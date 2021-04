Hišni pomočnik, ki hkrati poskrbi za delo, zabavo in varnost

Iskanje vedno boljših digitalnih rešitev, ki bi nam pomagale prihraniti čas in izboljšati možnosti za zabavo, delo in sprostitev, lahko vodi v zmedo, saj imamo kar naenkrat lahko preveč različnih sistemov, kanalov in naprav, ki jih poskušamo bolj ali manj uspešno upravljati. Zato se sodobni potrošniki vedno bolj usmerjajo k iskanju celovitih digitalnih rešitev, ki povezujejo različne sfere osebnega in poslovnega življenja.

Vsi, ki so že spoznali vse prednosti platform za upravljanje pametnega doma, mobilnih komunikacij, interneta in televizije, se strinjajo, da so te novosti v njihovo življenje prinesle več udobja in zabave, pa tudi učinkovitosti in občutka varnosti.

Kaj je pametni dom in kaj vse vam omogoča?

Pametni dom ni več znanstvena fantastika, saj je dosegljiv vsem. Preprosto si ga lahko pričarate s pripomočki in senzorji, ki jih upravljate in nadzirate prek aplikacije na mobilniku ali z glasovnim ukazom kar prek daljinca.

Zelo preprosta za uporabo je platforma NEO, ki deluje kot nekakšen hišni pomočnik in strokovnjak za družinsko zabavo hkrati. S platformo NEO, ki jo uporablja že sto tisoč uporabnikov, lahko upravljate vse pametne in povezane naprave, in to z istim daljincem, prek katerega glasovno upravljate TV-vsebine.

S platformo NEO je mogoče svoj dom spremeniti v pametno okolje, v katerem se boste počutili veliko bolj varne. Potrebujete le nekaj pametnih napravic oziroma senzorjev, pa bo tudi vaš dom vstopil v digitalno dobo.

Telekom Slovenije je ponudil storitev, ki poenostavlja naša življenja in tako popolnoma zadovolji potrebe sodobnega potrošnika.

Mali hišni pomočniki

Storitev NEO Pametni dom združuje pametne naprave za vaš dom na enem mestu.

Zunanja kamera, ki jo povežete v mobilni aplikaciji NEO - Pametni dom, vam lahko v vsakem trenutku pokaže, kaj se dogaja pred hišo - kaj na dvorišču delajo otroci, ki so ravnokar prišli iz šole, kateri sosedov maček vsak dan znova "potaca" sveže nasajen vrt, kako se ima domači kuža. Te in podobne situacije lahko nadzirate, ne glede na to, ali ste doma ali v službi.

Z notranjo kamero pa si zagotovite brezskrbnost in nadzor nad dogajanjem v posameznih prostorih stanovanja, na primer v otroški sobi, ko malček spi, ali ko bi morali otroci delati domačo nalogo, in sicer tudi, ko vas ni doma. Pametna prenosna vtičnica vam omogoča vklop ali izklop naprav kadarkoli in kjerkoli. Senzor gibanja pa je namenjen zaznavanju gibanja v stanovanju, ko se kdo nepovabljen sprehaja po njem, in tako brezskrbno preživite čas odsotnosti z doma.

Pomemben pripomoček, ki vas lahko reši pred katastrofo, je senzor za izliv vode, ki vas opozori, da pravočasno ukrepate pred nastankom večje škode. Na voljo so še senzorji za dim, vrata in okna.

Dogajanje v svojem domu ali v počitniški hiši lahko spremljate kar prek aplikacije NEO - Pametni dom na mobilnem telefonu.

Super paketi, ki so prilagojeni različnim uporabnikom

Platforma NEO je bogatejša za nove pakete, ki omogočajo uporabnikov, da poiščejo storitve, ki najbolj ustrezajo njihovemu življenjskemu slogu. Novi paketi NEO Svet (NEO SuperNet, NEO Svet A, NEO Svet B in NEO Svet C) združujejo izbrano TV-programsko shemo, NEO Smartbox, ki je tudi dostopna točka WiFi, in storitev pametnega doma, zanesljiv in hiter internet ter mobilno komunikacijo z do 300 GB mobilnega prenosa podatkov.

Pogovori doživeli veliko vrnitev

Pogovori in videoklici so postali v času, ki nam je naložil kar nekaj izzivov, eden od najpomembnejših načinov, kako ohranjati odnose in ostajati v stiku, saj so bila kar precej časa srečanja omejena na digitalne platforme. Stalni stiki so za negovanje medosebnih odnosov obvezni in ni lepšega kot slišati prijeten domač glas, ki pomirja in daje energijo. Tako so med epidemijo klasični telefonski pogovori doživeli veliko vrnitev.

Tudi pri delu na daljavo se je pokazal pomen dobrih mobilnih povezav in hitrih prenosov podatkov, da smo lahko učinkovito in kakovostno izpeljali vse službene obveznosti.

V pakete NEO Svet je vključena mobilna komunikacija z do 300 GB mobilnega prenosa podatkov, ki jih lahko tudi delite med družinske člane.

Najboljša TV-izkušnja za vso družino

Platforma NEO je popolnoma spremenila koncept gledanja televizije. Nič več nimate težav z iskanjem TV-vsebin, najljubšega filma ali igralca, najboljše risanke in drugih vsebin.

NEO TV-izkušnja vam omogoča, da svojo vsebino poiščete kar z glasovnim ukazom v slovenščini. Poleg tega lahko filme in vsebine izbirate po žanru. Iskanje najboljše filmske zabave je tako več kot poenostavljeno.

S funkcijo Ogled nazaj si je mogoče vsebine ogledati do sedem dni nazaj. Najljubšo serijo, film ali športno tekmo tako lahko gledate večkrat.

S funkcijo Časovni zamik je mogoče oddajo začasno ustaviti in nadaljevati pozneje, ko boste spet imeli dovolj časa.

NEO vam ponuja več programskih opcij, v katerih lahko najdete bogato ponudbo vsebin za vse okuse: DKino, HBO on Demand, HBO GO, Pickbox, Minimax+ … Programske opcije ob vezavi za 24 mesecev lahko 1 leto spremljate brezplačno.

NEO ima tudi vsebine za otroke, zbrane na enem mestu. Z Otroškim parkom zagotovite otroku vsebine, prilagojene njegovi starosti. Za dodatno varnost lahko poskrbite tudi tako, da za izhod iz Otroškega parka določite PIN-kodo.

Igre kar na televizorju

Ljubitelji družinskih videoiger in računalniških iger pa so se pred kratkim lahko razveselili pomembne novosti – platforma NEO ponuja novo vrsto zabave za vso družino in možnost preigravanja iger kar na televiziji ter brez igralne konzole.

Igričarski sistem NEO Igre, ki je posebej primeren za družine, deluje po načelu igranja v oblaku, ki zagotavlja najsodobnejšo igričarsko izkušnjo videoiger na katerikoli pametni napravi z internetno povezavo, in sicer v najvišji kakovosti, značilni za videokonzole. Trenutno je na voljo 59 iger iz različnih kategorij: akcije, igre vlog, pustolovščine, simulacije, strategije, športne igre, uganke, igre za otroke in igre za več igralcev. Prvi mesec so igre brezplačne, vsak mesec pa dodajo šest novih. Potrebujete le NEO Smartbox, optično povezavo in igralni plošček. Igre so primerne za vso družino in vse okuse.