Francoz z letečo desko preletel Rokavski preliv #video

Francoski izumitelj Franky Zapata je danes s svojo letečo desko, ki jo je razvijal več let, v 22 minutah uspešno preletel Rokavski preliv. Po njegovih navedbah je potoval s hitrostjo med 160 in 170 kilometrov na uro. Spremljali so ga trije helikopterji, ob pristanku v Veliki Britaniji pa ga je pričakalo na ducate radovednežev in novinarjev.