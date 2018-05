Intervju s "človekom", ki mu iz lobanje štrli antena: O meni se številni motijo

Danes 33-letni Neil Harbisson, sin Katalonca in Irke z britanskim potnim listom, se je rodil barvno slep. Svet okoli sebe je lahko zaznaval samo v različnih odtenkih sive.



Leta 2004 se je Harbisson, ki je že zelo mlad sklenil, da bo postal poklicni umetnik, odločil, da bo svojo barvno slepoto izkoristil za utemeljitev posebne veje umetnosti - "kiborško". Svoje telo je kot prvi človek v zgodovini nadgradil z anteno.



Foto: Neil Harbisson

Neila Harbissona smo poklicali v New York, kjer živi, in ga vprašali, kako je biti ne več pravi človek, temveč tehnološko nadgrajeno bitje.

Neil, najprej se dotakniva teme, ki naše bralce zagotovo zanima najbolj. Iz glave vam štrli antena. Kako deluje?

Anteno imam vgrajeno neposredno v lobanjo, natančneje v zatilnico, kost v zadnjem delu lobanje. Antena mi omogoča, da barve, ki jih zaznava njen senzor, prek vibracij, ki se prenašajo po lobanjskih kosteh, zaznavam kot zvoke. Vsaka barva ima svoj ton. Ker antena pri zaznavanju barv ni omejena tako kot človeške oči, lahko slišim in posledično "vidim" tudi infrardeči in ultravijoličasti barvni spekter.

Operacije, s katero bi mu na lobanjo pritrdili anteno, ni želela izvesti nobena zdravstvena ustanova, saj so imeli glede posega etične zadržke. Harbisson se je za "montažo" antene zato na skrivaj dogovoril s kirurgom, ki takšnih zadržkov ni imel. Še danes ni znano, kdo je opravil poseg, s katerim je Harbisson dobil nov organ. Foto: Reuters

Kaj je bila vaša glavna motivacija za to, da ste se odločili za vsaditev antene, ki vam omogoča zaznavanje barv? Barvna slepota ali kaj drugega?

Številni menijo, da je to res pravi razlog, a to ne drži. Za vsaditev antene sem se odločil izključno zato, ker sem po poklicu umetnik. Ne le zato, ker mi omogoča, da tisto, kar slišim, prikažem v barvah, temveč tudi zato, ker predstavlja ustvarjanje umetnosti prek novega čutila, ki ga ljudje sicer nimajo. To je tako imenovana kiborška umetnost.

Ali lahko anteno kdaj izklopite ali deluje ves čas? Se kdaj naveličate zvokov barv v svoji glavi oziroma si kdaj želite popolne tišine?

Ker je antena tako kot ušesa ali nos pravi del mojega telesa, saj je ne morem odstraniti, je tudi ne morem izklopiti. Senzor za zaznavanje barv sicer lahko prekrijem, zvokov praviloma tudi ne slišim v temi, saj črno barvo tudi sam vidim precej dobro. Sem se pa na zvoke že navadil tako zelo, da so tako kot zaznavanje sveta prek drugih čutil postali del mojega vsakdana .

Ste kdaj preverili, ali so se v vaših možganih zaradi novega čutila morda začele dogajati spremembe?

Da, moji možgani delujejo malce drugače od možganov drugih ljudi. Prilagodili so se namreč novemu čutilu in zdaj barve slišim tudi takrat, ko jih antena sicer ne zaznava, na primer med sanjanjem. Te spremembe smo pred časom potrdili tudi v centru za analizo delovanja možganov v Španiji.

Harbisson je zmogljivosti svoje antene že večkrat javno prikazal in bil pri tem precej prepričljiv. V New Yorku je leta 2014 organiziral dogodek, na katerem je več ljudi na trgu Times Square na platno slikalo z različnimi barvami, sam pa je informacije o njih kot zvočne signale v anteno prejemal prek interneta. Čeprav je bil deset ulic stran, je na svoje platno brez napak uspešno poustvaril vse narisane barve. Foto: Neil Harbisson

Dejali ste, da se lahko vaša antena poveže z brezžičnim internetom. To v teoriji pomeni, da so vaši možgani lahko tarča hekerskega napada.

