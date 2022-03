Izognite se katastrofi s kvalitetno spletno kamero

Ste tudi vi med tistimi, ki še posebej ob pričetku spletnega sestanka neprestano pogledujete v spodnji desni kot vašega zaslona, kjer na majhni in slabo vidni sliki preverjate, kako ste videti? Se sprašujete, ali svetloba, ki vas obdaja, še dodatno izpostavlja vaše hibe? Vse to lahko vpliva na vašo koncentracijo in osredotočenost na samo vsebino pogovora. Mnogi zato raje enostavno kar izklopijo spletno kamero, kar pa ni ustrezna rešitev, saj lahko s tem povzročimo nelagodje sogovornikov, ki se začnejo spraševati, ali so nemara v pogovoru ostali sami.

Težava ni v vas, pač pa v vgrajeni spletni kameri

Če ste nezadovoljni s svojim izgledom na spletni kameri, niste edini, kar na komičen način ponazarja tudi zgornji video. Medtem ko so spletni sestanki in tudi privatni videoklici postali vse pogostejši del naših življenj, se je prav tako povečalo število posameznikov, ki med videoklici enostavno ne želijo imeti vklopljene kamere. To je še toliko bolj problematično na delovnem mestu, saj so nekatera podjetja zahtevo po vklopljeni spletni kameri med sestanki celo vnesla v svoje interne pravilnike. Tako lahko izklopljena kamera med sestankom zaposlene vodi v številne težave, zato tudi zdravniška potrdila, vezana na izklopljeno kamero, postajajo del nove realnosti.

Spletne kamere, vgrajene v prenosne računalnike, so navadno slabše kakovosti, zato je priporočljiva uporaba kvalitetnejših kamer, kot so spletne kamere Logitech.

Vse te za posameznika sila neprijetne težave pa izvirajo iz manj kvalitetnih spletnih kamer, vgrajenih v prenosne računalnike. Pri Logitechu razumejo stisko posameznikov, zato imajo v svoji ponudbi tudi visokotehnološke kamere, ki so odlična rešitev za vse, ki si svojega življenja ne predstavljajo več brez videoklicev. Z uporabo spletnih kamer Logitech boste izgledali čudovito, ob tem pa boste lažje ostali zbrani in se osredotočili na pogovor.

Spletna kamera Logitech C920. Spletna kamera Logitech C920 prekaša vgrajene spletne kamere Poleg možnosti postavitve na stojalo se spletna kamera Logitech C920 ponaša še z visoko ločljivostjo ter avtomatskim in naprednim ostrenjem. Vgrajen stereo mikrofon ima možnost odpravljanja šumov, zaradi česar bo posnet govor še bolj oster in jasen. Posnete videe lahko hitro in enostavno z enim samim klikom naložite na Facebook ali YouTube. Spletna kamera Logitech C920s Pro. Spletna kamera Logitech C920s Pro navdušuje s svojo kakovostjo Povežite se z vašimi najdražjimi ali poslovnimi partnerji v Full HD ločljivosti, ne glede na to, ali uporabljate Skype, Google Hangouts, Zoom ali FaceTime za prenosnik Mac. Full HD leča s petimi elementi zagotavlja ostre in jasne posnetke, s pomočjo samodejnega ostrenja pa gladko in natančno prilagaja sliko, s čimer poskrbi za visoko ločljivost. Mikrofona na vsaki strani spletne kamere v spletni pogovor vnašata naraven stereo zvok.

Najpogostejše težave pri spletni kameri

Prenosni računalniki so odlični popotnik na naših službenih poteh. Njihova zmogljivost danes ni več vprašljiva, lajšajo pa nam tudi delo od doma, kar je vsak dan bolj razširjena ugodnost, ki jo vse več podjetij omogoča svojim zaposlenim. Pa vendar so v prenosnike vgrajene kamere pogosto slabše kvalitete. Preverite, kako in pred kakšnimi težavami vas lahko rešijo visokokakovostne spletne kamere Logitech.

