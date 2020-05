Huawei P40 lite – vsestransko fotografsko doživetje s štirimi kamerami

Oglasno sporočilo

Fotografiramo mladi in stari in v marsikateri anketi se kamera uvrsti na vrh najpomembnejših lastnosti pametnega telefona. Novi P40 Lite je narejen prav z mislijo na pomembnost fotografije, saj je v tem pogledu med cenovno dostopnimi pametnimi telefoni Huawei najbolj vsestranski doslej.

Huawei je pametni telefon P40 Lite opremil s štirimi različnimi kamerami na zadnji strani ter sprednjo, lično skrito v zaslonsko luknjo, ki poskrbijo, da imaš za vsako priložnost in nalogo v rokah pravo orodje. Če želiš fotografirati naravo, mestno znamenitost, prijatelja, svojega domačega ljubljenca, rožo ali hrošča na njej - P40 Lite je primeren za akcijo v vseh okoliščinah!

Glavna kamera ima tipalo z 48 milijoni pik in zaslonko f/1,8. Ponuja tri glavne možnosti uporabe. Privzeto združuje po štiri pike v eno, s tem pa izboljša zajemanje svetlobe. Tako so posnetki ostri tudi v neidealnih razmerah, še vedno pa imajo z 12-milijonsko ločljivostjo veliko detajlov, a hkrati ne zasedejo preveč prostora na telefonu ali v oblaku. Kadar pa želiš zajeti vse podrobnosti, lahko preklopiš na 48-milijonski način in z njim dobiš fotografijo v izvirni ločljivosti tipala. Za res najboljše rezultate, kadar si lahko vzameš nekaj časa zanj, pa je na voljo način AI Ultra Clarity. Z njim kamera zajame več različnih posnetkov, zaradi česar je končni rezultat fotografija z neverjetnimi podrobnostmi in kvaliteto. Zavedati se moraš le, da je treba približno šest sekund telefon držati pri miru.

Ponoči je na voljo način Noč, ki s podobno metodo združi več posnetkov v enega, to pa da boljšo ostrino, večji dinamični razpon in zmanjša šum. Zaradi tega nočne fotografije še nikdar niso bile tako jasne. Prednosti 48-milijonskega tipala pa se tu ne končajo. Zaradi tolikšne ločljivosti lahko kamera brez izgube kakovosti zajame fotografijo tudi do dvakratne vrednosti zuma in še pri večjem zumu ohranja dovolj podrobnosti za objavo na priljubljenem družbenem omrežju.

Kadar se pokaže potreba po drugačni perspektivi, je P40 Lite pripravljen. Odveč se je odmikati od motiva ter iskati primernejšo pozicijo, da ne bi bil del scene odrezan. Enostavno preklopiš na ultra širokokotno kamero s 120-stopinjskim zajemom oz. goriščno razdaljo 17 mm. S tem pridobiš za 40 odstotkov več vidnega polja kot pri glavni kameri in to pomeni več stavb na mestnih fotografijah, več prijateljev v skupinskih fotografijah in več narave v pokrajinskih fotografijah. Ultra široka kamera, ki jo na drsniku v aplikaciji prepoznaš po vrednosti 0,6x, zajame več.

Včasih pa bi radi prišli kar se da blizu. Takrat pomaga makro kamera, s katero se lahko motivu približaš na vsega štiri centimetre. Tako lahko fotografiraš tipalke žuželk, kapljice rose in vzorce v rastlinah s podrobnostmi, ki ji celo s prostim očesom težko vidiš. Idealno za odkrivanje sveta, ki ga morda sploh ne poznaš, ali pa za nadomestek povečevalnega stekla.

P40 Lite bo s svojim učinkom zamegljenega ozadja (bokeh) še posebej navdušil mlade. Dodatna kamera za zaznavanje globine posnetka lahko izostri portret ali objekt v ospredju, ozadje pa ustrezno zamegli, da fotografije še bolj izstopajo. Skupaj z močjo umetne inteligence, ki jo ima ta pametni telefon, ta kamera poskrbi, da so portreti natančni in življenjski.

Za najlepše selfije skrbi sprednja, 16-milijonska kamera, ki prav tako ponuja portretni način z zamegljenim ozadjem in nočno fotografiranje. Tako tudi na tej strani ni treba skrbeti, saj so v Huaweiu pomislili na vsakršne razmere in želje.

Odločitev za pametni telefon P40 Lite pomeni izbiro izjemno vsestranskega in dovršenega fotografskega pripomočka, kakršnega prej v tem cenovnem razredu še niste srečali.

Konec marca so bili predstavljeni tudi najnovejši paradni konji serije P40. Pametni telefoni Huawei P40, Huawei P40 Pro in Huawei P40 Pro+. Jih že poznate? Oglejte si njihovo kratko predstavitev. Sicer vsi telefoni serije P prihajajo na trg z novo platformo za aplikacije AppGallery. Od lansiranja lanske jeseni se tržnica lahko pohvali z zavidljivo rastjo. Trenutno jo uporablja več kot 28 milijonov aktivnih uporabnikov v Evropi in več kot 400 milijonov po vsem svetu. Vsakodnevno se v trgovino nalagajo nove aplikacije tako globalnih kot tudi lokalnih znamk. V videu lahko pogledate, kako zaženete vaš novi P40 lite in kako si namestite najljubše aplikacije.

Naročnik oglasnega sporočila je Huawei.