Ne le v teoriji, dejansko sem enkrat že bil tarča hekerskega napada. Nekdo je pridobil dostop do moje antene in mi začel pošiljati zaporedja različnih barv. Moram priznati, da mi je bila izkušnja kot umetniku precej všeč. Seveda pa vedno obstaja skrb, da bi nekdo prek kibernetskega napada poskusil preobremeniti moje čute. Ne vem, kaj bi se zgodilo takrat in kako zelo bi mi bilo všeč.

Glede na to, da sebe opisujete kot kiborga, biološko bitje, ki ima telo nadgrajeno s tehnologijo, se verjetno ne bo končalo samo pri anteni. Načrtujete še kakšne druge nadgradnje vašega telesa?

Sebe vidim ne več kot pravega človeka, saj to zaradi antene in novega čuta nisem več, temveč kot transvrsto. Sem pa leta 2004 kot prvi človek na svetu dobil tudi potni list s fotografijo, na kateri imam anteno, s čimer so me tudi uradno priznali za prvega kiborga na svetu.

Potni list Neila Harbissona. Britansko vlado je uspešno prepričal, da je antena del njegovega telesa, zaradi česar so mu dovolili, da lahko ima na potnem listu to fotografijo. Foto: YouTube/Posnetek zaslona

Tako je, ne bo se končalo samo pri anteni. Ravno pred nekaj tedni sem si v kost na nogi dal vgraditi neke vrste kompas, s katerim lahko zaznavam elektromagnetno polje Zemlje. To sta storila tudi dva moja prijatelja in zdaj smo povezani prek elektromagnetnega polja.

Kako je biti kiborg vplivalo na vaš vsakdan? Se vam je kdaj že zgodilo, da ljudje niso razumeli ali pa niso hoteli razumeti, čemu antena?

Veliko ljudi se o meni zelo moti. Mislijo namreč, da anteno nosim, a ni tako. Antena je del mojega telesa, moj organ, ki ga ne morem sneti, kadar bi to želel. Seveda se je pa tudi že zgodilo, da so ljudje mislili, da imam na glavi kamero in da jih snemam.

Ustanovili ste Kiborško fundacijo (Cyborg Foundation). Kakšno je njeno poslanstvo?

Poslanstvo Kiborške fundacije je ukvarjanje s problematiko, ki sem jo omenil malo prej. Borimo se za to, da bi drugi razumeli, da so tehnološke nadgradnje del nas samih in ne le naprave, ki jih uporabljamo, in nam zato ne odrekali pravic, ki jih imajo običajni ljudje. Pomoč in informacije v fundaciji ponujamo tudi vsem, ki jih to področje zanima in ki tudi sami razmišljajo o dodajanju novih čutov.

Lani je Harbisson ustanovil še Društvo transvrst, skupnost, ki se ji lahko pridružijo vsi ljudje z "nečloveškimi" identitetami in ki spodbuja ustvarjanje novih čutov in organov, kot je njegova antena. Foto: Wikimedia Commons

Ali lahko nadgrajevanje telesa s tehnološkimi dodatki postane nekaj običajnega in splošno sprejetega? Menite, da ljudi to sploh zanima, privlači?

Vsekakor, za to je veliko zanimanja predvsem med mlajšo populacijo. Mislim pa tudi, da se bodo ljudje kmalu začeli zavedati, da nošenje tehnologije v žepu, na zapestju ali v dlani ni najbolj udoben možen način za uporabo te tehnologije. Kmalu se začenja obdobje, ko čedalje več ljudi tehnologije ne bo več uporabljalo, ampak bodo sami postali tehnologija.