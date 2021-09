Googlova spodbuda za slovenske izvoznike

Predstavniki slovenskih mailih in srednje velikih podjetij, ki so si svojo izvozno pot utrli tudi z uporabo Googlovih orodij, kot je Market Finder.

Majhna in srednja podjetja ustvarijo do 85 odstotkov slovenskega izvoza, ki je zelo pomemben temelj slovenskega gospodarstva, a včasih je ravno manjšim in srednjim podjetjem težko najti dovolj sredstev, časa in kadra za prvi korak v iskanju novih priložnosti. Kako bi lahko pomagale podatkovne zbirke in umetna inteligenca?

Nova različica Googlovega poslovnega orodja Market Finder bo najprej zaživela v Sloveniji, nato pa še na preostalih približno 30 trgih po vsem svetu, kjer so jo uvedli do zdaj. Google ga je razvil v sklopu pobude Grow Slovenia with Google v sodelovanju z ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter javno agencijo SPIRIT Slovenija.

Okno do novih in tudi neodkritih izvoznih potencialov

Orodje Market Finder je slovenskim podjetjem na voljo brezplačno. Na podlagi anketnega vprašalnika ter podatkov o podjetju in njegovem poslovanju Market Finder ustvari analizo, ki vsebuje oceno trga, stopnjo konkurenčnosti in predvsem napoved, na katerih trgih bi bilo dobro, da to podjetje najprej poskusi.

Metka Svetlin iz Googla: kako lahko Market Finder pomaga slovenskim majhnim in srednjim podjetjem, ki so hrbtenica slovenskega izvoza

Pri Googlu so prepričani, da je orodje primerno tudi za izkušene izvoznike, ki že uspešno poslujejo s tujino, saj jim, kot je prepričana Metka Svetlin iz Googla, lahko ponudi kak drugi zorni kot, ki ga sami morda niso videli.

Tudi operativni nasveti

Orodje Market Finder ponuja tudi pomembne uporabne poslovne nasvete za tuje trge, kot so značilnosti zakonodaje, obdavčitve in drugih pomembnih poslovnih dejavnikov.

"V obdobju pandemije je digitalna transformacija poslovanja za podjetja skorajda čez noč postala nujna, še posebej za tista, ki se želijo širiti v tujino ali z njo že poslujejo," je poudaril dr. Tomaž Kostanjevec, direktor javne agencije SPIRIT Slovenija.

Pot do digitalnega znanja in veščin

Orodje Market Finder je del Googlovega programa Grow Slovenia with Google, katerega pomemben del so delavnice in druge oblike pomoči za pridobivanje digitalnih znanj in veščin, med katerimi je tudi spletna platforma Digitalna garaža.

V zgolj treh letošnjih mesecih je bilo v sklopu programa Grow Slovenia with Google in izvajalca delavnic Centra za poslovno odličnost Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani 70 brezplačnih delavnic za več kot šest tisoč slovenskih podjetij in posameznikov.