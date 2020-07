Facebook in (njegov) Instagram bosta opozarjala na nošenje mask

Uporabniki v ZDA so začeli opažati nova opozorila na vrhu časovnic znotraj aplikacij v preteklih dneh. V teh opozorilih je tudi povezava do ameriškega središča za preprečevanje in nadzor bolezni (Center for Disease Control and Prevention - CDC), v Facebookovem opozorilu pa tudi do Facebookovega informacijskega središča o bolezni covid-19.

Opozorilo bodo res videli mnogi (in mnogokrat)

Opomnik so v družbi Facebook, ki upravlja družbeni omrežji Facebook in Instagram, ustvarili predvsem zaradi očitno neobvladljive rasti števila okuženih s covid-19 v ZDA.

Toda rahljanje ukrepov v mnogih drugih državah se za Facebook zdi pravi trenutek, da na pomen preventive opozorijo tudi drugod po svetu. Glede na število uporabnikov teh družbenih omrežij in kako pogosto odpirajo ti dve aplikaciji, gre gotovo za zelo učinkovit in prodoren komunikacijski kanal.

Preprečili potencialne zlorabe oglasov v zvezi z epidemijo

Družba Facebook pa ima tudi ogromno dodatnega dela zaradi pandemije. Predvsem zaradi vala kritik, da je ravno tako njihova aplikacija za hipno sporočanje WhatsApp eden od največjih virov lažnih novic (tudi) o pandemiji, so prepovedali oglaševanje zaščitne opreme, dezinfekcijskih sredstev, kompletov za testiranje in vsega drugega, kar je povezano z epidemijo bolezni covid-19.