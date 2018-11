Kaj se je zgodilo z dedičem velikega bogastva, ki je izginil sredi morja?

Mladi Michael Rockefeller v New Yorku nekaj let pred izginotjem, ki je odmevalo po tako rekoč celem svetu.

Mladi Michael Rockefeller v New Yorku nekaj let pred izginotjem, ki je odmevalo po tako rekoč celem svetu. Foto: Wikimedia Commons

Novembra 1961 je ob obali Nove Gvineje izginil 23-letni Michael Rockefeller, član ene najvplivnejših družin v Združenih državah Amerike in pravnuk Johna D. Rockefellerja, najbogatejšega človeka v novejši zgodovini. Njegovo izginotje velja za eno najbolj nenavadnih v zadnjem stoletju. Večina teorij namreč pravi, da je utonil ali pa končal na krožnikih kanibalov, a kdo je potem goli bradati belec, ki so ga leta 1969 v bližini kraja, kjer je izginil Michael, opazili v družbi otoških domorodcev?

V nasprotju z očetom Nelsonom Rockefellerjem, guvernerjem ameriške zvezne države New York in kasnejšim podpredsednikom ZDA, je bil Michael Rockefeller, rodil se je leta 1938, bolj umetniškega duha.

Michael Rockefeller je med študijem ogromno potoval. Med drugim je obiskal Afriko, nekaj južnoameriških držav in Japonsko. Foto: Arhiv univerze Harvard

Po končanem študiju ekonomije in zgodovine na prestižni univerzi Harvard Michael ni želel postati del družinskega posla.

Rockefellerji so sicer obogateli z nafto, v času, ko se je Michael odločal, kaj želi početi, pa so upravljali številne sklade in nepremičnine, imeli (in še vedno imajo) pa so tudi velik lastniški delež v investicijski banki Chase.

ExxonMobil, največje naftno podjetje na svetu in eno od desetih največjih po tržni kapitalizaciji, je neposreden potomec naftne družbe Standard Oil, ki jo je leta 1870 ustanovil John D. Rockefeller, praded Michaela Rockefellerja. Foto: Reuters

Michael Rockefeller se je odločil, da bo raje pustolovec in zbiratelj umetnin. Najprej je nekaj mesecev odslužil v ameriški vojski, nato pa se je večkrat odpravil preučevat divja plemena Oceanije.

Še posebej ga je zanimalo pleme Asmat v Nizozemski Novi Gvineji na zahodnem delu otoka Nova Gvineja, ki je danes del Indonezije.

Čeprav so bili nizozemski kolonisti v regiji prisotni že stoletja, se območja, kjer je živelo pleme Asmat, v času, ko ga je obiskal Rockefeller, roka zahodne civilizacije tako rekoč še ni dotaknila.



Mnogi domorodci še nikoli niso videli belca, nekateri njihovi običaji pa so Rockefellerja šokirali - na lesene kole so natikali glave sovražnih plemen in pili urin svojih soborcev, na primer.

"Mislim, da mi bo uspelo"

Michael Rockefeller je vasico Otsjanep, kjer je živela ena največjih skupnosti plemena Asmat, znova poskusil obiskati 17. novembra 1961. Zaradi odmaknjenosti vasi od civilizacije se je tja odpravil s kanujem v spremstvu nizozemskega antropologa in dveh lokalnih vodičev.

Ko so bili od obale oddaljeni okrog pet kilometrov, so doživeli nezgodo - njihov čoln se je prevrnil in vodiča sta odplavala proti obali, da bi pripeljala pomoč. Kanu, na katerem sta bila Rockefeller in njegov nizozemski kolega, je medtem zgrabil morski tok in ju odnesel skoraj 20 kilometrov stran od obale.

Rockefeller je Nizozemcu Réneju Wassingu nato dejal: "Mislim, da mi bo uspelo," pogledal proti takrat že zelo oddaljeni obali, skočil v vodo in začel plavati. Wassinga je reševalna odprava dosegla naslednji dan, Michaela Rockefellerja pa ni videl nihče več.

