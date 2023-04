Honorjev letošnji kandidat za najboljšo mobilno kamero zdaj tudi pri nas

Lanski Honorjev premijski pametni telefon Honor Magic4 Pro je bil prvi premijski telefon tega kitajskega proizvajalca, ki so ga pripeljali na trg tudi zunaj svoje domovine Kitajske – in lahko bi rekli, da takrat ni ostal neopažen.

Na krilih tega uspeha in po tem, ko so pri nas predstavili telefon srednjega razreda Honor Magic5 Lite 5G, je Honor tudi na naši celini predstavil svoj letošnji najzmogljivejši telefon Honor Magic5 Pro. Slovenija je prišla na vrsto skupaj s Hrvaško, saj so za obe državi organizirali skupno predstavitev v Zagrebu.

Nova podoba zmogljive glavne kamere

Honor Magic5 Pro ima vrhunske specifikacije v številnih pogledih, a vse kaže, da bodo bodoče uporabnike nagovarjali predvsem prek mobilne fotografije in videografije. Glavni adut tega pristopa je zadnja kamera, katere novi oblikovni zasnovi in razporeditvi so nadeli posebno ime – Eye of Muse.

Ali presežniki na papirju pomenijo tudi vrhunsko delovanje, bomo preverili, ko bomo s tem pametnim telefonom lahko nabrali svoje prve vtise. K nam bo prišel predvidoma v dveh barvah, zeleni in črni, priporočena redna maloprodajna cena brez ugodnosti ob vezavi mobilnega naročniškega razmerja bo pri nas 1.199 evrov.