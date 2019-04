Imamo ga: prvo (večje) komercialno omrežje 5G v Evropi je v …

Največji in najstarejši švicarski telekomunikacijski operater Swisscom je po pridobitvi predpisanih dovoljenj svoje komercialno mobilno omrežje pete generacije zagnal nekaj minut po polnoči v sredo, 17. aprila.

Deluje v 54 večjih švicarskih mestih, med katerimi so Zürich, Bern, Ženeva, Basel, Lausanne in Luzern. Pri uvedbi njihovega omrežja 5G je, enako kot pri uvedbi omrežij LTE/4G, kot dolgoročni strateški partner sodeloval švedski Ericsson.

Do konca leta skoraj 90-odstotna pokritost

Swisscom je že pred časom napovedal, da želijo do konca leta s svojim mobilnim omrežjem pete generacije pokriti skoraj 90 odstotkov prebivalstva v vseh delih države.

V omrežju bo delovala Ericssonova programska oprema, ki glede na zahteve omogoča dinamično dodelitev frekvenčnega prostora med signali 4G in 5G. To bo omogočilo hitro uvedbo 5G po vsej državi z infrastrukturo, ki je že bila na voljo za 4G in primerno nadgrajena za 5G, so poudarili pri Ericssonu.