Islamski kriminalci napadli štajerski Večer. To se je zgodilo.

Decembra je bil štajerski dnevnik Večer tarča spletnih kriminalcev. Ti so ta teden na spletu objavili domnevno ukradeno bazo osebnih podatkov Večerovih uporabnikov, posledično pa razkrili svojo identiteto. Po prvih informacijah gre za hekersko skupino Islamic cyber team iz Indonezije, ki je v zadnjih mesecih aktivna predvsem v napadih na Izrael in njegovo informacijsko infrastrukturo.

Večer je 12. decembra sam razkril, da so bili tarča kibernetskega napada. Kot so pojasnili tedaj, je hekerjem uspelo vdreti v sistem za pošiljanje elektronskih sporočil. Dostop do sistema naj bi uporabili za pošiljanje elektronskega sporočila o kriptovalutah vsem osebam v bazi.

Pri dnevniku tudi zagotavljajo, da "klik na spletno povezavo v omenjenem e-poštnem sporočilu uporabnika ni ogrozil v smislu namestitve zlonamerne programske opreme, zato resnih posledic za pravice in svoboščine posameznikov niti ni pričakovati".

Pri Večeru so za Siol.net tudi pojasnili, da spletni kriminalci niso odnesli občutljivih informacij o poslovanju podjetja, so pa pridobili osebne podatke več tisoč njihovih naročnikov in uporabnikov. O vdoru so obvestili informacijskega pooblaščenca in policijo.

V ukradeni bazi 120 tisoč vrstic?

V bazi, ki se je pojavila na spletu in ki naj bi vsebovala informacije o uporabnikih in naročnikih Večera, naj bi bilo več kot 120 tisoč vrstic z osebnimi podatki ljudi, od njihove elektronske pošte, telefonske številke do naslova bivališča. Ali je baza avtentična, ni znano.

Slovenski mediji sicer niso prvič tarča hekerskega napada. Spomnimo, pred skoraj dvema letoma so hekerji napadli tudi največjo televizijo v Sloveniji Pop TV, maja 2022 pa je bil tarča napada tudi Siol.net. Pogosti so tudi t. i. DDOS-napadi, ko hekerji z močno povečanim internetnim prometom močno upočasnijo ali celo povsem ustavijo delovanje spletne strani tarče. Na Siolu smo bili tarča tovrstnega napada pred vsega dvema tednoma.

"Islamic cyber team"

Pri objavi sporne baze podatkov na spletu pa so se po neuradnih informacijah razkrili tudi hekerji. Za napadom na Večer naj bi stala hekerska skupina Islamic cyber team, ki v zadnjih mesecih napada predvsem izraelsko informacijsko infrastrukturo. Njeni člani se s tem tudi hvalijo.

Za financiranje "svete vojne" proti Izraelu islamski spletni kriminalci napadajo tudi tarče v zahodnih državah, kjer na razne načine fizičnim osebam poskušajo ukrasti predvsem denar, od pravnih oseb in organizacij pa zahtevajo odkupnino za podatke.

V nadaljevanju članka si lahko ogledate tri primere objav hekerske skupine Islamic cyber team.

Foto: Siol.net/Zajem zaslona

Foto: Siol.net/Zajem zaslona Foto: Siol.net/Zajem zaslona