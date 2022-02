Huawei P50 Pro: revolucija mobilne fotografije z napredno strojno-programsko rešitvijo

Oglasno sporočilo

Serija pametnih telefonov Huawei P je bila vedno tesno povezana z napredkom mobilne fotografije prek uvajanja prelomnih tehnologij kamer in postavljanjem trendov, ki so jim nato drugi sledili. Huawei P9 je uvedel sistem dveh kamer Leica, P20 je bil prvi s tremi kamerami in izrednimi zmogljivostmi fotografiranja v šibki svetlobi, medtem ko je P30 predstavil prvi periskopski objektiv z veliko optično povečavo na svetu.

Huawei P50 Pro nadaljuje tradicijo naprav serije P s še enim revolucionarnim sistemom kamer. Namesto da bi sledili trendu tipal z več pikami in dodajanjem kamer, popolnoma nov sistem dvojne matrične kamere na novo izumlja proces digitalnega fotografiranja, da bi vestno poustvaril, kar vidijo vaše oči.

Optika Huawei XD presega fizikalne zakone

Huawei je zadnja leta vodil industrijo pametnih telefonov pri iskanju načinov uporabe fizično večjih tipal, tipal z večjim številom pik in uvajanjem novih kamer – trendi, ki jim preostali proizvajalci še vedno sledijo. Toda inženirji Huaweia so ves ta čas vedeli, da za doseganje vrhunske kakovosti fotografij strojna oprema, pa naj bo še tako tehnološko napredna, sama po sebi ni dovolj. Naslednji tehnološki preboj zato omogoča programska oprema in še posebej računalniška podpora v celotnem procesu fotografiranja.

V ta namen je Huawei zasnoval optiko XD oziroma nasploh prvo tehnologijo popravljanja slikovnega signala. Zmožnost obdelave slike je dodana optičnemu slikovnemu sistemu, tako da so popravki informacij o sliki mogoči, še preden dosežejo procesor slikovnega signala (ISP). Optika XD v pametnem telefonu Huawei P50 Pro predstavlja most med resničnim svetom in "možgani" telefona. Po njeni zaslugi ima ta popoln nadzor nad procesom fotografiranja od pritiska zaklepa naprej.

Podatki tipala so shranjeni na sistemski ravni kot informacije brez izgub, da jih lahko obdela inteligentni nevronski motor pametnega telefona Huawei P50 Pro.

Pogon XD Fusion Pro

Optika XD je polovica enačbe, ki je zaslužna za vrhunsko mobilno fotografijo. Zahvaljujoč tehnologijam True-Chroma Shot, XD Fusion Pro z novim filtrom Super Colour, pogonom True-Chroma Image in Super HDR, so fotografije barvite in polne podrobnosti tudi v slabih svetlobnih razmerah ter najboljša mogoča reprodukcija tega, kar vidi človeško oko.

Od 0,5- do stokratne ultimativne povečave

Kot pionir uvajanja povečave v mobilno fotografijo Huawei znova podira mejo s periskopskim objektivom, 3,5-kratno optično povečavo in 64-milijonskim tipalom, ki sta zaslužna za vrhunsko kakovost fotografij z do stokratno digitalno povečavo. Skupaj z ultraširokim objektivom z goriščno razdaljo 13 mm Huawei P50 Pro ponuja vsestransko zajemanje fotografij od 0,5- do stokratne povečave.

Povečane fotografije niso zamegljene in zato neuporabne, saj Huawei P50 Pro uporabi optiko XD, ki je skupaj s stabilizacijo s pomočjo algoritmov umetne inteligence (AIS Pro) zaslužna za ostre posnetke visokih povečav.

Pravi zaslon Chrome

V neverjetnih fotografijah dvojne matrične kamere novega pametnega telefona Huawei P50 Pro lahko nato uživate na njegovem osupljivem zaslonu visoke ločljivosti OLED, sposobnim prikazati več kot milijardo barv, in s 120-herčnim osveževanjem.

Ni pomembno, ali ste resen fotograf, ki dela na prostem in je za vas priročna majhna in hkrati zmogljiva naprava, ali zgolj želite uživati v vrhunski živi sliki – zaslon pametnega telefona Huawei P50 Pro ustreza vsem.

Bogat ekosistem naprav

Poleg telefona P50 Pro je Huawei nedavno v Sloveniji predstavil še zložljiv telefon P50 Pocket, oba pa se tako pridružujeta širokemu naboru drugih novih naprav. Najprej sta tu telefona srednjega cenovnega razreda Huawei nova 9 in Huawei nova 8i, tema pa sledijo še pametne ure serije Watch GT 3, monitorja MateView in MateView GT ter prihajajoče slušalke FreeBuds Lipstick, ki so tudi odličen modni dodatek.

Odlična uporabniška izkušnja

Huawei sicer na svojih telefonih s sistemom HMS zagotavlja tudi odlično uporabniško izkušnjo in skrbi, da so uporabnikom dosegljive vse globalne in lokalne aplikacije, ki jih ti potrebujejo, od družbenih omrežij, kot so TikTok, Snapchat, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, pogovornih, kot so WhatsApp, Telegram, Zoom, in transportnih, kot je Bolt, do finančnih, kot sta Revolut in Curve, zabavnih, kot so Spotify, Netflix, Deezer, Tidal, in priljubljenih iger, kot sta Lords Mobile in Gardenscapes. Poleg tega so vzpostavili tudi odličen vir za pomoč uporabnikom AppsOnHMS.com, kjer so na voljo videovodiči in drugi vodiči za dostopanje do posameznih aplikacij.

Pri oblikovanju uporabniške izkušnje so dali prav poseben poudarek dostopu do bančnih in finančnih aplikacij. Tako se je le v preteklem letu pridružilo več kot 300 ključnih mednarodnih in lokalnih bank, med drugim v Sloveniji NLB, NKBM, Sparkasse, Sberbank, Intesa Sanpaolo in mBills. Huaweievi uporabniki zdaj lahko s telefonom tudi plačujejo, zahvaljujoč NFC-rešitvi za brezstično plačevanje.

Ob tem Huawei še naprej razvija lasten nabor HMS-aplikacij, ki ga sestavljajo trgovina AppGallery, navigacijska aplikacija Petal Maps, vsestranski iskalnik Petal Search, oblak Huawei Mobile Cloud, internetni brskalnik in središče za igre Huawei Game Center. Te storitve iz meseca v mesec uporablja več uporabnikov. Aplikacija Petal Maps, ki so jo predstavili šele lani, je tako na primer dosegla že več kot 20 milijonov mesečnih aktivnih uporabnikov, od tega sedem milijonov v Evropi. AppGallery ima na svetovni ravni že 580 milijonov mesečnih aktivnih uporabnikov in se je umestila kot tretja največja trgovina z aplikacijami.

