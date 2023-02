HONOR Magic5 Lite – izjemno tanka zasnova in dolgotrajna baterija v eni napravi

Oglasno sporočilo

Foto: Honor

Najnovejši model Lite v seriji HONOR Magic zagotavlja vsestransko vizualno podobo in zmogljivost s 120 Hz vseobsegajočim ukrivljenim zaslonom OLED1, vzdržljivo baterijo visoke zmogljivosti in mobilno platformo Qualcomm® Snapdragon® 695 5G, ki je zasnovan tako, da se prilega ohišju žepne velikosti.

Vsestranski zaslon za izjemno izkušnjo gledanja

Foto: Honor

6,67-palčni ukrivljeni zaslon OLED2 telefona HONOR Magic5 Lite podpira ločljivost 2400x1080 slikovnih pik3 in prikazuje do 1,07 milijarde barv za reprodukcijo slik z neverjetno stopnjo podrobnosti in živahnosti. V kombinaciji z izjemno tankimi robovi, ki omogočajo izjemno 93-odstotno razmerje4 med zaslonom in ohišjem, ter vzdržljivim ukrivljenim kaljenim steklom vrhunski zaslon telefona HONOR Magic5 Lite ponuja izjemno izkušnjo gledanja, tako pri zabavi kot pri delu ali študiju.

V igrah, kjer so potrebni hitri refleksi, bodo uporabniki cenili odzivnost zaslona HONOR Magic5 Lite, ki podpira frekvenco osveževanja do 120 Hz5 in vzorčenje dotika s frekvenco 300 Hz6, zato naprava skoraj hipno zazna uporabnikove vnose in se nanje odzove. HONOR Magic5 Lite lahko uporabljate z eno roko, saj s pomočjo umetne inteligence ponuja inovativno preprečevanje napačnega dotika in preprečuje nepotrebne težave zaradi naključnih vnosov.

HONOR Magic5 Lite je s certifikatom TÜV Rheinland7 za nizke emisije modre svetlobe prijazen do oči in ima vodilno tehnologijo zatemnitve 1920 Hz PWM Dimming, ki zmanjšuje utripanje zaslona in še dodatno zmanjšuje utrujenost oči zaradi dolgotrajne uporabe.

Izjemno tanka zasnova in dolgotrajna baterija v eni napravi

HONOR Magic5 Lite je podedoval zasnovo vodilnega kultnega fotoaparata serije Magic, ki ima na hrbtni strani okrogel obroč Matrix Star Ring, ki gledalce očara, ko jih zajame. Zmogljiv sistem trojne kamere, razporejen vzdolž obroča Matrix Star Ring sestavljajo ultra jasna glavna kamera ločljivosti 64 MP8, širokokotna kamera ločljivosti 5 MP in makrokamera ločljivosti 2 MP – vse to uporabnikom omogoča, da svoje vsakdanje življenje ujamejo v fotografije in videoposnetke, ki jih lahko s pritiskom na gumb delijo s prijatelji in družino.

Foto: Honor

Čeprav je tanek le 7,9 mm9 in težek 175 g10, ima HONOR Magic5 Lite izjemno zmogljivo baterijo 5100 mAh11, ki z enim polnjenjem omogoča do 29 ur pretakanja glasbe z YouTuba, 24 ur pretakanja videa z YouTuba, 19 ur brskanja po TikToku, do 21 ur raziskovanja družbenih omrežij ali 11 ur igranja iger12, kar je kot nalašč za uporabnike, ki so aktivni ves dan, ne da bi jih skrbelo, da jim bo zmanjkalo energije. S samo 30 minutami polnjenja HONOR Magic5 Lite zagotavlja 12,5 ure pretakanja videoposnetkov13 in uporabnikom prihrani skrb zaradi prazne baterije.

Odlična mobilna izkušnja s funkcijo HONOR RAM Turbo

Z najnovejšo mobilno platformo Qualcomm® Snapdragon® 695 5G HONOR Magic5 Lite zagotavlja robustno zmogljivost v aplikacijah za produktivnost in zabavo. Uporabniško izkušnjo dodatno izboljša funkcija HONOR RAM Turbo, ki pametnemu telefonu omogoča, da del pomnilnika uporabi kot RAM in tako ohrani več aktivnih aplikacij14 za učinkovitejšo večopravilnost.

