanja milijard novih odtenkov v široki paleti barv. Tako boste zagledali barve, kot jih do zdaj še niste imeli možnost.

Za strastne gejmerje

Zaradi velikosti in zmogljivosti bo ljubitelje iger navdušila serija A5KQ, ki omogoča način Game Mode. Dodatni karakteristiki, ki ju velja omeniti pri tem modelu, sta dvojno stojalo in vhod tipa C.

Vaš televizor lahko postane vaše najljubše gejmersko središče. Z 8-stopinjskim nagibom stojala lahko zaslon spremenite v osebni monitor in s priključkom tipa C nanj povežete katerokoli združljivo napravo ter neposredno zrcalite svoj zaslon na televizor.

S pomočjo najnovejših in najhitrejših priključkov lahko tako preprosto predvajate vsebino s svojih naprav in si brez prenosa datotek ogledate vsebine na velikem zaslonu.

Funkcija WiSA Ready pri modelu E7K PRO omogoča brezžično povezavo zvočnikov s televizorjem. Foto: Hisense

Tiste, ki jim največ pomeni dobra kakovost zvoka, bo razveselila funkcija WiSA Ready pri modelu E7K PRO, s katero se zvočniki brezžično povežejo s televizorjem in med seboj z malo ali nič upravljanja kablov.

Najboljša kakovost slike v zgodovini televizorjev Hisense

Vrhunec televizijske tehnologije Hisense predstavlja kategorija Mini-LED ULED z diodami mini-LED, ki zagotavljajo osupljive podrobnosti na zaslonu. Gladko delovanje televizorja zagotavlja močno nevronsko omrežje Hi-View Engine, ki nenehno optimizira gledalčevo izkušnjo z analizo sličic v realnem času ter prinaša optimalno zvočno-vizualno doživetje.

Vodilna serija UXKQ se ponaša z lastnim motorjem Hi-View Engine X, ki simulira vzorce človeških možganov. Ta tehnologija deluje tako, da pametno zazna vsako sliko in prilagodi svetlost s pomočjo učenja, analiziranja in treniranja obsežnih podatkov. S simuliranjem načina, kako ljudje vidijo svet, predstavlja najboljšo kakovost slike v zgodovini televizorjev Hisense.

Laserski televizorji za manj utrujene oči

Laserska tehnologija omogoča bolj natančno in svetlejšo sliko ter širši barvni obseg. Laserski televizorji uporabljajo relativno novo tehnologijo, ki so jo inženirji podjetja Hisense začeli iskati leta 2007, da bi nadgradili obstoječe LCD-televizorje.

S to prefinjeno tehnološko inovacijo lahko velikosti zaslonov dosežejo do 120 palcev in obenem ponujajo TriChroma Laser 4K s funkcijami, kot sta Dolby Vision in Dolby Atmos. Gre za najprijetnejšo televizijsko tehnologijo za oči do zdaj, saj laserski televizorji svetlobe ne oddajajo neposredno v oči, ampak se ta iz projektorja odbija od zaslona, zaradi česar je bolj nežna in naravna.

Za vse, ki obožujete maratonsko gledanje serij, bo ta način gledanja televizije od zdaj naprej prijaznejši za vaše oči.

Za nepozabne športne prenose

Model televizorja Hisense A6K s 4K-ločljivostjo ponuja odličen vstop v svet pametnih televizorjev, pri čemer so na voljo velikosti od osnovnih 43 palcev do neverjetnih 85 palcev.

Dobro vidnost podrobnosti, svetle barve in velik razpon učinkov zagotavljata Direct Full Array in Dolby Vision HDR-tehnologiji.

Za gladko in osredotočeno igralsko izkušnjo je tu funkcija Game Mode Plus, ljubitelji športa pa bodo navdušeni nad funkcijo AI Sports Mode, ki omogoča vrhunsko sliko in zvočno kakovost za kar najbolj tekoče spremljanje športnih prenosov. Daljinski upravljalnik Voice ponuja alternativen način interakcije za enostavno in udobno glasovno upravljanje televizije.