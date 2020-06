Izšel je Telefonski imenik Slovenije pomlad 2020 na DVD

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z današnjim dnem lahko uporabniki znova dostopajo do najbolj ažurnih telefonskih številk in drugih ključnih podatkov tudi prek Telefonskega imenika Slovenije na DVD. Na Telefonskem imeniku Slovenije pomlad 2020 uporabniki najdejo več kot 650 tisoč telefonskih številk ter drugih kontaktnih podatkov pravnih in fizičnih oseb.

Telefonski imenik Slovenije je edini uradni koncesijski imenik pri nas, njegov izdajatelj pa je TSmedia. ETIS na DVD je bil tokrat izdan v 1.800 izvodih.

TIS je na voljo tudi na itis.si , kjer so podatki dnevno osveženi, dvakrat na leto pa še vedno izide tudi v tiskani izdaji.

ETIS pomlad 2020 vam med drugim ponuja:

preprosto orodje za izdelavo potnih nalogov,

program za obdelavo podatkov,

servis za vsakomesečno posodobitev baze podatkov za naročnike ter

jasno označitev prepovedi klicev v komercialne in/ali raziskovalne namene.

Poklon idrijski čipki

Z letošnjo poslikavo Telefonskega imenika Slovenije so se poklonili idrijski čipki. Gre za posebno zvrst klekljane čipke, ki jo že več kot 300 let izdelujejo v Idriji, našem najstarejšem čipkarskem središču, v katerem že več kot 140 let deluje tudi znamenita čipkarska šola.