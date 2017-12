Kaj se dogaja s svetovno znano borzo mladih slovenskih milijonarjev?

Spletna borza s kriptovalutami Bitstamp, ki sta jo ustanovila Nejc Kodrič in Damijan Merlak, dva od desetih najbogatejših Slovencev , je že nekaj časa tarča pritožb uporabnikov, ki tarnajo, da Bitstamp ovira izpolnitev njihovih sanj o zaslužku z bitcoinom in drugimi digitalnimi valutami. Kaj se dogaja?

Nejc Kodrič in Damijan Merlak sta spletno borzo z bitcoini Bitstamp v Sloveniji ustanovila leta 2011. Sedež podjetja Bitstamp sta leta 2013 preselila v Luksemburg, borza pa ima podružnici tudi v Veliki Britaniji in v ameriškem New Yorku. Bitstamp glede na volumen trgovanja in število uporabnikov spada med pet največjih borz s kriptovalutami na svetu. Foto: Matic Tomšič

V zadnjih tednih se je okrepilo tarnanje uporabnikov, ki želijo na 'slovenski' spletni borzi Bitstamp začeti trgovati s kriptovalutami, a ne morejo, ker Bitstamp ne potrdi njihovih osebnih podatkov.

"Dajte no, Bitstamp, potrdite že moj račun. Najemite več osebja ali nekaj, ker ste prepočasni. Zaradi vas zamujam dobre naložbe v bitcoin in ripple," se je pred kratkim na Facebooku nad Bitstampom hudoval eden od uporabnikov. Na Facebooku, Twitterju in spletnem forumu Reddit je v zadnjem času mogoče zaslediti na stotine podobnih objav.

Hey guys its been weeks I've been waiting on my account to be verified, what's the hold up — Nelson (@NellyVille1) December 28, 2017

How much longer for verifications? — Samir Beso (@samirbeso) December 20, 2017

Getting closer to my goals would be much easier if you'd get around to verifying my account. — Patrick Grimley (@Grim_Fandang0) December 22, 2017

Trgovanje s kriptovalutami na spletni borzi Bitstamp ni mogoče, preden Bitstamp ne potrdi oziroma overi uporabnikovih osebnih podatkov. Uporabnik mora borzi posredovati kopijo svojega osebnega dokumenta in podatke o plačilni metodi, s katero bo nakupoval kriptovalute oziroma s katero bo sprejemal nakazila od prodaje kriptovalut.

Težava je, da je letošnja norija s kriptovalutami, ki je posledica več kot tisočodstotne rasti bitcoina in njegovih sodobnikov, povzročila neznansko povpraševanje po kriptovalutah, zaradi česar se je na Bitstampu in drugih borzah močno povečal pritok novih uporabnikov.

Cena digitalne valute bitcoin je v zadnjih 12 mesecih z manj kot tisoč ameriških dolarjev za krajši čas zrasla skoraj na 20 tisoč dolarjev, zdaj pa se je ustalila pri nekaj manj kot 15 tisoč dolarjih. Podobno rast, nekatere pa še veliko večjo, so doživele tudi druge najbolj znane kriptovalute. Foto: Reuters

Na Bitstampu tudi sami priznavajo, da letošnji eksponentni rasti števila uporabnikov borze preprosto niso kos.

"Globalno povečanje trga s kriptovalutami je pustilo posledice. Ne le, da smo dobesedno zasuti z zahtevki za potrditve osebnih podatkov in podporo uporabnikom, ki imajo težave, zaradi ogromnega prometa zaostajamo tudi z izplačili. Uporabniki lahko zaradi tega pričakujejo daljše čakalne dobe. Vso komunikacijo prek e-pošte smo omejili samo na reševanje zgoraj opisanih problematik. Še naprej prosimo za vašo potrpežljivost in razumevanje," so zapisali v izjavi za javnost, ki je bila objavljena prejšnji teden.

Bitstamp smo prosili za dodatna pojasnila v zvezi z zamudami pri potrjevanju uporabniških podatkov in ali je mogoče, da nanje vpliva še kateri drugi dejavnik. Odgovore bomo objavili, takoj ko jih prejmemo.

Kot so pri Bitstampu sporočili na Twitterju, so imeli njihovi uporabniki v četrtek nekaj ur tudi težave s prenosi kriptovalute bitcoin. Zakaj se je to zgodilo, za zdaj še ni znano, so pa zamude pri prenosih bitcoinov že stvar preteklosti, so pojasnili pri Bitstampu.

Čakanje na potrjevanje transakcij bitcoinov je danes sicer nekaj vsakdanjega, saj je omrežje zelo obremenjeno, bitcoin pa je, kar zadeva največje možno število hkratnih transakcij, precej omejen. Skoraj v vsakem trenutku je v čakalni vrsti za prenos bitcoinov skoraj 200 tisoč zahtevkov, medtem pa je na sekundo potrjenih le nekaj deset transakcij.