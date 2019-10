Huawei ne trpi (večjih) posledic ameriške blokade, številke so zelene

Kaj se bo zgodilo novembra? Najbolj optimistična možnost je, da bo takrat najnovejša (in najboljša) serija Huaweievih pametnih telefonov Mate 30 dobila poln dostop do Googlovega Androida in pripadajočih mobilnih storitev, a je v tem trenutku še vedno težko napovedati, koliko je to verjetno.

Kaj se bo zgodilo novembra? Najbolj optimistična možnost je, da bo takrat najnovejša (in najboljša) serija Huaweievih pametnih telefonov Mate 30 dobila poln dostop do Googlovega Androida in pripadajočih mobilnih storitev, a je v tem trenutku še vedno težko napovedati, koliko je to verjetno. Foto: Reuters

Dobra novica za Huawei: Nemčija se je pridružila Norveški, Franciji, Irski in drugim državam, ki niso pripravljene izključiti Huaweia pri izboru telekomunikacijske opreme za mobilna omrežje pete generacije, kot bi si to želeli Američani.

Visoki standardi da, birokratske omejitve ne

Na ameriške pomisleke o domnevni grožnji za nacionalno varnost, ki bi jo povzročila izbira Huaweieve infrastrukture za 5G, Nemci odgovarjajo, da bodo zahtevali enake stroge varnostne standarde za vse kandidate, a obenem poudarjajo, da bi izločanje Huaweia podražilo in usodno zamudilo uvedbo omrežij 5G v Nemčiji in vsej Evropi.

Trije od štirih nemških mobilnih operaterjev namreč imajo v svojih obstoječih omrežjih vsaj deloma tudi Huaweievo infrastrukturo.

Celo veliki ameriški zaveznik (in kmalu morda zunaj Evropske unije) Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske si je vzelo še nekaj časa za temeljiti premislek, kako ravnati pri tem vprašanju. Podobno še razmišljajo na Švedskem.

Sklepajo se infrastrukturne pogodbe, veča se število prodanih pametnih telefonov

Huawei si medtem zelo prizadeva, da bi ga ameriške omejitve in negotovost, ki je zaradi teh ukrepov pred njimi, čim manj prizadele. Številke na svetovni ravni pa so tem prizadevanjem zelo v prid. Od 50 sklenjenih dogovorov za postavitev 5G-infrastrukture, kolikor jih je Huawei imel konec septembra, se je ta številka v dveh mesecih povečala na 60.

Čeprav ZDA želi prepričati čim več držav, naj za postavitev 5G-infrastrukture ne izbere Huaweia, se po poročanju tega kitajskega visokotehnološkega podjetja število sklenjenih tovrstnih pogodb stalno povečuje. Foto: Srdjan Cvjetović

Huawei poroča, da so v prvih devetih mesecih letos dosegli slabih 611 milijard kitajskih juanov (okrog 80 milijard evrov) prihodka, samo v tretjem letošnjem trimesečju pa so prodali 185 milijonov svojih pametnih telefonov, kar pomeni, da se jim je prodaja povečala za 27 odstotkov v primerjavi s prejšnjim letom.

Kljub zelenim številkam zastavljene "stotice" morda ne bo

Toda zastavljenega cilja, to je 100 milijard ameriških dolarjev (okrog 91 milijard evrov) letošnje prodaje, jim morda le ne bo uspelo doseči, ker prodaja pametnih telefonov trpi zaradi ameriških ukrepov. Na Kitajskem, kjer so Google in njegove storitve prepovedani, jim prodaja sicer raste, a se zavedajo, da brez polnega Googlovega Androida in z njim povezanih storitev in aplikacij ne morejo računati na množičen uspeh v Evropi niti za svoje najprestižnejše telefone iz serije Mate 30.

Sredi novembra se bo izteklo še eno trimesečno prehodno obdobje, v katerem omejitve ameriške vlade za prodajo ameriških storitev in izdelkov kitajskemu visokotehnološkemu podjetju Huawei še niso zaživele v celoti. Ameriški predsednik jih je objavil sredi maja, a do zdaj vseh še niso izvajali.

November bo za Huawei odločilen

Tako so obstoječi Huaweievi telefoni, ki so pridobili Googlove licence pred marcem, še vedno lahko prejemali nadgradnje, posodobitve in popravke Googlove (torej polne) različice operacijskega sistema Android, nova serija Mate 30 pa Googlovega Androida v tem trenutku sploh ne sme uporabljati.

Prihaja november in z njim tako namigi, da prehodnih obdobij ne bo več, prav tako pa tudi tisti, da bi predsednik Trump lahko odpravil omejitve pri napravah za končne uporabnike in vztrajal samo še pri izključitvi Huaweia iz infrastrukture za mobilna omrežja pete generacije (5G).

Tudi če v Washingtonu novembra obvelja za Huawei najbolj optimističen scenarij, je skoraj nemogoče, da bi ameriška vlada prižgala zeleno luč za Huaweievo telekomunikacijsko infrastrukturo v ameriških omrežjih. Foto: Srdjan Cvjetović

Kje so dokazi?

Vse skupaj se je namreč začelo z ameriškimi obtožbami, da bi uporaba Huaweieve 5G-infrastrukture lahko pomenila grožnjo za nacionalno varnost zaradi domnevnih povezav (ali možnosti povezav) podjetja s kitajskimi oblastmi.

Huawei vse obtožbe zavrača in poudarja, da nihče ni postregel z enim samim konkretnim dokazom za ameriške navedbe. Američani kljub temu grozijo, da bodo morali proučiti možnost nadaljnje izmenjave obveščevalnih informacij z državami, ki ne bi sprejele njihovega "priporočila" za izločitev Huaweia.

Vse oči pa so še vedno usmerjene k možnosti širšega trgovinskega dogovora med ZDA in Kitajsko, ki bi zajel tudi to vprašanje.