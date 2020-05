Huawei P40 lite ima tri lastnosti, ki jih morate poznati

Oglasno sporočilo

Huawei je na trg poslal novo napravo Huawei P40 lite – ikoničen telefon, opremljen s kamerami visoke kakovosti. Natančno smo si ga ogledali in tukaj so tri ključne lastnosti, zaradi katerih menimo, da si ga morate ogledati tudi vi.

Enkratna zasnova s štirimi kamerami

Huawei P40 lite odlikujejo štiri kamere, nameščene na hrbtišču naprave v inovativni matrični postavitvi, 6,4-palčni zaslon Huawei Punch FullView in lahko ohišje ergonomske oblike z zaobljenimi robovi, zaradi katerega je telefon izjemno priročen za držanje.

V odgovor na vse večji pomen, ki ga mladi uporabniki pri izbiri pametnega telefona namenjajo fotografskim lastnostim, je novi Huawei P40 lite opremljen z glavno kamero ločljivosti 48 MP, kamero 8 MP z ultra širokokotnim objektivom, kamero 2 MP za bližinsko fotografijo in kamero 2 MP za ustvarjanje učinka globinskih detajlov (bokeh).

Glavna kamera ločljivosti 48 MP ima vgrajeno polpalčno tipalo z lečo s široko odprto zaslonko f/1.8. S pomočjo tehnologije lepljenja posnetkov sistem lahko poveže in sintetizira več posnetkov in iz njih izdela optimalno sliko. Pri nočnem fotografiranju Huawei P40 lite uporablja tehnologijo združevanja slikovnih pik 4 v 1, da zajame več svetlobe. Podprt s tehnologijo umetne inteligence sistem optimizira osvetlitev in omogoča jasne in ostre slike tudi v slabših svetlobnih pogojih.

Ultra širokokotna kamera s 120-stopinjskim vidnim kotom, kar je 1,4-krat več od standardnega 78-stopinjskega objektiva, je odlična izbira za posnetke druženj s prijatelji in potovalne fotografije, ki preprosto morajo zajeti vse, kar vidite.

Makro objektiv s fiksno goriščno razdaljo 40 milimetrov omogoča posnetke iz neposredne bližine, kar uporabniku omogoča, da v posnetek zajame običajno neopazne drobce cvetnega prahu ali kapljice rose na površini cvetnih listov in opazovalcu razkrije podrobnosti sveta v detajlih, ki so pogosto skriti prostemu očesu.

Namenska kamera za obdelavo globinske ostrine izkorišča tehnologijo umetne inteligence za portretne učinke, ki izpostavijo portretiranca, ozadje pa brezšivno in naravno zabrišejo.

Zmogljivi procesor Kirin 810 za optimalno razvedrilno izkušnjo

Huawei P40 lite poganja Kirin 810, vrhunski 7-nanometrski procesor, ki zagotavlja večjo zmogljivost obdelave slik in boljši izkoristek umetne inteligence.

Procesor Kirin 810 sestavlja osem jeder (2 + 6). Dve večji jedri Cortex A-76 lahko dosežeta takt 2,27 GHz, medtem ko šest manjših jeder Cortex-A55 doseže hitrost 1,88 GHz, kar zagotavlja odlično razmerje med visoko zmogljivostjo in energetsko učinkovitostjo.

Kirin 810 je povezan z grafičnim procesorjem Mali G52. Podpira novo generacijo tehnologije za obdelavo grafičnih podatkov GPU Turbo in tehnologijo Kirin Gaming+, ki uporabniku zagotovi gladko in tekočo igralno izkušnjo z bolj kakovostno grafiko in stabilno visoko hitrostjo sličic.

Kirin 810 se povezuje s Huaweievim procesorjem slikovnih signalov (ISP) četrte generacije, ki z naprednejšo obdelavo grafičnih podatkov in učinkovitejšim zmanjševanjem šuma zagotavlja boljšo kakovost slike. Nevronsko procesna enota (NPU) s Huaweievo arhitekturo Da Vinci dodatno krepi funkcije umetne inteligence, ki jih telefon uporablja za prepoznavanje oblik, segmentacijo videoposnetkov v realnem času, prepoznavo ozadja in mnoge druge funkcije.

Vzdržljiva baterija kapacitete 4200 mAh in možnost hitrega polnjenja Huawei SuperCharge s 40 W

Da bi Huawei P40 lite lahko zadovoljil potrebe mladih uporabnikov, ki telefon uporabljajo za razvedrilo, bodisi za fotografiranje bodisi za igranje iger, potrebuje zelo vzdržljivo baterijo. Ta pogoj zelo uspešno izpolnjuje baterija kapacitete 4200 mAh, ki s pomočjo energetsko učinkovitega procesorja Kirin 810 in varčnega operacijskega sistema EMUI 10 podaljšuje čas, ki ga uporabnik lahko nameni fotografiranju, razvedrilu in igranju iger.

Pri uporabi polnilca 20 W je pri predhodnih modelih polnjenje baterije s kapaciteto 4200 mAh trajalo 80 minut, po pol ure pa je bila baterija napolnjena do približno 50 odstotkov. Z novo tehnologijo hitrega polnjenja SuperCharge s 40 W se baterija telefona Huawei P40 lite napolni do 70 odstotkov v le pol ure – kolikor traja, da si pripravite in spijete skodelico kave. Nova tehnologija nosi certifikat TÜV Rheinland, ki dokazuje, da je telefon varen za uporabo tudi med polnjenjem.

Če si želite edinstveno izkušnjo, če vas navdušujejo potovanja in fotografija ali če si dneva ne predstavljate brez igranja mobilnih iger, potem je Huawei P40 lite verjetno najboljše darilo, ki si ga lahko poklonite!

Konec marca so bili predstavljeni tudi najnovejši paradni konji serije P40. Pametna telefona Huawei P40 in Huawei P40 Pro in Huawei P40 Pro+. Jih že poznate? Oglejte si njihovo kratko predstavitev. Sicer vsi telefoni serije P prihajajo na trg z novo platformo za aplikacije AppGallery. Od lansiranja lanske jeseni se tržnica lahko pohvali z zavidljivo rastjo. Trenutno jo uporablja več kot 28 milijonov aktivnih uporabnikov v Evropi in več kot 400 milijonov po vsem svetu. Vsakodnevno se v trgovino nalagajo nove aplikacije tako globalnih kot tudi lokalnih znamk. V videu lahko pogledate, kako zaženete svoj novi P40 lite in kako si namestite najljubše aplikacije.

Naročnik oglasnega sporočila je Huawei.