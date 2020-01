Huawei bo uporabljal zemljevide TomTom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pomemben Huaweiev korak na poti do (morebitnega) življenja brez Googla

Huawei si zagotovo ne želi, da bi se jim marca ob predstavitvi nove serije pametnih telefonov P40 ponovila oktobrska zgodba z zelo zmogljivimi pametni telefoni serije Mate 30.

Ti namreč zaradi blokade ameriških oblasti nimajo pravice uporabe Googlove različice operacijskega sistema in Googlovih mobilnih storitev, ki zajemajo pri naših uporabnikih priljubljene aplikacije, kot so med drugim Zemljevidi, Gmail in YouTube.

Na Kitajskem že dolgo nimajo Googlovega programja

Na Kitajskem dosega Huawei s serijo Mate 30 odlične prodajne rezultate, prodali naj bi jih 12 milijonov. Odsotnost Googla na Kitajskem za Huawei sicer ni nobena težava, ker tam (iz drugih razlogov) nimajo Googlovega programja že dalj časa.

Drugače pa je drugod po svetu, kjer smo Googlovih aplikacij navajeni, zato si v večjem delu sveta, vključno s Slovenijo, serije Mate 30 (vsaj do zdaj) niso upali niti začeti prodajati.

Na nekaterih evropskih trgih sicer zdaj postopoma poskušajo, a bi si upali trditi, da gre bolj za preverjanje mnenja uporabnikov kot pa za pričakovanje množične prodaje.

Zamud si ne bodo več privoščili

Huawei je že pred časom poudaril svojo željo in prizadevanja, da serija P40 ne bi imela nikakršnih zamud pri začetku prodaje.

Konec marca, ko pričakujemo premiero, se bliža, a še vedno uradno nič ne vemo o tem, ali se bo uresničil dogovor, ki bi Huaweiu omogočil nadaljevanje sodelovanja z Googlom.

Morda bodo morali, vsekakor pa si želijo

Ne glede na to, ali bo v to prisiljen, ker dogovora ne bo, ali zato, ker želi povečati svojo neodvisnost od Googla tudi v primeru obnovljenega dogovora, česar si še vedno najbolj želi, Huawei pospešeno razvija svoje okolje mobilnih storitev Huawei Mobile Service.

V ta namen med drugim z ogromnimi sredstvi spodbuja razvijalce k združljivosti aplikacij s Huaweievim okoljem, obenem pa pripravlja tudi svoje storitve, ki bi lahko nadomestile Googlove aplikacije.

Podpisano že prej, objavljeno zdaj

Najnovejši dogovor je še en pokazatelj, da po tej poti stopajo z velikimi koraki. Tako Huawei kot nizozemska družba TomTom sta objavila dogovor, da bo Huawei na svoji nastajajoči aplikaciji mobilnih zemljevidov uporabljal zemljevide TomTom.

Sklenili naj bi ga že prej, a sta se partnerja sporazumela, da ga do zdaj nista razkrila.

Nizozemska družba TomTom ima bogate izkušnje z digitalnimi zemljevidi in navigacijskimi storitvami še iz časov, ko tega nismo uporabljali na mobilnih telefonih. Foto: Reuters

TomTom je že sodeloval z Applom

TomTom ima bogate izkušnje z digitalnimi zemljevidi in navigacijskimi storitvami še iz časov, ko tega nismo uporabljali na mobilnih telefonih.

Prvi vstop nizozemskega podjetja v svet mobilnih digitalnih zemljevidov pa je bil pri Applovih zemljevidih, zato ni mogoče trditi, da je mobilni svet za TomTom nekaj novega, Huawei pa je s tem naredil še en velik korak k osamosvajanju od ameriške tehnologije, do katere so mu prepovedali dostop.