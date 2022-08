Kaj smo prek Instagrama izvedeli o slovenskih kavnih navadah

Že res, da rezultati izvirajo iz ankete na Instagram profilu omenjenega proizvajalca, kar zagotovo pomeni, da so vsi vprašani močno navezani na kavo in da je treba to upoštevati pri razumevanju tako visokega odstotka, a ni dvoma, da je kava pomemben in nepogrešljiv sopotnik vsakega jutra v slovenskih domovih.

Ena skodelica kava ali več? V Sloveniji je več kot dve tretjini tistih, ki si vsak dan najdejo čas za več skodelic kave.

Kava z mlekom zjutraj odločno premaguje espresso

Anketa je pokazala tudi, da je absolutni zmagovalec med prvimi jutranjimi kavami slovenskih uporabnic in uporabnikov kava z mlekom – najraje jo spije 81 odstotkov sodelujočih. Espresso je prva izbira desetine vprašanih.

Za prepričljivo večino jutranja kava ni edina kava dneva. Samo 30 odstotkov sodelujočih iz Slovenije je odgovorilo, da spije samo eno kavo na dan, medtem ko je 70 odstotkov vprašanih odgovorilo, da je jutranja kava le prva v vrsti več dnevnih kav.

Rahlo večji odstotek sodelujočih kave raje ne pije sam

Kaj pa kavne poslastice v poletnem času? Oseminsedemdeset odstotkov sodelujočih je na vprašanje, ali jim je ljubša ledena kava ali Espresso martini, izbrala "klasično" ledeno kavo, Espresso martini je prepričal preostalih 22 odstotkov.

Za slabo polovico je uživanje kave trenutek, ko so najraje sami, za dobro polovico pa je druženje s prijatelji obvezen priboljšek ob kavnih skodelicah. Foto: Getty Images

Nekaj več kot polovica, natančneje 55 odstotkov, svoje kave uživa v družbi prijateljev, preostalih 45 odstotkov pa sami. Skoraj tri četrtine tistih, ki so odgovarjali (natančneje: 74 odstotkov), si kavo pripravi doma.