Foto: Honor

Telefon HONOR Magic5 Lite uporablja operacijski sistem Magic UI 6.1, ki temelji na operacijskem sistemu Android 12, in je opremljen s funkcijo Anti-Aging, ki zmanjšuje poslabšanje zmogljivosti ter zagotavlja stalno in pametno uporabniško izkušnjo. S funkcijama HONOR Share15 in Multi-screen Collaboration16 HONOR Magic5 Lite omogoča hiter prenos datotek in učinkovito večopravilnost med napravami HONOR, vključno s pametnimi telefoni, prenosniki in tabličnimi računalniki, kar uporabnikom omogoča neprimerljivo produktivnost.

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

Kako je izdelan prepogljiv mobilni telefon?

Vas zanima, kako je videti notranjost mobilnika? Znani vplivnež Zack je na svojem kanalu JerryRigEverything na YouTubu razstavil najnovejši premijski, prepogljiv pametni telefon HONOR Magic Vs in tako razkril več informacij o napravi ter podrobno opisal notranje dele tega edinstvenega zložljivega telefona.

Več o razstavljanju telefona HONOR Magic Vs najdete v spodnjem videu. Tehnološki navdušenci, ki radi odkrivajo nove stvari in si želijo videti, kaj se skriva v notranjosti naprave, bodo zagotovo uživali v ogledu.

Revolucionaren sistem tečajev, tanek dizajn, visoka stopnja vzdržljivosti, izjemno močna baterija in majhna teža naprave so osnovne lastnosti tega zmogljivega telefona, ki je glede na te funkcije daleč pred konkurenco. HONOR Magic Vs v sebi skriva tudi številne zanimivosti in novosti na področju materialov in tehnoloških rešitev ter oblikovanja.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7





Foto: Honor Raziskovalna in razvojna ekipa HONOR je posebno pozornost namenila tehnologiji zložljivih tečajev. Uspelo jim je doseči tankost naprave in obenem zadostiti radiju, ki ga zahteva še varen upogib zaslona. Zaradi inovativne tehnologije tečajev v obliki kapljice vode ima naprava zelo širok notranji zaslon, ki nima vrzeli in tako rešuje številne težave, s katerimi so se telefoni z zložljivim zaslonom srečevali do zdaj.

1. Pri zaslonu z zaobljenimi robovi je diagonala zunanjega zaslona dolga 6,67 palca, če jo merimo v skladu s standardnim pravokotnikom (dejanska vidna površina je nekoliko manjša).

2. Pri zaslonu z zaobljenimi robovi je diagonala zunanjega zaslona dolga 6,67 palca, če jo merimo v skladu s standardnim pravokotnikom (dejanska vidna površina je nekoliko manjša).

3. Ločljivost se meri kot standardni pravokotnik. Pri zasnovi z zaobljenimi robovi je efektivnih slikovnih pik nekoliko manj.

4. Podatki iz laboratorijev HONOR.

5. Hitrost osveževanja zaslona se lahko razlikuje glede na aplikacijo.

6. Hitrost osveževanja zaslona se lahko razlikuje glede na aplikacijo.

7. Zaslon je pridobil certifikat TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution). Ta izdelek ni namenjen medicinski uporabi in nima terapevtskih funkcij.

8. Zadnja glavna kamera je 64 MP. Dejanska ločljivost slike se lahko razlikuje glede na način fotografiranja.

9. Podatki iz laboratorijev HONOR.

10. Podatki iz laboratorijev HONOR. Skupna teža vključuje baterijo. Dejanska teža se lahko razlikuje zaradi konfiguracij izdelkov, proizvodnih postopkov in merilnih metod.

11. Tipična vrednost. Nazivna zmogljivost neodstranljive baterije je 5000 mAh.

12. Podatki iz laboratorijev HONOR. Konkretni čas uporabe se lahko nekoliko razlikuje glede na navade in scenarije uporabe.

13. Podatki iz laboratorijev HONOR. Konkretni čas uporabe se lahko nekoliko razlikuje glede na navade in scenarije uporabe.

14. Podatki iz laboratorijev HONOR.

15. Ta funkcija je na voljo samo na prenosnih računalnikih HONOR MagicBook s programom PC Manager 16.0 in novejšim ter na pametnih telefonih in tablicah HONOR z Magic UI 6.0 in novejšim.

16. Ta funkcija je na voljo samo z združljivimi prenosnimi in tabličnimi računalniki HONOR MagicBook. Oglejte si dejanske prenosne in tablične računalnike, ki se prodajajo lokalno. To funkcijo podpirajo le nekatere vrste datotek in mobilnih aplikacij.

Naročnik oglasnega sporočila je HONOR, D. O. O.