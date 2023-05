Google uvaja prelomno novost, a nekateri so zaskrbljeni

Google že zdaj zelo dobro odgovarja na temeljna vprašanja in uporabniku ob poizvedbah pokaže celo vrsto različnih virov, z dodatno integracijo umetne inteligence pa bo znal odgovoriti tudi na večplastna in zapletena vprašanja, ki bi jih prej kot spletnemu iskalniku zastavili človeku.

Google že zdaj zelo dobro odgovarja na temeljna vprašanja in uporabniku ob poizvedbah pokaže celo vrsto različnih virov, z dodatno integracijo umetne inteligence pa bo znal odgovoriti tudi na večplastna in zapletena vprašanja, ki bi jih prej kot spletnemu iskalniku zastavili človeku. Foto: Shutterstock

Internetni velikan Google je pripravljen na eno od največjih sprememb v skoraj 25-letni zgodovini podjetja. Jedrna in hkrati tudi prva dejavnost podjetja, spletni iskalnik, ki ga uporablja tako rekoč ves svet, bo doživel prenovo, ki bo morda korenito spremenila način, kako uporabniki iščemo in pridobimo želene informacije. Nekatere ustvarjalce vsebin sicer skrbi, da bo Google svojo nalogo, ta je posredovanje informacij, po novem opravljal tako dobro, da bo upadel obisk njihovih spletnih strani.

Spletni iskalnik Google je dobil za zdaj sicer še eksperimentalno novo lastnost, ta uporabnikom omogoča uporabo Googla na način, ki do zdaj ni prinesel kakovostnih rezultatov. Če Google vprašamo, kakšno je danes vreme v Ljubljani, nam bo postregel s pravim podatkom, če pa ga vprašamo, kako naj se oblečemo glede na današnje vreme v Ljubljani, pa konkretnega odgovora ne bomo dobili.

To se bo spremenilo s SGE oziroma Search Generative Experience, generativno izkušnjo iskanja po slovensko, ki jo je Google predstavil na nedavnem dogodku Google I/O, tradicionalno namenjenem razkazovanju novosti in aktualnih projektov podjetja.

Kaj bo drugače?

V srži gre za nadaljnjo integracijo umetne inteligence v jedrni iskalnik Google, vendar bo to morda opazno najbolj doslej, saj se korenito spreminja način, kako bo uporabnik lahko pridobil želene informacije.

Google bomo lahko še vedno uporabljali kot do zdaj, vendar s pomembno razliko: če bo iskalnik zaznal, da lahko uporabnikovo poizvedbo najbolje razreši umetna inteligenca, se bo tradicionalni seznam rezultatov iskanja s povezavami do relevantnih spletnih strani pomaknil nižje, na vrhu pa bo izpostavljen daljši odgovor s povzetkom vseh bistvenih informacij in nasvetov, je bilo razvidno iz več Googlovih prikazov tehnologije na dogodku I/O.

Pri Googlu so umetno inteligenco vprašali, katera od dveh turističnih destinacij je boljša za družinski oddih s triletnim otrokom in psom, Google pa jim je postregel z odgovorom, ki je vseboval primerjavo in prednosti obeh destinacij ter povezavami do spletnih strani, kjer je našel relevantne informacije. Foto: Google

V že omenjenem primeru vremena v Ljubljani to pomeni, da bomo ob poizvedbi "vreme Ljubljana danes" dobili informacijo o temperaturi in možnosti padavin, ob poizvedbi "kako naj se oblečem glede na današnje vreme v Ljubljani" pa bo Google vklopil umetne možgane in z izpostavljenim svetoval, naj se oblečemo poletno, ker bo večji del dneva vroče, a vzamemo dežnik in morda tudi vetrovko, ker so za popoldne napovedane nevihte.

To je le eden od primerov, možnosti bodo tako rekoč neomejene, so pojasnili pri Googlu, a opozorili, da iskalnik na tak način ne bo generiral odgovorov v vseh vsebinskih sklopih. Zaman ga bomo spraševali o financah ali zdravstvenih nasvetih, na primer.

Pri Googlu pokažejo, kako je nova funkcija lahko uporabna pri spletnem nakupovanju:

V razdelku, kjer bo Google prikazal odgovor – imenujejo ga snapshot oziroma v prevodu "posnetek" –, ki ga bo ustvarila umetna inteligenca, bodo povezave do spletnih strani, od koder je iskalnik črpal navedene informacije in ki jih bo Google uporabniku prikazal zato, da bo lahko pridobil dodatne podatke.

Nova funkcionalnost Googla bo omogočala tudi nadaljnje podrobne poizvedbe, povezane s konkretno tematiko, in pa poglobljen pogovor z umetno inteligenco po vzoru že obstoječih klepetalnikov ChatGPT in Google Bard, na primer.

ChatGPT se je kmalu po izidu prve različice začel uveljavljati kot orodje za zbiranje in obdelavo podatkov, programiranje, (kreativno) pisanje besedil, umetniško ustvarjanje, odgovarjanje na preprosta in zapletena vprašanja ter še bi lahko naštevali, v najnovejši iteraciji pa v določenih scenarijih hodi že po meji razlikovanja med računalniškim in človeškim. Foto: Shutterstock

Kdaj bo generativna izkušnja iskanja oziroma SGE na voljo vsem uporabnikom Googla, za zdaj še ni znano. Trenutno je še v fazi preizkušanja, ki se ji lahko prek Googlove platforme za sveže in prototipne produkte Labs pridružijo uporabniki v ZDA.

Zakaj so nekateri že močno zaskrbljeni

Zaradi napovedane kompleksne integracije umetne inteligence v Google, ki bo tradicionalen seznam "modrih linkov", rezultatov iskanja s spletnimi povezavami, ki so že četrt stoletja zaščitni znak najbolj prepoznavnega spletnega iskalnika, pomaknila nižje, na manjših zaslonih celo povsem zunaj vidnega polja, so precej zaskrbljeni nekateri, ki se za svoj poslovni uspeh močno zanašajo na tako imenovano optimizacijo SEO oziroma optimizacijo spletnih strani tako, da se povezave nanje v iskalnikih, kot je Google, uvrščajo višje.

Nova Googlova funkcija bi lahko ustvarjalcem vsebin, kot so (spletni) mediji, ki se za pridobivanje prometa močno zanašajo na iskalnike, zadala precejšen udarec ali jim celo povzročila eksistencialno krizo, so pred dnevi napovedali pri mediju Slate.

Odgovori, ki jih bo ustvarila umetna inteligenca, bodo na zaslonih pametnih telefonov zasedli tako rekoč celoten zaslon, povezave na spletne strani z rezultati pa bodo v določenih primerih šele v drugem planu. Foto: Google na YouTubu / Posnetek zaslona

Umetna inteligenca bo s tem, ko bo uporabniku v odzivu na njegovo vprašanje postregla s celostnim odgovorom, v nekaterih primerih ukinila potrebo po obisku več spletnih mest, kar je trenutno potrebno, da uporabnik pridobi vse želene informacije o izbrani temi. To pomeni manj klikov na spletna mesta ustvarjalcev vsebin in s tem manj denarja zanje.

Kako bo uvedba SGE oziroma generativne izkušnje iskanja vplivala na SEO, je trenutno večinoma še neznanka, prav tako ni jasno, ali bo oziroma kako bo Google novo umetno inteligenco združil s svojo oglaševalsko platformo, ki je glavni vir njegovih prihodkov.