Zmagovalna kombinacija slike, zvoka in nastavitev spletnih kamer Logitech Spletne kamere Logitech za jasno sliko in zvok Za profesionalen videz: Visokokakovostna zunanja spletna kamera je dragocena prednost za vsak videosestanek ali konferenco. Pred videoklicem vedno poskrbite, da bo vaša kamera nameščena na višino oči ter da vir svetlobe ne bo prihajal izza vašega hrbta. Spletna kamera Logitech bo poskrbela za vse ostalo in vas prikazala v najboljši luči. Vrhunski zvok: Zvok iz okolice, pa naj bodo to sodelavci ali pa gradnja hiše čez cesto, lahko moti vašo koncentracijo med spletnim sestankom. Zato je priporočena uporaba slušalk, ki vam dajejo občutek zasebnosti in boljše povezanosti s sogovornikom. Stereo zvok z dvema mikrofonoma v spletni kameri Logitech pa bo poskrbel, da boste tudi vi dobro slišani. Bodite odločni in dovolite, da vam tudi tehnologija pomaga postaviti meje v pogovoru s sogovorniki, ne dovolite, da vas zaradi slabega zvoka med sestankom neprestano prekinjajo. Snemanje je lahko zelo uporabno: Ne pozabite, pred vsakim snemanjem spletnih sestankov je treba o tem seznaniti vse sodelujoče. Snemanje je lahko zelo učinkovito orodje, ki bo zmanjšalo delež nepomembnih pogovorov, sodelujoči bodo lažje ostali osredotočeni na temo, sestanki pa bodo krajši. Posneti dogovori omogočajo tudi lažje spremljanje realizacije dogovorjenega. Ob uporabi spletnih kamer Logitech, ki zagotavljajo jasno sliko in zvok, vam ne bo ušla nobena beseda.

Stopite iz sence

Ustvarite svoj domač delovni prostor, ki bo s kvalitetno sliko in zvokom spletne kamere Logitech odražal profesionalnost.

Osvetlitev obraza v vašem delovnem kotičku morda ni vedno idealna. V kombinaciji s kamero slabše kakovosti boste v videoklicu slabo vidni, sence pa bodo še dodatno popačile vaš obraz. Logitech kamera visoke ločljivosti vam omogoča, da stopite iz sence. Z visoko ločljivostjo 1080 slikovnih točk, naprednim ostrenjem in samodejno korekcijo svetlobe se boste vedno prikazali v najboljši luči.

Spletna kamera Logitech C922. Spletna kamera Logitech C922 je oblikovana za učinkovit pretočni prenos Avtomatsko odstranjevanje ozadja in prilagajanje svetlobi v sobi sta le dve od naprednih funkcij spletne kamere Logitech C922, ki bosta skupaj s Full HD senzorjem izboljšali sliko vašega videoposnetka. Z 78° vidnim kotom zagotavlja širok zajem slike, vgrajen stereo mikrofon pa omogoča nemotene pogovore. Spletna kamera Logitech C505. Spletna kamera Logitech C505 snema kakovosten video ločljivosti 720p Spletna kamera C505 predstavlja cenovno izjemno ugodno, a še vedno kakovostno in zanesljivo izbiro za opravljanje videoklicev. Zagotavlja izvrstno HD ločljivost in 60° vidni kot. Vgrajen mikrofon s funkcijo odpravljanja hrupa pa bo zagotovil čisto in naravno snemanje govora.

Neprimeren kot kamere bo povečal vaš nos

Spletne kamere v prenosnikih vas zaradi svoje postavitve snemajo pod neprimernim kotom, zaradi česar popačijo vaš obraz. Vse prepogosto je zato ravno nos tisti, ki bo na sliki izgledal neproporcionalno oziroma, preprosto povedano, videti bo prevelik za vaš obraz. Naj ne bo ravno to tisto, po čemer si vas bodo zapomnili vaši sogovorniki. Z naprednimi nastavitvami boste preko spletne kamere Logitech vedno videti tako, kot si zaslužite, kar najbolje.

Kvalitetna spletna kamera Logitech bo poskrebla, da boste na videoklicih, sestankih in konferencah videti jasno. Ob kvalitetnem zvoku se boste lahko brez težav osredotočili na vsebino pogovora.

Četudi nimate podbradka, ga lahko kamera prikaže

Vsi smo že slišali, da kamera doda nekaj kilogramov. To se sicer nanaša na televizijske kamere, pa vendar tudi spletne lahko posamezniku dodajo nepravilnosti, ki jih sploh nima. Ko postavitev glave prilagajamo zaslonu računalnika, na katerem gledamo sogovornike v spletnem pogovoru, nas lahko vgrajena kamera v prenosnem računalniku hitro ujame v položaju, v katerem pride do izraza povečan podbradek, pa čeprav ga ob normalni drži ni videti. Spletna kamera Logitech bo odpravila tudi to težavo.

