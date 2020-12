Igranje računalniških iger: hobi, ki lahko postane donosen posel

Rok Cobl je priljubljen ljubiteljski igralec računalniških iger, ki svoje igralne podvige rad deli na svojem kanalu na YouTubu. Tam si je ustvaril pravo skupnost spletnih sledilcev, njegove videoposnetke in prenose igranja iger v živo (streaming op. p.) namreč spremlja več kot 15 tisoč ljudi, posnetki pa beležijo tudi več deset tisoč ogledov. Svoj hobi, za katerega pravi, da se prav nič ne razlikuje od tistih samoumevnih, kot je denimo branje knjig in ukvarjanje s športom, v zadnjem obdobju vse bolj prevaja tudi v posel. Zaveda pa se tudi pomena kakovostne igričarske opreme, ki sploh, ko se z igranjem iger ukvarjaš nekoliko bolj resno, velikokrat pomeni tisto razliko med porazom ali zmago.

Z mladim sogovornikom iz Štajerske smo spregovorili o njegovih igralnih začetkih, stereotipih, ki se še vedno držijo igranja iger, ter opremi, ki jo uporablja pri igranju. Mnogokrat se zgodi, da uporabniki varčujejo pri izbiri monitorja, kar je velika napaka, saj prav ta ne nazadnje določa končno uporabniško izkušnjo.

Znamka LG že od nekdaj slovi po svojih monitorjih, še posebej po vrhunski kakovosti slike in funkcijah za višjo storilnost. Monitorji LG UltraGear za računalniške igre prinašajo najvišjo zmogljivost, potrebno za zabavo z računalniškimi igrami.

Rok Cobl je ljubitelj igranja iger že od nekdaj. "Igre igram že zelo dolgo. Spominjam se, ko sem kot majhen igral igre na Gameboyu, takrat pa si nisem predstavljal, da bodo nekoč tako pomemben del mojega vsakdana, da bo lahko moj hobi nekoč tudi del mojega posla. Nekoč sem igram posvetil okoli 2 do 3 ure svojega časa, danes pa me igranje iger oziroma vse, kar spada zraven, torej tudi ukvarjanje s svojim kanalom na YouTubu, spremlja kar čez cel dan. V ta čas je všteta komunikacija, interakcija z gledalci, razmišljanje o vsebini za kanal, odgovarjanje gledalcem in podobno. Sem nekako v tisti vmesni fazi, za zdaj je igranje iger torej resda še bolj hobi, ki pa se lahko kmalu spremeni tudi v kaj več. Če se bo to uresničilo, bom izredno vesel," pove Rok Cobl.

Všeč so mu različni žanri iger, najraje pa igra Call of Dutty, v zadnjem času pa tudi Rocket League. In kakšni so njegovi triki, nasveti za uspeh pri igranju iger? "Vaja, vaja in še enkrat vaja. Če hočeš biti res dober, moraš v igro vložiti ogromno ur treninga," odgovori in pri tem ostaja nekoliko skrivnosten.

Foto: osebni arhiv

Poudarja, da dober igričar obvlada različne tipe iger, igričarskih tekmovanj pa, da se za zdaj ne udeležuje. "Razmišljam pa, da bi se udeležil kakšnega turnirja igre Rocket League, seveda takrat, ko se bodo stvari v povezavi z novim koronavirusom umirile. V Sloveniji je sicer na tem področju moj vzornik Pero Martič, ki je dokazal, da se da v Sloveniji uspeti na tem področju. Vse youtuberje pa je na nek način dvignil na neko drugo raven. Veliko je naredil za premik slovenskega gaming Youtuba, po drugi strani pa tudi ustvarja vsebine kot nihče drug," pove.

Koliko časa na dan pa posveti igranju iger – kje je po njegovem tista "zdrava" meja? "Veliko igram (smeh op. p.). Največkrat igram igre zvečer, takrat mi najbolj ustreza. Seveda mora obstajati neka zdrava mera, a jaz o tem bolj težko spregovorim, saj se zgodi, da igram tudi ob 3. uri zjutraj. Sicer pa, rekel bom takole: nekateri za hobi berejo knjige, drugi pa raje igramo igre (smeh op. p.)," je mnenja.

Resni igričarji morajo imeti kakovosten monitor

Rok Cobl se, jasno, zaveda pomena kakovostne opreme pri igranju računalniških iger. "Največjo pozornost sicer sam namenjam slušalkam, saj imam zelo rad kakovosten zvok, a tudi kakovostni monitorji, kot je linija Ultragear znamke LG, morajo biti del asortimana nekega resnega igričarja. Spet je tukaj odvisno, za kakšen namen monitor uporabljaš, kaj je za nekoga najbolj primerno. Če se z igranjem iger ukvarjaš več in bolj resno, je investicija v boljši monitor, kot je denimo LG 27GL850, vsekakor upravičljiva. Pri omenjenih monitorjih posebej cenim predvsem ločljivost zaslona, odzivnost, hitrost osveževanja in kakovost same slike. Vsekakor gre za ene od najboljših gaming monitorjev na trgu in res ponudijo tisto igralno izkušnjo, kot jo ne nazadnje tudi obljubljajo," razloži.

