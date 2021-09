Imamo prvo slovensko samooskrbno energetsko skupnost #video

Ko naslovnice medijev po vsej Evropi polnijo novice o dramatični rasti cen energentov, je še toliko prijazneje slišati o pobudah, ki pripomorejo k zanesljivejši oskrbi z električno energijo ob sočasnem nižanju stroškov njene uporabe.

Luče so kot edini kraj v Sloveniji postale energetsko samooskrbna skupnost. Energija, ki jo pridobijo zase, izvira skoraj izključno iz obnovljivih virov, torej sončne svetlobe, vode in vetra, presežke, ki jih ne porabijo sproti, pa shranjujejo za obdobja, ko poraba prehiteva proizvodnjo, ali pa jih prodajajo.

Evropski projekt pod slovensko taktirko

Prva slovenska lokalna samooskrbna energetska skupnost za obnovljive vire v Lučah je sad evropskega projekta Compile, ki poteka v okviru raziskovalnega in inovacijskega programa Obzorje 2020. V njem sodeluje 12 evropskih partnerjev in po eden iz Indije in Kitajske, za vodenje in koordinacijo projekta pa skrbi Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.

V evropskem projektu Compile sodeluje 12 evropskih partnerjev in po eden iz Indije in Kitajske, za vodenje in koordinacijo projekta pa skrbi Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani Foto: Ana Kovač

Projekt je vreden 6,42 milijona evrov, predvidoma bo trajal od novembra 2018 do maja 2022. Z energetskega vidika je eden od glavnih dosežkov projekta Compile omogočanje prehoda iz centraliziranega v prilagodljivo, a obenem tudi stabilno decentralizirano omrežje. Pri njegovi izvedbi v Sloveniji sodelujeta še Petrol in Elektro Celje.

Koordinator evropskega projekta Compile dr. Andrej Gubina: zakaj so Luče primerna izbira za prvo slovensko samooskrbno energetsko skupnost

V Lučah se je luč pogosto ugašala

Za Luče so se odločili, ker so oddaljene od prometnih tokov in ležijo sredi razgibane narave, kar pomeni poseben izziv pri zagotavljanju kakovostne in zanesljive energetske oskrbe. V primerjavi z večino drugih predelov Slovenije je obstoječe energetsko omrežje v Lučah šibko.

V občini Luče so namreč naselja majhna in redka, nekaj več je samotnih kmetij, ravno ta razcepljenost in naravna razgibanost je razlog, da je na območju občine Luče že ob manjših vremenskih nevšečnostih dobava z električno energijo pogosto motena.

Pomembni gradniki samooskrbne energetske skupnosti v Lučah so tudi sončne elektrarne, nameščene pri več članih te skupnosti. Foto: Ana Kovač

Več kot le energetska samostojnost

Če prištejemo še tehnične omejitve, ki so posledica konfiguracije ozemlja, je povsem jasno, zakaj so prav Luče primerna izbira za spremembo obstoječega energetskega sistema.

Snovalci in izvajalci energetske skupnosti ugotavljajo tudi druge prednosti, ki so jih s svojim delom dosegli v Lučah: povečano zanimanje prebivalcev za energetiko, pridobivanje energije iz obnovljivih virov in varovanje okolja, krepitev sosedskih odnosov in izboljšanje njihove gospodarske moči.

Koordinator evropskega projekta Compile dr. Andrej Gubina: prednosti samooskrbne energetske skupnosti niso zgolj tehnološle in finančne

Kaj vse so naredili v Lučah

Za doseganje energetske samooskrbnosti v Lučah so postavili skupaj za 102 kilowatta sončnih elektrarn na devetih objektih. Sistemska baterija (150 kilowattov/333 kilowattnih ur) je priključena na del omrežja, ki napaja 35 merilnih mest, večinoma stanovanjske hiše, kmetije, delovna poslopja ter tudi manjše podjetje, kotlovnico na biomaso, gasilski dom, kulturni dom in pošto.

V Lučah so pred vzpostavitvijo samoorskrbne energetske skupnosti velikokrat ostajali brez električne energije že ob manjših vremenskih nevšečnostih. Nova pridobitev je znatno izboljšala zanesljivost oskrbe. Foto: Ana Kovač

Dodatno so namestili pet hišnih baterij (2 x 10 kilowattov/23,2 kilowatnetnih ur, 10 kilowattov/11,6 kilowattne ure, pet kilowattov/9,8 kilowattne ure in 3,5 kilowatta/sedem kilowattnih ur), ki omogočajo otočno delovanje posameznega objekta in izboljšajo napetostne razmere pri objektu – tako se lahko poveča proizvodnja iz sončne elektrarne, ki bi bila v nasprotnem primeru omejena.

