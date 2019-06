Jutri gre zares: bodo Dragića navdušili dovolj, da bo vložil svoj denar?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V torek bo na dogodku Gogi Talk v Ljubljani izbran zmagovalec izbora najboljše tehnološke rešitve na področju športa v okviru regijskega projekta Sportech Stars . Zmagovalec ne bo dobil samo finančne nagrade, temveč še priložnost, da svojo rešitev predstavi po svetu ob podpori ambasadorja projekta Gorana Dragića . Športnik ima med drugim možnost, da v podjetje, če ga bo to še posebej navdušilo, vstopi tudi lastniško. Predstavljamo vse tri finaliste izbora SportTech Stars.

Prvi finalist: PhysicAI

PhysicAI je platforma, ki jo razvijajo Filip Koprivec (nosilec projekta), Blaž Oblak in Žane Ban, omogoča pa analizo in načrtovanje športnih treningov s pomočjo umetne inteligence.

PhysicAI trenerju, ekipi ali posamezniku med drugim omogoča zbiranje statistik igralcev in napredka na treningih in tekmovanjih, opazi pa tudi različna odstopanja, na primer pri izvedbi posamičnih vaj.

Foto: Pixabay

Ekipa, ki razvija PhysicAI, je prepričana, da je takšen pristop do uporabe umetne inteligence zdaj ena najbolj vročih stvari na področju križanja tehnologije in športa. Za sodelovanje v programu Sportech Stars so se odločili predvsem zato, ker lahko tako njihov izdelek preizkusi veliko več resnih uporabnikov.

Drugi finalist: Armbeep Tennis

Kot pove že ime projekta, je Armbeep Tennis, ki ga razvijata Sergej Prosen in Tomaž Berendijaš, povezan s tenisom. Gre za celovito rešitev, ki vključuje biometrični modul, tega igralec tenisa nosi na roki, in spletno platformo, ki je dostopna prek mobilne aplikacije.

Biometrični modul med igro tenisa zbira in analizira podatke ter tistemu, ki ga nosi, prek spletne platforme nato pove oziroma pokaže, katere elemente svoje igre bi lahko izboljšal, kolikšno raven obremenitve je izkusil med igro tenisa in kako naj si čim bolj optimalno odpočije.

Po trditvah nosilcev projekta gre za prvo tovrstno rešitev na trgu s 60 milijoni igralcev tenisa, od katerih jih je 26 milijonov v Evropi.

Tretji finalist: Medifit

Poslovna ideja družbe Medifit, ki jo zastopajo Anže Polanec, Denis Pavliha, Roman Naglič, Tine Pintar, Aleš Kalan in Dejan Rajković, se nanaša na zdravstvene rešitve v oblaku, namenjene ključnim deležnikom, ki so vpleteni v vadben proces in zdravstveno oskrbo vrhunskih športnikov.

Projekt je zahtevnejši od idej drugih finalistov, saj med drugim predvideva:

- vzpostavitev spletne platforme za športnike, športna društva in izvajalce storitev zdravstvene oskrbe;

V Medifit verjamejo, da si slovenski vrhunski šport zasluži tako napredne digitalne rešitve, oni pa so tisti, ki so jih sposobni zagotoviti. Na fotografiji: slovenski kolesar Primož Roglič. Foto: zajem zaslona

- razvoj aplikacije, prek katere bi lahko športniki v oblaku dostopali do svojih lastnih podatkov, analizirali podatke, pridobljene iz nosljivih naprav, in urejali različne dokumente, na primer zahtevke za zavarovalnice,

- poslovno-informacijsko rešitev za izvajalce samoplačniških zdravstvenih storitev in storitev strokovne podpore športnikom (meritve in testiranja);

- spletno aplikacijo za športne subjekte (društva, nacionalne panožne športne zveze), ki bi omogočala poslovno analitiko z omejenimi uporabniškimi pravicami.