Tu nekje je izginil Michael Rockefeller:

Kaj natančno se je zgodilo z Michaelom, ne ve nihče

Družina Rockefeller je takoj po prejetju novice, da je Michael izginil, organizirala obširno iskalno akcijo. Naselbine plemena Asmat in okoliške morske valove so dva tedna preletavala letala in helikopterji, nato pa so nizozemske oblasti, ki so posodile opremo, prenehale iskati mladeniča.

Najverjetneje je utonil, saj je v vodo skočil predaleč od obale, mogoče pa je tudi, da so ga napadli morski psi ali krokodili, ki jih v tamkajšnjih vodah mrgoli, se je glasilo uradno pojasnilo oblasti.

Michael Rockefeller v družbi domorodcev Nove Gvineje leta 1961. Fotografiral ga je nizozemski antropolog in fotograf Jan Broekhuijse, ki je danes star 88 let. Foto: Arhiv univerze Harvard

Druga veja razlag o izginotju Michaela Rockefellerja pravi, da mu je uspelo preživeti plavalski polmaraton do obale, a so ga tam pričakali domorodci, ga ubili in pojedli. Rockefellerjev primer je zaradi odmevnosti mednarodnih razsežnosti namreč pritegnil pozornost več neodvisnih raziskovalcev.

Vsaj dva, detektiv Wim van de Waal, ki ga je najela Michaelova mama, in poročevalec revije National Geographic Carl Hoffman, naj bi od Nizozemcev, ki so bili v stiku z domorodci Asmat, in samih pripadnikov plemena izvedela, da je bil Rockefeller posredna žrtev spora med plemenom Asmat in nizozemskimi kolonisti.

Ti so leta 1958 po nesporazumu namreč ubili nekaj pripadnikov plemena, ki so se po načelu oko za oko nato maščevali s smrtjo belca. Usoda je hotela, da je bil ta belec ravno Michael Rockefeller, je v knjigi, ki je izšla leta 2014, zapisal Carl Hoffman.

Preiskovalec, ki ga je najela mama Michaela Rockefellerja, naj bi medtem kot dokaz o smrti njenega sina našel celo njegovo lobanjo, za katero je od družine Rockefeller prejel četrt milijona ameriških dolarjev. Družina tega sicer nikoli ni ne javno potrdila ne ovrgla. Foto: Thinkstock

Če je Michael Rockefeller mrtev, kdo je potem skrivnostni belec na posnetku?

Leta 2011 je izšel dokumentarni film Iskanje Michaela Rockefellerja, ki ga je ustvaril ameriški režiser Fraser Clarke Heston. Film vsebino med drugim črpa iz posnetkov plemen kanibalov Nove Gvineje, ki jih je v objektiv kamere leta 1969, torej osem let po izginotju Michaela Rockefellerja, ujel fotograf Malcolm Kirk.

Preden je filma konec, je mogoče videti zelo nenavaden prizor: floto kanujev, ki jih z vesli poganja več deset domorodcev. To sicer še ni tako nenavadno, a kamera se nato ustavi na enem od njih, ki močno izstopa - belcu z brado.

Čeprav dokumentarec posnetka ne obravnava kot neizpodbitnega dokaza, da je to Michael Rockefeller, ki ga je posvojilo eno od plemen Nove Gvineje, je podobnost z njim očitna.

Moški je namreč podobne postave kot Rockefeller, ima brado, ki jo je v mesecih pred smrtjo nosil tudi izginuli Američan, in malce pleše, katere zametki so bili opazni že na fotografijah mladega Rockefellerja. Obenem je videti, da zna veslo vihteti zelo dobro - tudi Rockefeller je bil navdušen kanuist.

Tudi če na posnetku ni Michael Rockefeller (in splošni konsenz je, da to vendarle ni on), prizora ni drugače pojasnil še nihče. Če to ni Michael, kdo potem sploh je skrivnostni mož, ki so ga kanibali več kot očitno vzeli za svojega?

Nekateri so drugačno obarvanost kože moškega poskusili pojasniti z razlago, da je albin. A ta teorija ne drži vode, saj bi v tem primeru moral imeti bele lase. Foto: Netflix / Posnetek zaslona

