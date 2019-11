Francija od koncesnin za frekvence za 5G pričakuje najmanj dobri dve milijardi evrov

Francoski telekomunikacijski regulator Arcep je določil pogoje za dodelitev delov frekvenčnega prostora med 3,4 in 3,8 gigaherca za mobilno telefonije pete generacije (5G).

Predlog mora potrditi še francoska vlada, ki edina lahko formalno sproži postopek prodaje.

Deloma dražba, deloma po fiksni ceni

Dodelitveni postopek bo, če predlog obvelja, sestavljen iz dveh delov. Prvi del postopka je dražba, ki bo po zdajšnjih napovedih potekala aprila 2020.

Vzporedni del tega postopka omogoča operaterjem nakup enega bloka pasovne širine 50 megahercev po fiksni ceni, a le ob izpolnitvi striktnih pogojev glede notranje pokritosti, transparentnosti v postopku uvedbe, ponudbe dostopovnih storitev in omogočanja dostopa navideznim mobilnim operaterjem do tako postavljenega omrežja 5G.

Fiksna cena je pogojena s konkretnimi zagotovili

Glede pokritosti predlog zahteva, da do konca leta mora operater zagnati komercialno omrežje pete generacije v vsaj dveh mestih. Do konca leta 2022 morajo operaterje zagotoviti, da najmanj 75 odstotkov vseh baznih postaj zagotavlja prenos podatkov z hitrostjo vsaj 240 megabitov v sekundi.

Do konca leta 2025 mora vsak kupec koncesije po fiksni ceni zagotoviti 10.500 delujočih baznih postaj, še predvideva predlog francoskega telekomunikacijskega regulatorja.

Francoska vlada ne more niti upati, da bi s koncesninami za 5G zbrala toliko denarja kot sta zbrali Nemčija in Italija s svojimi dražbami. Foto: Getty Images

Že infrastruktura je draga, zato regulator išče realna pričakovanja

Prvi mož francoskega telekomunikacijskega regulatorja Sébastien Soriano je prejšnji teden ocenil, da prodaja frekvenčnega spektra v Franciji ne bi smela preseči poldruge milijarde evrov.

Svoje razmišljanje utemeljuje s tem, da bi višja cena odvrnila telekomunikacijske operaterje, ki za uvedbo mobilnih omrežij pete generacije morajo nameniti znatna sredstva tudi za infrastrukturo in ostale stroške. "Moramo najti uravnovešeno vrednost pričakovanega iztržka in ob tem ne smemo pretirano obremeniti operaterjev pri njihovih prizadevanjih za hitro uvedbo drage tehnologije," ke med drugim povedal Soriano.

Država želi več, veliko več

Toda država je ta pričakovanja, vsaj za zdaj, dvignila skoraj za polovico. Končno ceno za fiksni del in izklicno za dražbo pa bo uradno določil francoski gospodarski minister.

Koncesnine so samo eden od stroškov za operaterje, ki želijo uvesti mobilna omrežja pete generacije. Tehnologija in naložbe v razvoj nikakor nista poceni. Foto: Srdjan Cvjetović

Kot je poročal Reuters sklicujoč se na dva dobro obveščena neimenovana vira, je ravno ta razlika v pričakovanjih in v načrtih za izvedbo prodaje med telekomunikacijskim regulatorjem in finančnim ministrstvom povzročila večmesečni zamik glede na prvotno načrtovan termin začetka podelitve frekvenčnega prostora.

Svoje poglede imajo seveda tudi štirje francoski telekomunikacijski operaterji, kar je vroče razprave na to temo samo še dodatno pogrelo.

Nemčija in Italija (spet) z vesoljsko visokimi koncesninami

V Nemčiji in Italiji so dražbe frekvenčnega prostora za 5G iztržile približno po 6,5 milijarde evrov, kar je šokiralo vse štiri francoske mobilne operaterje in še marsikoga v panogi drugod po Evropi in svetu.

Za Orange, SFR, Bouygues Telecom in Iliad, ki delujejo v Franciji, je takšna cena močno pretirana, tudi zato, ker so vsi štirje krepko izčrpani zaradi dolgotrajne cenovne vojne, zaradi katere so njihovi dobički zelo opešali.