Kako bodo Applove milijarde pomagale boju proti (pre)dragim najemninam v Silicijevi dolini

Ko najemnine in cene nepremičnin podivjajo

Prvi mož družbe Apple Tim Cook in guverner Kalifornije Gavin Newsom

Zgolj v drugem letošnjem trimesečju je zaradi neobvladljive rasti cen nepremičnin in njihov najemnin San Francisco zapustilo skoraj 30 tisoč ljudi, delež lastnikov nepremičnin pa je tam na najnižji ravni v zadnjih sedmih letih. Apple bo, podobno kot še nekateri visokotehnološki velikani, namenil veliko denarja, da bi to vsaj nekoliko omilil.

Senčna stran uspeha Silicijeve doline je, da je zaradi velikega povpraševanja praviloma dobro plačanih računalniških strokovnjakov strošek najema ali nakupa nepremičnine v San Franciscu in okolici poskočil v nebo. San Francisco in okolica imajo tako neslavni rekord najdražjih nepremičnin v ZDA.

Ni videti, da bi bilo lahko kmalu kaj boljše. Cene še naprej rastejo, kar mnoge zaposlene z zmernimi plačami in njihove družine sili v selitev iz kraja, ki jim je bilo celo življenje dom. San Francisco se vsak dan še bolj polni z brezdomci, ki ne morejo držati koraka z vse višjimi najemninami.

Večji del v denarju, nekaj tudi s svojimi zemljišči

Apple bo s svojo pobudo, vredno 2,5 milijarde dolarjev (skoraj 2,3 milijarde evrov) spodbujal gradnjo in širitev novih stanovanjskih naselij, pomagal kupcem do njihove prve nepremičnine in skušal zmanjšati število brezdomcev v San Franciscu in okolici.

Milijarda dolarjev (dobrih 900 milijonov evrov) bo šla v naložbeni sklad za dostopno bivanje zvezne države Kalifornije in je prvi sklad takšne vrste nasploh, pojasnjujejo pri Applu. Namenjen je tistim z zelo nizkimi, nizkimi in srednjimi prejemki, ki bodo svoje domove lahko gradili oziroma kupili hitreje in ceneje.

Apple Park Foto: Reuters

Enak znesek bo šel v sklad, s katerim bodo pomagali kupcem prve nepremičnine plačati polog oziroma skleniti hipotekarno posojilo. V sodelovanju z zvezno državo Kalifornija bodo zlasti iskali možnosti pomagati vojnim veteranom ter zaposlenim v šolstvu in drugih javnih storitvah.

Večji del preostalega zneska bodo prispevali z zemljišči v okolici mesta San Jose, ki so v lasti podjetja. Namenili jih bodo gradnji novih sosesk z dostopnimi cenami stanovanj in hiš. Tistim z najnižjimi prejemki bodo namenili 150 milijonov dolarjev (okrog 137 milijonov evrov) nepovratnih sredstev, za urejanje bivanja za brezdomce pa še tretjino tega zneska.

Microsoft, Google in Facebook že prej s podobnimi pobudami

Odvisno od razpoložljivosti primernih projektov pri Applu pričakujejo, da bodo sredstva plasirali v roku dveh let, vrnjena sredstva pa bodo znova vložili v podobne projekte v teku naslednjih dveh let, so še sporočili.

Apple sicer ni prvo visokotehnološko podjetje s tovrstno iniciativo, a je po količini namenjenih sredstev presegel vse predhodnike. Januarja je Microsoft napovedal pol milijarde ameriških dolarjev (dobrih 450 milijonov evrov) za stanovanjska posojila in subvencije ter reševanje stanovanjskega vprašanja brezdomcev v svojem domačem velemestu Seattle in njegovi okolici.

San Francisco se že dalj časa sooča z velikim številom brezdomcev, ki jih je zaradi naraščajočih najemnin vsak dan več. Foto: Reuters

Google je junija napovedal, da bo svoja zemljišča, vredna 750 milijonov ameriških dolarjev (690 milijonov evrov), namenil gradnji najmanj 20 tisoč novih stanovanj na območju San Francisca in okolice. To svojo pobudo za – kot so povedali – najširši krog prebivalstva je podkrepil še z 250 milijoni ameriških dolarjev (slabih 230 milijonov evrov) denarja.

Podobno kot Google je tudi Facebook prejšnji mesec napovedal gradnjo 20 tisoč stanovanjskih enot na območju San Francisca z okolico. Za posojila in podpore bodo namenili milijardo dolarjev.