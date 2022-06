Google ni edini, ki snema ulice po Ljubljani

Oprema na strehi avtomobila kranjskega podjetja Flycom Technologies omogoča snemanje z mobilnim laserskim skeniranjem (MLS), zdaj pa ima po naročilu Mestne občine Ljubljana nalogo posneti kategorizirane občinske ceste.

Na ta način pridobljeni podatki bodo občinskim upravljalcem zagotovili natančen in dejanski vpogled v stanje javne prometne infrastrukture, za katero so zadolženi, s tem pa tudi večjo pravilnost pripadajočih evidenc. Prepričani so, da bodo tako še učinkoviteje upravljali, načrtovali, razvijali in varovali občinske ceste v prestolnici in promet na njih.

Oprema na strehi avtomobila kranjskega podjetja Flycom Technologies po naročilu Mestne občine Ljubljana (MOL) snema kategorizirane občinske ceste na območju MOL. Foto: Ana Kovač

MLS v dveh odstavkih

S to metodo poteka mobilni zajem prostorskih podatkov z mobilnim laserskim skeniranjem (MLS) in zajemom sferičnih fotografij. V ta namen je na mobilni platformi nameščen mobilni sistem za zajemanje laserskih točk in sferičnih 360‑stopinjskih fotografij visoke ločljivosti. Ločljivost fotografij je zelo visoka, le nekaj centimetrov, čemur prispeva umerjen (kalibriran) sistem.

Ena izmed velikih prednosti mobilnega laserskega skeniranja prek sistema laserskih skenerjev na vozilu je tudi zmogljivost zajema velike količine prostorskih podatkov v kratkem času. Kot so še pojasnili pri izvajalcu, je končni izdelek takšnega snemanja georeferenciran (koordinatno opredeljen) oblak točk vzdolž trajektorije (poti) meritev.