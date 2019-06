Francozi v skupinsko tožbo proti Googlu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francosko združenje za varstvo potrošnikov je danes sporočilo, da so vložili skupinsko tožbo proti ameriškemu velikanu Google zaradi kršenja evropske uredbe o varstvu podatkov. V tožbi zahtevajo konec zlorabe osebnih podatkov in kompenzacijo v višini do tisoč evrov.