Inovativen zložljiv telefon Huawei Mate Xs 2 na voljo v Sloveniji

Oglasno sporočilo

Huawei je na podlagi izkušenj izdelal novo različico inovativnega zložljivega telefona izjemnih zmogljivosti in z edinstveno zasnovo tečaja, ki je že na voljo v Sloveniji. Pametni telefon Mate Xs 2 je namreč izjemno lahek, ultratanek in zanesljiv pri zagotavljanju najboljše uporabniške izkušnje.

Po zaslugi druge generacije dvojno vrtečega se tečaja Falcon Wing novi pametni telefon odlikujeta enotna zasnova elegantnega ohišja ter raven in brezhiben način zlaganja. Huawei Mate Xs 2 je opremljen z 19,8-centimetrskim (7,8-palčnim) zložljivim zaslonom True-Chroma in sistemom zadnjih kamer, kjer izstopata 50 MP tipalo glavne kamere in optika XD. Skupaj s še nekaterimi inovativnimi programskimi funkcijami novi zložljivi pametni telefon ponuja neverjetno uporabniško izkušnjo.

Norman Mueller, direktor marketinga za Slovenijo in Hrvaško, je ob predstavitvi dejal: "Zahvaljujoč nenehnemu razvoju in iskanju inovacij Huawei ostaja vodilno podjetje na področju zložljivih pametnih telefonov. Poleg tega imamo najbolj celovito ponudbo tovrstnih naprav, saj ponujamo naprave z notranjim in zunanjim zaslonom ter preklopne telefone. Huawei Mate Xs 2 v celoti zajema oblikovno estetiko, pametne načine povezovanja in vrhunsko mobilno fotografijo z interaktivno izkušnjo velikega zaslona. Hkrati velja za najlažjo zložljivo napravo na trgu in je začetnik dobe popolnih zložljivih telefonov."

Ultratanek, ultraraven in ultrazanesljiv

Pametni telefon Huawei Mate Xs 2 tehta vsega 255 gramov, kar je odlična teža že za enako velike nezložljive naprave, kaj šele zložljive. Nizka teža je mogoča po zaslugi uporabe inovativnih lahkih materialov, kot so steklena vlakna, iz katerih je zadnja ploskev, titanove zlitine in jekla visoke trdnosti, ki strukturi ohišja dajeta primerno trdnost. Inovativni materiali pa niso zaslužni le za nižjo težo, temveč napravi dajejo tudi robustnost in odpornost proti lomljivosti.

Bistven element novega pametnega telefona pa je edinstveni tečaj Falcon Wing. Po njegovi zaslugi je razgrnjen zaslon raven in gladek kot ogledalo, kar omogoča bolj poglobljeno uporabniško izkušnjo.

Edinstveno oblikovanje, ki presega domišljijo

Pametni telefon Huawei Mate Xs 2 prinaša klasično zložljivo obliko navzven zloženega zaslona, ki z gladkim pregibom poudarja lepoto minimalizma ter razkriva estetiko lahkega in občutljivega videza. Razprt zaslon True-Chroma ima visoko razločljivosti 2.480 krat 2.200 pik z zlatim razmerjem stranic 8 : 7,1. Poleg tega podpira 120-herčno osveževanje, visokofrekvenčno (1.440 Hz) prilagajanje osvetlitve in 240-herčno vzorčenje dotika za osupljive vizualne učinke. Prevlečen je s protiodbojno nanooptično plastjo, ki zmanjšuje moteče svetlobne odboje s površine in omogoča bistveno boljšo čitljivost na prostem. V zloženi obliki je razmerje zaslona 19 : 9, kar pri novem pametnem telefonu omogoča uporabniško izkušnjo, enakovredno uporabi običajnih telefonov.

Prvič uporabljena steklena vlakna omogočajo ustvarjanje rafiniranih 3D-površinskih struktur, ki ustvarjajo mehak občutek ob sočasnem zmanjševanju vidnosti madežev prstnih odtisov. Huawei Mate Xs 2 je na voljo v beli barvi s strukturo, ki oponaša videz naravnega usnja.

V dobi inovativnih tehnologij izstopa z odličnimi zmogljivostmi

Novi zložljivi pametni telefon je opremljen z baterijo kapacitete 4600 mAh, ki podpira hitro polnjenje Huawei SuperCharge z močjo 66 vatov (z ustreznim napajalnikom) in vključuje algoritme za izboljševanje avtonomije v stanju pripravljenosti, medtem ko sistem hlajenja z uporabo grafena izboljšuje učinkovitost odvajanja toplote.

