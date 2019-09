Huaweiev Kirin 990: napredni sistem za izjemno hitro 5G povezljivost

Oglasno sporočilo

"Za izpolnitev potreb uporabnikov po boljši 5G izkušnji v obdobju 5G je bil Kirin 990 (5G) v celoti nadgrajen z vidika zmogljivosti in učinkovitosti porabe energije, uporabe umetne inteligence in procesorjem za obdelavo signalov ISP, tako da uporabniško izkušnjo na mobilnih telefonih dvigne na novo raven."

Kirin 990, ki je bil predstavljen skupaj s Kirinom 990 (5G), pa je bil tudi zasnovan z enako filozofijo in prav tako prinaša impresivno večjo zmogljivost, energijsko učinkovitost, zmožnosti umetne inteligence in naprednejšo fotografijo, s čimer ponuja boljšo uporabniško izkušnjo širši skupini uporabnikov pametnih telefonov 4G.

Richard Yu, izvršni direktor pri Huaweiu

Napredni 5G sistem na čipu prinaša izjemno hitro 5G povezljivost

Huaweiev Kirin 990 (5G) je prvi 5G sistem na čipu (SoC) na svetu in prinaša najbolj kompaktno pametno rešitev 5G v industriji. Izdelan v 7 nm tehnologiji (7 nm + EUV) in z integriranim modemom za 5G omrežja, Kirin 990 (5G) zavzame manj površine in porabi manj energije. Še več, Kirin 990 (5G) je prvi polno frekvenčni 5G sistem na čipu, ki podpira tako nesamostojno (NSA) kot samostojno (SA) arhitekturo omrežja ter tudi časovni dupleks TDD oziroma FDD, kar mu omogoča izvrševanje zahtev strojne opreme v različnih omrežjih in načinih povezovanja. Izdelan na osnovi odličnih komunikacijskih zmogljivosti modema Balong 5000, Kirin 990 (5G) doseže hitrost 2,3 Gb/s v smeri k uporabniku ter 1,25 Gb/s v obratni smeri, s tem pa zagotavlja neprekosljivo 5G izkušnjo v industriji.

Inovativna arhitektura NPU za robustno računalniško moč umetne inteligence

Kirin 990 (5G) je prvi premijski sistem na čipu z dvojedrno nevronsko procesno enoto (NPU), narejeno na arhitekturi Da Vinci, ki obsega veliki jedri NPU in malo jedro NPU. Dve večji jedri dosegata odlične zmogljivosti in energijsko učinkovitost med visoko obremenitvijo, malo pa skrbi za nemoteno delovanje aplikacij z nizko porabo energije. Takšna naveza delovanja jeder popolnoma izkoristi in ponazori inteligentno računalniško moč omenjene inovativne arhitekture nevronske procesne enote.

Vrhunska zmogljivost in energetska učinkovitost postavljata nova merila

Osrednji procesor (CPU) Kirina 990 odlikuje tristopenjska energetsko učinkovita struktura, sestavljena iz dveh ultra zmogljivih jeder, dveh visoko zmogljivih jeder in štirih "učinkovitih" malih jeder, s skupno frekvenco delovanja 2,86 GHz. Kirin 990 dodatno uporablja še 16-jedrni grafični procesor (GPU) Mali-G76 in nov predpomnilnik na sistemski ravni, ki z izvajanjem pametne porazdelitve učinkovito prihrani pasovno širino in zmanjša porabo energije. Vodilno izkušnjo igranja mobilnih iger dopolni Kirin Gaming+ 2.0, ki omogoča učinkovito sodelovanje med strojno infrastrukturo in igrami, saj ponuja neprimerljivo gladko in hitro igralno izkušnjo.

Nadgrajeni ISP 5.0 za čudovito fotografsko izkušnjo

Kar zadeva fotografijo, Kirin 990 (5G) ponuja povsem nov procesor za obdelavo signalov slikovnih tipal (ISP 5.0). S preverjanjem skladnosti blokov in 3D-filtriranja (BM3D) doseže profesionalno raven strojnega zmanjševanja digitalnega šuma, ki zagotavlja ostrejše slike ter videoposnetke tudi v slabših svetlobnih razmerah. Je tudi prvi, ki uporablja dvojno zmanjševanje digitalnega šuma pri procesiranju videoposnetkov. Sprotna obdelava videa v realnem času s pomočjo umetne inteligence pa prilagaja barve sličice za sličico in zagotavlja kinematografsko izkušnjo.

Zvezda P30 Pro pa z novimi barvnimi odtenki

Huawei je na sejmu IFA predstavil tudi na novo zasnovani telefon P30 Pro, ki velja za enega najbolj priljubljenih paradnih pametnih telefonov. Nadgrajeni Huawei P30 Pro nadaljuje z gracioznim oblikovanjem in inovativno fotografsko tehnologijo Huaweieve serije P. Na voljo bo v dveh novih barvah: globoki, mistični modri, ki spominja na v morju odsevajoče se nebo, in megličasti barvi sivke. Poleg tega na novo nadgrajene funkcije za urejanje fotografij in videoposnetkov zagotavljajo vrhunsko funkcionalnost pri ustvarjanju vizualnih umetnin, novi EMUI 10 pa uporabniku ponuja še višjo raven gladke in pametne uporabniške izkušnje.

Slušalke Huawei FreeBuds 3 prinašajo inteligenten zvok

Nazadnje je Richard Yu na sejmu IFA predstavil nove premijske brezžične slušalke Huawei FreeBuds 3. Slušalke odlikuje elegantno sodobno oblikovanje in pridejo v paketu z edinstveno zaobljeno polnilno enoto. Uporabnikom nudijo bolj udobno uporabo in dober oprijem, na voljo pa so v beli in črni barvi. Kot prve brezžične slušalke, ki delujejo na Huaweievem zmogljivem zmogljivem procesorju Kirin A1, Huawei FreeBuds 3 zagotavljajo stabilno in hitro povezljivost, impresivno kakovost zvoka in pametno odpravljanje motečega zunanjega hrupa.

Huaweieva serija Mate, ki jo bodo poganjali novi procesorji serije Kirin 990, prihaja kmalu v septembru. Spremljajte nas in bodite priča neverjetni 5G zmogljivosti in pametni uporabniški izkušnji.

Naročnik oglasnega sporočila je Huawei.