Infrastrukturne gradnike samooskrbne energetske skupnosti in nadzorne sisteme je vzpostavila družba Petrol, eden od partnerjev evropskega projekta Compile, je pojasnil vodja evropskih projektov s področja energije in okolja v tej družbi Bojan Stojanovič. Foto: Ana Kovač

Vgradili so tudi javno polnilno mesto za električna vozila in prenovili transformatorsko postajo, da omogoča priklop sistemske baterije in upravljanje stikal in izvodov v transformatorski postaji.

Vse našteto so priključili na Petrolov namenski tehnični informacijski sistem Tango, ki omogoča nadaljnje upravljanje, analize in optimizacijo delovanja, tudi prek sistema za energetsko vodenje gospodinjstev (Home Energy Management System, HEMS). To omogoča obdelavo merilnih podatkov iz priključenih naprav, kot so pametni števec, solarni paneli, hišna baterija, hišna električna polnilnica, in njihovo upravljanje.

V Lučah je doma veliki zagovornik obnovljivih virov energije Rok Suhodolnik, ki je uspešno zagovarjal in širil idejo vzpostavitve samooskrbne energetske skupnosti v svojem domačem kraju. Foto: Ana Kovač

Delo v Lučah se nadaljuje

Naslednji koraki v zgornjesavinjski vasici bodo usmerjeni na zagotavljanje večje stabilnosti in zanesljivosti oskrbe v normalnih pogojih dela in izrednih vremenskih pogojih, kar bodo dosegli s prožnim upravljanjem energije v elektroenergetskem sistemu v okviru projekta X-FLEX.

Za dodatno spodbujanje zanimanja o trajnostnih virih energije pa je danes več prebivalcev Luč prejelo v uporabo električne avtomobile.

Vodja evropskih projektov s področja energije in okolje pri družbi Petrol, ki je postavila infrastrukturo energetske skupnosti v Lučaj med drugim o tem, kaj bodo ugotovili po tem, ko bodo osmim članom skupnosti omogočili enotedensko uporabo električnih avtomobilov.

Trojna zmaga

Evropa bi lahko do leta 2050 skoraj polovico vseh gospodinjstev vključila v proizvodnjo obnovljivih virov energije, od tega bi se jih lahko slabi dve petini vključilo v energetske skupnosti, kar je podrobneje opredeljeno v smernicah Evropske komisije na temo obnovljivih virov energije in električne energije.

V ojviru vzpostavitve energetske skupnosti so v Lučah pridobili tudi polnilnico za električna vozila. Foto: Ana Kovač

Vsekakor pa je treba računati na hitro naraščajoče potrebe po elektriki, k čemur bo veliko pripomogel razmah električnih vozil. Obnovljivi viri energije, ki niso več toliko dražji od elektrike iz fosilnih goriv, kot so bili nekoč, pa bodo lahko pomembno pripomogli k zadovoljevanju teh potreb, obenem pa, drugače kot pri energiji iz fosilnih goriv, k doseganju ambicioznih načrtov za zmanjšanje ogljikovih izpustov v okolje.

Ne nazadnje so prav decentralizirane energetske skupnosti, primer teh so od danes uradno tudi Luče, zelo primerna rešitev za redko poseljena izolirana naselja, kjer gradnja tradicionalne distribucijske infrastrukture ni gospodarsko smiselna ali morda niti ni izvedljiva.

Domačin Rok Suhodolnik, podjetnik na področju druge oblike obnovljivih virov in surovin - biomase, je odigral zelo pomembno vlogo pri uveljavljanju ideje samooskrbne energetske skupnosti v Lučah

Primerno za različne skupnosti in energente

Pametne samostojne energetske skupnosti pa niso nikakor omejene samo na idilično gorsko pokrajino in tudi ne samo na električno energijo.

Vzpostavijo jih lahko stanovanjski objekti, poslovne cone, gospodarska območja, izobraževalni kompleksi in naselja različnih velikosti, v njih pa lahko upravljajo distribucijo toplotne energije, ohlajevanja ali pitne vode, prav tako pa ravnanje z odpadki, javno razsvetljavo ali mobilnost.

Del centralno vodene energetske infrastrukture v Lučah (levo) in sistemska baterija decentraliziranega lokalnega energetskega omrežja (desno). Foto: Ana Kovač

Družba Petrol, ki je nameščala sončne elektrarne, sistemsko baterijo in polnilno mesto v Lučah, bo v okviru projekta Compile sodelovala tudi pri postavitvi sorodnih energetskih skupnosti v španskem mestu Crevillent, hrvaškem mestu Križevci, grškem mestu Rafina in portugalski prestolnici Lizbona.