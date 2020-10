Huawei P smart 2021 in FreeBuds Pro: Nepogrešljivi napravi za učenje na daljavo

Oglasno sporočilo

Šolsko leto smo letos začeli drugače, ki poleg številnih odgovornosti prinaša tudi številne izzive hibridnega in izobraževanja na daljavo. Preverite, kako vam lahko pomagata pametni telefon Huawei P smart 2021 in brezžične slušalke FreeBuds Pro .

Učna leta so čudovit čas, saj so pred učenci, dijaki in študenti številne priložnosti in spoznavanje prijateljev za vse življenje. To je čas učenja on iskanja novih priložnosti, ki ga je težko razdeliti med odgovornostmi in željami. Vendar je mogoče. Preverite, kako.

Držite se zapiskov

Težko si zapomnite vse informacije, ki jih dobite v razredu ali predavalnici, še težje, bolj utrujajoče in kaotično pa je prepisovanje zapiskov v primeru odsotnosti. S stališča učinkovitega učenja je sicer najbolje, če vsebine, ki bi se jih radi naučili, čim večkrat preberete. Ker ni najbolj udobno vedno pri sebi imeti knjig in zvezkov, se lahko zanesete na pametni telefon in na njegove zmogljive kamere.

Pametni telefon Huawei P smart 2021 s skoraj 17-centimetrskim (6,67-palčnim) zaslonom polne ločljivosti HD, gostote 394 pik na palec in razmerjem 91 % med zaslonom ter površino prednje ploskve naprave, ponuja resnično brezmejno vizualno izkušnjo. Da bi bilo kar najbolje poskrbljeno za udobje oči, zaslon filtrira modro svetlobo, česar učinkovitost potrjujejo certifikat podjetja TÜV Rheinland. Medtem tipalo prstnega odtisa v bočni tipki dovoljuje hitro in varno odklepanje telefona.

Stalno ponavljanje

Najboljša rešitev, da si pred preverjanjem znanja zapomnite vse, je ponavljanje na glas. Namesto da bi na poti poslušali glasbo, posnemite sebe med branjem zapiskov in se poslušajte vedno, ko boste imeli čas. Pomagala vam bo inteligentna funkcija pametnega telefona Huawei P smart 2021, ki optimizira kakovost zvoka glede na značilnosti različnih zvočnih nastavitev in ustvarja najboljšo mogočo kakovost reprodukcije prek zvočnikov in slušalk. Njen rezultat je lasten podkast za odlično izkušnjo samostojnega življenja.

Če želite urejati zvočne posnetke, uporabite katero od številnih aplikacij, ki jih najdete v trgovini AppGallery, kot je na primer Audio Recorder.

Veliko priložnosti za širjenje znanja

Čeprav je šola rutina, več dejavnosti postane rednih in zato potrebujete prave rešitve. Morda preveč časa porabite na poti ali med opravljanjem gospodinjskih opravil, ko bi lahko opravili še kaj. Vsak trenutek, ki ga izrabite učinkoviteje, več časa vam bo ostalo za pomembne stvari. Zato se splača izkoristiti obilje izobraževalnih aplikacij, ki jih najdete v trgovini AppGalley. Podprle bodo učenje in vam omogočile, da se boste učili učinkoviteje.

Raziščite svet aplikacij v trgovini Huawei AppGallery in preizkusite najboljše aplikacije, ki vam ne bodo pomagale samo pri vsakodnevnem življenju, temveč vas bodo tudi zabavale. Takšna je na primer aplikacija Kahoot. Ustvarite svoje ali uporabite vsebine, ki so že na voljo za študij in tudi za zabavo.

To še ni vse. Trgovina AppGallery nudi še celo vrste praktičnih orodij, vključno s prevajalskimi aplikacijami, kot je Microsoft Translator, aplikacijami za učenje tujih jezikov in slovarji, kot je Oxford Dictionary of English.

Osredotočite se

Učenje doma je zagotovo manjši izziv kot v študentskem domu, kjer je težje najti mirne trenutke. Ali pa med učenjem radi poslušate umirjeno glasbo, ki vam pomaga, da se osredotočite. V obeh primerih so idealne brezžične slušalke Huawei FreeBuds Pro, saj z aktivnim dušenjem hrupa ustvarjajo idealno vzdušje in kakovostnejšo izkušnjo rabe.

Če potrebujete zanesljiva orodja za osredotočenje, tudi ta lahko najdete v že omenjeni trgovini AppGallery. Uporabite aplikacijo za sproščanje Relax Melodies in aplikacijo za upravljanje s časom Focus To-Do, da boste organizirani in bodo naloge na najbolj učinkovit način končane v zastavljenih rokih. Če vas glasba sprošča in olajša koncentracijo, potem si oglejte aplikacijo Deezer, ki vam bo odprla dostop do najljubših skladb.

Najdite način primeren zase

Da so pametne tehnologije precej v pomoč, je neizpodbitno. Navsezadnje pametni telefoni niso le za klice in sporočila, temveč tudi za zabavo in delo. Od njih se pričakuje, da omogočijo polno življenje. Zato ima Huawei P smart 2021 vključeno tehnologijo hitrega polnjenja SuperCharge, ki zagotavlja povezanost in produktivnost v vsakem trenutku. Po samo 10 minutah polnjenja bo telefon deloval do 2 uri. Hitro polnjenje dopolnjuje baterija kapacitete 5000 mAh, skupaj pa telefonu zagotavljata dolgotrajno delovanje in predvsem stabilno ter varno uporabo v vseh primerih rabe. Vsestranski pametni telefon omogoča, da svojo ustvarjalnost izrazite s pomočjo štirih zadnjih kamer, med katerimi ima glavna ločljivost kar 48 milijonov pik.

Na Huawei P smart 2021 je nameščena Huaweieva uradna platforma za distribucijo aplikacij AppGallery. Prava zakladnica možnosti, ki pokrivajo vse potrebe uporabnikov. Od zabave prek izobraževanja do orodji za poslovno uporabo. Prav tako je že nameščen iskalnik Petal Search, tretji način za iskanje in prenos želenih aplikacij na naprave s Huaweievimi mobilnimi storitvami (HMS) poleg trgovine AppGallery in orodja PhoneClone. Ustvarjen v partnerstvu z vodilnimi svetovnimi in evropskimi ponudniki iskanja, vključno s Qwantom in Yandexom, ustreza najvišjim standardom inovativnega, raznolikega in varnega iskanja.