Kot pravi, so v njegovi družini dobro sprejeli njegovo navdušenje nad igrami. "Nikoli se niso pritoževali (smeh op. p.). Podpirajo me. Nikoli mi niso postavljali nobenih omejitev. Tudi sam bi v vlogi starša storil enako, ne nazadnje si lahko s tem ustvariš lepo in dobičkonosno kariero," meni.

Področje, ki se lepo razvija

Priznava, da se gaming v Sloveniji v zadnjih letih lepo razvija. "Vedno več je dogodkov, vedno več je igralcev, ki svoje podvige redno delijo tudi z gledalci. Vse se razvija v pravo smer. Za nekoga, ki rad igra igre, je dejstvo, da se lahko z igranjem iger na kakršenkoli način tudi preživljaš, gotovo sanjsko. Treba pa je biti vztrajen in temu nameniti veliko pozornosti. Ljudje se morajo zavedati, da je tudi gaming neke vrste šport. Tako kot morajo trenirati nogometaši ali košarkarji, tako moramo tudi mi. Le da je nekaterim prostor ustvarjanja nogometna zelenica, nekaterim pa gaming soba in oprema. Gledanost e-športov sicer v zadnjem času presega vse meje in se že lahko primerja z gledanostjo klasičnih športov. Poseben čar vidim predvsem v tem, da je lahko uspešen vsak, ki pokaže neko željo. Če si dober, lahko z nekaj truda postaneš profesionalni gamer," meni.

Korak s časom in interakcija s sledilci

Kot že omenjeno, Rok Cobl veliko pozornosti namenja tudi svojemu kanalu na YouTubu, na katerem ima že več kot 15 tisoč naročnikov.

Kako pa se je začela njegova pot? Kdaj se je odločil za objavljanje posnetkov in za streamanje iger? "Moja pot na YouTubu se je začela, ko sva s prijateljem na platformi gledala smešne videoposnetke, se krohotala po dolgem in počez. Prijatelj mi je ob ogledu posnetkov youtuberjev na tem področju dejal, da bi tudi sam moral poskusiti z lastnim kanalom. Rekel sem si: to bi lahko počel tudi jaz, zakaj pa ne? Že od vsega začetka imam tako za prenašanje iger v živo kot tudi nalaganje videoposnetkov najraje YouTube, tam sem si tako ustvaril največjo bazo sledilcev, ki je postopoma rastla. Gledalci lahko sicer na mojem kanalu najdejo raznolike vsebine, ki niso vedno povezane z igranjem iger. Vedno izhajam iz sebe in tega, kaj bi lahko bilo mojim sledilcem všeč," pove.

Povprašamo ga, kako biti opažen v poplavi novih ustvarjalcev na področju gaminga. "Poskusiti je treba narediti nekaj novega, nekaj še nikoli videnega, le tako lahko pritegneš pozornost čim večjega števila ljudi. V nasprotnem primeru postaneš le eden od mnogih. Da bodo gledalci kliknili prav na tvoj videoposnetek ali prenos v živo, pa je 'kriva' predvsem kakovostna, zanimiva vsebina, kontiuniteta, dobra ideja in ne nazadnje nastop, kako vse to 'dostaviti' ljudem, da jim bo videno tudi všeč. Pomaga tudi dober naslov in dobra naslovna slika. Zelo dobro moraš poslušati svoje gledalce, publiko, pa ne samo poslušati, temveč tudi slišati, spremljati, kaj je v določenem trenutku najbolj priljubljeno, kaj imajo gledalci radi, kaj bi jim bilo zanimivo. Tu je pomembna predvsem interakcija s publiko in spremljanje najnovejših trendov. Ko sem objavil prvi videoposnetek, si nisem mislil, da me bo nekoč spremljalo tako veliko število ljudi in da bom doživel toliko stvari zaradi YouTuba. Na tej platformi sicer najraje spremljam balkanske youtuberje, še posebej kanal Baka Prase, ki ga spremljam že zelo dolgo. V prihodnosti nameravam še dodatno vsebinsko nadgraditi, okrepiti svoj kanal ter izdelovati bolj profesionalne videoposnetke. Dvigniti torej na še višjo raven. Če bo tudi število sledilcev večje, toliko bolje," sklene.