Pozor! Hekerji ukradli podatke okoli 100 milijonov uporabnikov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Neznani hekerji so z vdorom na spletno tržnico znanja Quora pridobili podatke okoli 100 milijonov uporabnikov. Med drugim so pridobili informacije o imenih, naslovih spletne pošte, določenih gesel in zasebnih sporočilih, so v torek sporočili iz podjetja.

Hekerji so pridobili tudi dostop do podatkov, kot je ocenjevanje odgovorov uporabnikov. Vdor so opazili prejšnji petek.

Spletna tržnica znanja, ki sta jo izdelala nekdanja uslužbenca Facebooka Adam D'Angelo in Charlie Cheever, je platforma, na kateri uporabniki postavljajo in odgovarjajo na najrazličnejša vprašanja. Odgovore lahko nato uporabniki ocenjujejo. Med drugim na vprašanja odgovarjajo tudi znane osebnosti, na primer ustanovitelj spletne enciklopedije Wikipedia Jimmy Wales in pevec Michael Buble.

Mesečno platformo uporablja 300 milijonov ljudi.

Trenutno še ni jasno, kdo vse je med prizadetimi uporabniki, a spletno platformo uporabljajo tudi številni Slovenci.