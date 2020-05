Huawei P40 lite: neverjetna fotografska in igralniška izkušnja za manj kot 300 evrov

Oglasno sporočilo

Fotografija in igranje iger sta tisti ključni lastnosti, po katerih izjemen pametni telefon za razvedrilo odstopa od drugih. Huawei je nedavno predstavil novi Huawei P40 lite, ki s svojim sklopom štirih kamer ločljivosti 48 MP zlahka izpolni vse fotografske potrebe in pričakovanja uporabnika ne glede na to, ali ta želi zajeti sliko v visoki ločljivosti, uporabiti ultraširokokotni objektiv, fotografirati z makro objektivom ali narediti čudovite portretne posnetke. Kot da to ne bi bilo dovolj, telefon uporablja vrhunski 7-nanometrski procesor Kirin 810 za izboljšano predvajanje iger in uporabo tehnologije umetne inteligence.

Sklop štirih kamer, okrepljen z umetno inteligenco, ponuja odlične možnosti obdelave posnetkov

Huawei P40 lite poganja procesor Kirin 810, ki uporablja arhitekturo Da Vinci NPE, ta je plod lastnega razvoja Huaweia, in okrepljen z močno tehnologijo umetne inteligence pomaga pri pametnem prepoznavanju prizorišč in doseganju profesionalnih učinkov pri obdelavi posnetkov.

S standardno ločljivostjo 48 MP je glavna kamera telefona izdelana prav za fotografije visoke ločljivosti. Procesor Kirin 810 uporablja ISP (Image Signal Processor) četrte generacije, ki pomembno izboljša kakovost fotografij, posnetih v slabih svetlobnih pogojih. V nezadostno osvetljenem prostoru ali v nočnih pogojih lahko celo izberete način Super Night, ki omogoča lepljenje posnetkov. Z uporabo te funkcije boste tudi v razmerah, ko se vam bo predmet fotografije zdel podosvetljen, posneli čisto in jasno fotografijo.

Za dih jemajoče panoramske posnetke je izjemno primerna kamera z ultraširokokotnim 120-stopinjskim objektivom, ki zajame skoraj dvakrat toliko kot običajni 78-stopinjski objektiv. Makro objektiv in kamera bokeh za globinske učinke, obe z ločljivostjo 2 MP, sta najprimernejši za posnetke od blizu in portretno fotografijo.

Zmogljivi procesor Kirin 810 in optimizacija za igre

Procesor Kirin 810 je proizvod vrhunskega 7-nanometrskega procesa, ki mu omogoča kar 50 odstotkov višjo gostoto tranzistorjev od 8-nanometrskega procesorja Snapdragon 730, ki ima poleg tega tudi 20 odstotkov manjšo energetsko učinkovitost. Prilagodljivi grafični procesor temelji na enoti Mali-G52. Primerjalni testi GFX kažejo, da je zmogljivost grafičnega procesorja Kirin 810 kar 15 odstotkov višja kot pri procesorju Snapdragon 730, kar je več kot dovolj za srednje velike in velike 3D-igre.

Popolnoma novi GPU Turbo je v zadnjih letih prinesel velike spremembe tudi v 3D-računalništvo in vplival na boljšo odzivnost iger. GPU Turbo zdaj podpira in znatno optimizira priljubljene splošne igre. Ko igrate PUBG na telefonu Huawei P40 lite, lahko izberete visoko (HD) kakovost slike in visoko hitrost sličic, posnetek pa bo tudi med vratolomno vožnjo tekel popolnoma gladko.

Hitro polnjenje Huawei SuperCharge s 40 W z zelo močno baterijo 4.200 mAh

Za optimalno fotografsko in igralno izkušnjo je telefon Huawei P40 lite opremljen z veliko baterijo zmogljivosti 4.200 mAh. S to baterijo in zahvaljujoč izjemni energetski učinkovitosti procesorja Kirin 810 lahko do avdio- in videovsebin brez dodatnega polnjenja dostopate skoraj ves dan. Telefon sicer podpira tudi funkcijo hitrega polnjenja Huawei SuperCharge s 40 vati, ki vam omogoča, da telefon v le pol ure napolnite do 70 odstotkov.

Na kratko: Huawei P40 lite je novi pametni telefon za razvedrilo, na katerega je treba računati, saj zagotavlja izjemno fotografsko in igralno izkušnjo. Če iščete telefon za manj kot 300 evrov, ne pozabite na Huawei P40 lite.

Telefoni serije P že v prodaji, spoznajte Huawei AppGallery Konec meseca marca so bili predstavljeni tudi najnovejši paradni konji serije P40. Pametna telefona Huawei P40 in Huawei P40 Pro in Huawei P40 Pro+. Jih že poznate? Oglejte si njihovo kratko predstavitev. Sicer vsi telefoni serije P prihajajo na trg z novo platformo za aplikacije AppGallery. Od lansiranja jeseni lani se tržnica lahko pohvali z zavidljivo rastjo. Trenutno jo uporablja več kot 28 milijonov aktivnih uporabnikov v Evropi in več kot 400 milijonov po vsem svetu. Vsakodnevno se v trgovino nalagajo nove aplikacije tako globalnih kot tudi lokalnih znamk. V videu lahko pogledate, kako zaženete svoj novi P40 lite in kako si namestite najljubše aplikacije.

Naročnik oglasne vsebine je Huawei.