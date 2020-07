Je aplikacija številka ena v Sloveniji v resnici nevarna?

Ameriški zunanji minister Mike Pompeo je v začetku tedna oznanil, da ZDA resno razmišljajo o popolni blokadi noro priljubljene aplikacije TikTok.

Kot razlog za takšno potezo, ki bi močno vznejevoljila milijone, v prvi vrsti mlade uporabnike, ki so na TikTok množično "migrirali" v zadnjih dveh letih, je Pompeo navedel sum, da je TikTok v resnici orodje kitajske komunistične partije, ki aplikacijo uporablja za zbiranje podatkov in prisluškovanje.

Kdo bi lahko pomislil, da gre za novi povračilni ukrep ZDA v vse ostrejši trgovinski vojni s Kitajsko ali iskanje novega "sovražnika", podobnega, kot ga administracija Donalda Trumpa že vidi v kitajskem tehnološkem podjetju Huawei. A v tem primeru ni tako. Foto: Reuters

Skrbi ameriških oblasti glede aplikacije TikTok so najverjetneje upravičene. V svoji sumničavosti ZDA namreč niso osamljene, saj se o morebitnih skritih namenih TikToka sprašujejo tudi drugje po svetu.

Indija je TikTok pred kratkim celo že prepovedala, preiskave aplikacije in njene morebitne povezanosti s kitajsko vlado pa potekajo po vsem svetu.

TikTok na kitajskem obstaja od leta 2016, po svetu pa se je začel širiti leta 2018, po združitvi s sorodno aplikacijo Musica.ly. Danes ima več kot milijardo uporabnikov in je ena od desetih največkrat prenesenih aplikacij v zadnjem desetletju. Foto: Reuters

Med drugim je aplikacijo pod drobnogled vzel tudi Evropski odbor za varstvo podatkov oziroma njegova podskupina strokovnjakov za družbena omrežja, v kateri sodeluje tudi Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije. Na evropski ravni se pripravlja tudi ustanovitev posebne enote strokovnjakov, ki bo preiskovala izključno TikTok.

Kaj je narobe s TikTokom?

Da so sumi glede TikToka utemeljeni, se je v preteklih tednih pokazalo najmanj dvakrat.

Junija je ameriško tehnološko podjetje Apple ugotovilo, da aplikacija izkorišča pomanjkljivost v operacijskem sistemu pametnih telefonov iPhone tako, da je lahko preverila, kaj je uporabnik shranil v odložišče (kopirano besedilo ali fotografijo, na primer).

Anonymous, najbolj znana skupina hekerjev na svetu, je medtem 1. julija na Twitterju svojih 6,4 milijona sledilcev pozvala k odstranitvi aplikacije in jih opozorila, da je TikTok "pravzaprav zlonamerni program in orodje za masivno vohunsko operacijo kitajske vlade".

Delete TikTok now; if you know someone that is using it explain to them it is essentially malware operated by the Chinese government running a massive spying operation. https://t.co/J7N9FS7PvG — Anonymous (@YourAnonCentral) July 1, 2020

Ta obtožba Anonymous je temeljila na ugotovitvi enega od uporabnikov spletnega foruma Reddit, ki je razčlenil delovanje aplikacije TikTok in druge uporabnike pozval, naj jo izbrišejo, saj o njih zbira preveč podatkov.

TikTok je najbolj priljubljena aplikacija v Sloveniji



Googlova lestvica najbolj priljubljenih aplikacij za pametne telefone z operacijskim sistemom Android razkriva, da je TikTok v Sloveniji trenutno aplikacija številka ena.



Foto: Matic Tomšič

V trgovini z aplikacijami za pametne telefone iPhone je TikTok medtem na drugem mestu po priljubljenosti med vsemi aplikacijami in na prvem mestu v kategorijah Zabava in Družbena omrežja.

Blokirali so uporabnico, ki je opozarjala na nasilje kitajskih oblasti

ByteDance je ta teden aplikacijo TikTok "povlekel" iz Hongkonga, kjer naj bi v kratkem začel veljati zakon, ki bi jih obvezal, da bi morali v primeru zahteve, podatke o uporabnikih deliti s kitajsko vlado. Foto: Reuters

Lastnik aplikacije TikTok, kitajsko podjetje ByteDance, zanika vse obtožbe o povezavah s kitajsko komunistično partijo.

V podjetju trdijo, da so povsem neodvisni, že večkrat pa so tudi javno poudarili, da kitajska vlada nanje še nikoli ni pritisnila z zahtevami po podatkih oziroma se poskusila vmešavati v njihovo delo.

Novembra lani si je ByteDance sicer privoščili potezo, zaradi katere jim je (bilo) to težje verjeti - cenzurirali so objave, ki so bile kritične do kitajskega kršenja osnovnih človekovih pravic in s tem posredno do kitajskih oblasti. Za to so se kasneje opravičili.