Da bi izboljšali zvočne zmogljivosti, so v Mate Xs 2 vgradili ultratanek in obsežen stereosistem, ki skupaj s pogonom Huawei AI Sound ustvarja učinek prostorskega zvoka in poslušalcu zagotavlja impresivno izkušnjo. Za izjemne procesorske zmogljivosti medtem poskrbi sistem na čipu Qualcomm SnapDragon 888 z naprednimi tehnologijami.

Odlična uporabniška izkušnja

Huawei Mate Xs 2 sicer sloni na ekosistemu HMS, ki ponuja pametnejšo, bogatejšo, priročnejšo in varno uporabniško izkušnjo. Uporabniku so na voljo trgovina z aplikacijami AppGallery, zmogljiv vsestranski iskalnik Petal Search, zemljevidi Petal Maps, ki jih je mogoče uporabljati s kretnjami, in sklop pisarniških orodij.

V trgovini AppGallery so uporabnikom dosegljive vse globalne in lokalne aplikacije, ki jih ti potrebujejo, od družbenih omrežij, kot je TikTok, in transportnih, kot je Bolt, do finančnih, kot sta Revolut in Curve, zabavnih, kot je Deezer, in priljubljenih iger, kot sta Lords Mobile in Gardenscapes. Pri oblikovanju uporabniške izkušnje so prav poseben poudarek namenili dostopu do bančnih in finančnih aplikacij. Tako se je le v preteklem letu pridružilo več kot 300 ključnih mednarodnih in lokalnih bank, med drugim v Sloveniji NLB, NKBM, Sparkasse, Sberbank, Intesa Sanpaolo in mBills. Huaweievi uporabniki zdaj lahko s telefonom tudi plačujejo, zahvaljujoč NFC-rešitvi za brezkontaktno plačevanje.

V navezi s tem je uporabnikom na voljo tudi priročno središče AppsOnHMS, ki na enem mestu ponuja postopke namestitve za vsako aplikacijo, ki jo želijo imeti na telefonu.

Ustvarite fotografsko mojstrovino

Huawei prav tako ne neha presenečati, ko gre za izboljšave na področju tehnologij mobilne fotografije. Sistem kamer True-Chroma namreč vključuje 50 MP glavno kamero, sposobno popolne reprodukcije naravnih barv. Huaweieva optika XD sočasno prinaša popolnoma novo tehnologijo obnavljanja informacij, ki dodatno izboljšajo jasnost fotografij in podrobnosti na njih. V celoti lahko izkoristite pogon Huawei XD Fusion Pro, desetkanalno večspektralno svetlobno tipalo in podrobno nastavitev za več kot 2.000 barv v barvnem obsegu P3 za izredno natančno zajemanje pomembnih življenjskih trenutkov.

Velik zaslon za večjo delovno učinkovitost

Zaradi inovativne sposobnosti, da se iz naprave z manjšim preoblikuje v napravo z večjim zaslonom, prinaša Huawei Mate Xs 2 tudi novo raven opravljanja več nalog hkrati. Izvirno podpira večokensko uporabo, kar pomeni, da sta dve aplikaciji prikazani druga poleg druge in delujeta sočasno, za kar je zaslužna funkcija deljenega zaslona (Split-Screen). Nadgrajena funkcija pametnega prikaza več oken (Smart Multu-Window) medtem omogoča učinkovitejšo interakcijo. Poleg tega sta prek kretnje s potegom omogočena preprost dostop in nadzor nad plavajočim zaslonom. Poglobljeno izkušnjo videoklepeta ali konferenc pa zagotavlja velik zaslon.

Z zložljivim pametnim telefonom Mate Xs 2 Huawei še naprej redefinira in reformira standarde v mobilni industriji. V Sloveniji je na voljo v beli barvi po po priporočeni ceni 1.999 evrov.

Povezan ekosistem naprav Huawei je sicer pred kratkim poleg telefona Mate Xs 2 predstavil še vrsto drugih novih naprav. Najprej je sta tu telefona srednjega razreda Huawei nova Y70 in Huawei nova Y90, tema pa sledijo tablica z zaslonom z e-črnilom MatePad Paper, za zahtevnejše uporabnike inovativna prenosna računalnika MateBook 16s in MateBook D 16 s 16-palčnim zaslonom, ljubitelji glasbe in dobrega zvoka pa bodo pozdravili brezžične slušalke FreeBuds Pro 2.

Naročnik oglasnega sporočila je HUAWEI TECHNOLOGIES LJUBLJANA D.O.O.